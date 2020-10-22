Пенсионеры 80+ получают дополнительно немалые деньги. В следующем году заработает программа "75+", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские пенсионеры старше 80 лет получают значительные доплаты к пенсии.

Об этом он заявил в интервью четырем телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский, в частности, напомнил о повышении минимальной зарплаты и пояснил, что рост выплаты до 6000-6500 гривень - это огромная нагрузка на госбюджет, "но это все равно правильное решение".

"Мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" - они будут получать больше. Дальше мы хотим снижать этот возраст людей", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что в Украине станет больше денег на социальную сферу тогда, когда предприятия честно будут платить налоги.

"Пока, надо признать, экономика слабая. Предпринимателей, вышедших из тени, - мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронной стране. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и "социалка", и будет равномерно расти по сравнению с количеством бизнеса и налогов", – подчеркнул он.