Пенсионеры 80+ получают дополнительно немалые деньги. В следующем году заработает программа "75+", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские пенсионеры старше 80 лет получают значительные доплаты к пенсии.
Об этом он заявил в интервью четырем телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский, в частности, напомнил о повышении минимальной зарплаты и пояснил, что рост выплаты до 6000-6500 гривень - это огромная нагрузка на госбюджет, "но это все равно правильное решение".
"Мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" - они будут получать больше. Дальше мы хотим снижать этот возраст людей", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в Украине станет больше денег на социальную сферу тогда, когда предприятия честно будут платить налоги.
"Пока, надо признать, экономика слабая. Предпринимателей, вышедших из тени, - мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронной стране. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и "социалка", и будет равномерно расти по сравнению с количеством бизнеса и налогов", – подчеркнул он.
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Хотя бы раз заткнулся, чтобы не выглядеть полным идиотом!
"Немалые деньги" это разовая доплата в 1000 грн в 2020 году и по 500 грн ежемесячно!
Целых 17,5 баксов!
Доплата после 80 лет - 500 гривень.
з 1 березня 2021 року особам 80+ років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, встановити щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн у межах зазначеного розміру. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2,6 тис. грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії;
У меня последнее повышение при Гройсмане было!
пенсионеры за эти деньги могут купить в твоем супермаркете, Вова, сыру !!!!!
грамм эдак 200 !
Разработал вакцину от ковида, обещает озолотить пенсионеров 80+
Лучше бы озаботился снижением цен при сохранении выплат.
kurwa
- Вот как, напрімєр, моі кіпрскіє офшори платілі, - завєріл Зе.