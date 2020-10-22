Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подписывает "стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об президент заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

"У нас не случайно появляются военно-мирские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все договоры должны выполняться, в противном случае, Украина не будет постоянно об этом просить.

"Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит", - подчеркнул президент.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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