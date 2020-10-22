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Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский

Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подписывает "стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об президент заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

"У нас не случайно появляются военно-мирские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все договоры должны выполняться, в противном случае, Украина не будет постоянно об этом просить.

"Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит", - подчеркнул президент.

Также читайте: Пенсионеры 80+ получают дополнительно немалые деньги. В следующем году заработает программа "75+", - Зеленский

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский

Автор: 

Будапештское соглашение (169) Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+41
Крутой осел...круче только варенное яйцо...
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22.10.2020 17:05
+37
Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4925
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22.10.2020 17:07
+23
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"(с)

Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9665
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22.10.2020 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Крутой осел...круче только варенное яйцо...
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22.10.2020 17:05 Ответить
Ну тут я с вами не согласен такого Договора о создании новых военно морских и вообще баз в Украине-которые решение вызвало истерику в Кремле.. это дело хорошее и не важно как фамилия Президента.. тут интересы страны Украины как шанс быстрее сократить в разы от отставания от стандартов НАТО...а войти в НАТО- Украина имеет именно скорее шанс нежели в Евросоюз... что не противоречит Уставу НАТО.. мы с вами прекрасно понимаем что ждать 10-20 лет распада России и смены вектора власти глупо может придется пойти на уступки и жертвы я не буду уточнять- какие как по мне 6 лет достаточный срок чтобы понять что никакой /увы Украины и партизанского движения и военного сопротивления нет и не будет как его нет и не будет в части Донецкой и Луганских областей именуемой ОРЛДО...а желания так и останутся желаниями по сути говоря Донбасс округленно и Крым нам втюхали именно россияне хитроделаныне..и если оно к ним вернулось то флаг им в руки... значит так должно быть и не ясно на сегодня что лучше все то насильно ненавистное типа в Украине или как в медицине отрезали гангрену и живет человек без ноги или руки дальше... тут можно пофантазировать я бы допустил РЕАЛЬНОСТЬ ведения переговоров-как-то создания в Украине военно воздушной базы НАТО аэродрома стыковок и заправщиков и отдыха стратегической авиации НАТО, истребителей и БПЛА .. также можно было в Украине создать хранение тактического ядерного оружия.. что намного бы упредило любые аппетиты России в отношении Украины..
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22.10.2020 17:16 Ответить
Та якби його слова не йшли в розріз зі справами. Насправді всі його обіцянки, в які він сам щиро вірить, не більше ніж пустельне марево. Ця людина потребує заміни на його посаді, бо ми будемо топтатися на одному місці ще три роки. Заміни справжнім патріотом України і не базікою.
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22.10.2020 17:32 Ответить
Какие базы?? О чем ты?? Это все пустые слова...
Ни одного договора нет...и не будет..
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22.10.2020 17:35 Ответить
Які бази? - Військово-мирські.
>У нас не випадково з'являються військово-мирські базиДжерело: https://censor.net/ua/n3226439
Глянув на руцкоязичну версію сайту, - там теж "военно-мирские базы".
Що б це могло значити?
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22.10.2020 18:18 Ответить
Не пишите охинею. База в управления в Очакове уже заложена давно и она заложена совместно с сша. Также база в Бердянске начала строиться при порошенко имено туда иперегоняли суда с черного моря.это все предвыборная возня и пыль глаза тем кто не в теме и у кого короткая память
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22.10.2020 19:06 Ответить
увы Украины и партизанского движения и военного сопротивления нет и не будет как его нет и не будет в части Донецкой и Луганских областей именуемой ОРЛДО

Это все, что нужно знать про этого деятеля. Умные люди я думаю сделают выводы.
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22.10.2020 19:11 Ответить
У Вас майжe нeмає пунктаціі. Навіщо знущаєтeсь над читачами?
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22.10.2020 19:27 Ответить
То есть ко у вас по пунктуации вопросы есть? А то,что это volvo пишет по поводу того, что у украины нет и не было военного сопротивления вопросов нет? Мля бедные пацаны за кого они воевали!
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22.10.2020 20:03 Ответить
"но сказать всю мою стратегию не могу"

культурный человек сказал бы: "рассказать"
но то культурный, Порох, например.......
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22.10.2020 19:53 Ответить
розумный аж страшно! https://www.youtube.com/watch?v=6QIfbeh8yqs
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22.10.2020 22:31 Ответить
МО-ЛО-ДЕЦ ... но пора уже и САЖАТЬ ....
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22.10.2020 17:06 Ответить
да, за этим мелким маланцем давно петушиный угол в хате плачет
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22.10.2020 17:15 Ответить
Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4925
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22.10.2020 17:07 Ответить
А врнр само не розуміє, що робить, щоткаже, де воно і ким воно є.
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22.10.2020 17:22 Ответить
Стоп, Бубочка!!! ))))))))))) А как же "мне некогда мыслить стратегически"??? в каком именно месте ты нас наЕ...????
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22.10.2020 17:07 Ответить
ему речуги пишут разные сценаристы . вот и получается нестыковочка
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22.10.2020 17:09 Ответить
а он и не сказал, что думает.

он сказал, что подписывает.

думают в Вашингтоне и в Лондоне
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22.10.2020 17:10 Ответить
Он не просто подписал.
Ручку к фую привязал.
Шобы вспомнить, как недавно
На рояле он играл.
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22.10.2020 18:07 Ответить
Он просто перестал сказать! Ша!
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22.10.2020 17:08 Ответить
Гастроли цирка что-ли? Или прокат "сватов" в лугандоне? Больше версий нет
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22.10.2020 17:10 Ответить
Это так выглядит божий промысел? Человеку не по чину его знать? Моисей был поскромнее,по крайней мере все знали,что идут в землю обетованную.
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22.10.2020 17:10 Ответить
Коротше кажучи, він не знає сам, що підписує...
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22.10.2020 17:10 Ответить
А еще вероятней, что он просто врет и поэтому не сообщает подробности, т.к. мгновенно последует опровержение.
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22.10.2020 17:16 Ответить
Та закрийте вже рот цьому балаболу бо він і на марс скоро висадиться.
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22.10.2020 17:12 Ответить
Ще 10 порцій коксу і воно на Альфа-центаврі.
Більше неможна, бо стане Ампіратором усея ВСЕСВІТ
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22.10.2020 17:26 Ответить
Всё верно.
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22.10.2020 17:12 Ответить
Что конкретно верно?? То о чем осел тебе зебилу типа не может сказать?? И ты опять сам себе придумал??
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22.10.2020 17:16 Ответить
Что умного может подписать этот дебильный клоун и неуч Зеленский?? И так украина на ладан дышит!! просто сцыкун!! Который боится , что всё что он скажет опять очередная брехня и никогда не выполнится!!
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22.10.2020 17:13 Ответить
У нас есть ТАКИЕ соглашенья!
Но мы вам о них не расскажем.
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22.10.2020 17:14 Ответить
Аквалангисты - это хорошо!!!
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22.10.2020 17:34 Ответить
Стратег хренов...
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22.10.2020 17:14 Ответить
Да закройся уже...)это чмо ,кроме рвотного рефлекса,своей тупой брехней больше ничего не вызывает...
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22.10.2020 17:14 Ответить
Что умного может подписать этот дебильный клоун и неуч Зеленский?? И так украина на ладан дышит!! просто сцыкун!! Который боится , что всё что он скажет опять очередная брехня и никогда не выполнится!! А военно -морские базыЮ при удачном стечении обстоятельств. будут построены минимум через 15-20 лет, когда про Зеленского никто и помнить уже не будет!!
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22.10.2020 17:15 Ответить
Это перл войдет в аналы истории))) Наравне с - Я и моя молодая команда, что-то делаем))
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22.10.2020 17:15 Ответить
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"(с)

Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9665
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22.10.2020 17:18 Ответить
Схоже,речухи зелі пише палкий поціновувач акторського таланту Олега Борисова.
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22.10.2020 18:03 Ответить
Поставте йому вже пам'ятника, він де про нього мріє
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22.10.2020 17:19 Ответить
Ещё не закопали.
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22.10.2020 17:32 Ответить
Дык можно его по пояс закопать и выкрасить бронзовой краской. Ну чем не памятник? И заметь, обойдется довольно дешево!
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22.10.2020 17:38 Ответить
Спортится быстро. И смрад... фу.
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22.10.2020 17:42 Ответить
Ну и пусть спортится, нам не жалко, вон сколько кандидатов еще в очереди стоят. На несколько лет хватит.
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22.10.2020 18:52 Ответить
Ага, закопать Зелю по пояс, в целлофановом мешке.
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22.10.2020 17:44 Ответить
Типу прижиттєвий бюст))
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22.10.2020 18:56 Ответить
Опечатка - "военно-мирские базы". Или нет? Тут, валенок(стратег в смысле), вопрос в том, что сама база - это набор всяких построек. Нужны еще корабли. Современные. А они дорогие, в сотни миллионов зеленых(тьфу, слово-то какое, почти ругательство). Их нет, а лодочками не обойтись. Это без личного состава, снабжения, обеспечения. А чтобы год закончить нужно еще 4 млрд тех же зеленых, которых нет. А там еще беня с суркисами заедают. Базы нужны, но нужны не только базы, но и контент(выражаясь языком, понятным для твоего понимания).
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22.10.2020 17:19 Ответить
предполагаю, все это будет, но не совсем украинское. вернее, формально украинское
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22.10.2020 18:17 Ответить
Подозреваю, что нужно «словарь-переводчик а-ля преЗедент»=>т.к. не понятно, он не может сказать потому что: бАльшая тАйна или двух слов без бЭ-мЭ-Эээ связать не может......☹️
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22.10.2020 17:29 Ответить
Мдя.....налицо у фигуранта прогрессирующая шизофрения + бред величия
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22.10.2020 17:32 Ответить
_Не, это если бы оно само верило в то, что озвучивает нам. А так враг просто ссыт украинцам в очи, в это же время методично и последовательно делая всё, чтобы снова вернуть Украину в лапы кремля.
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22.10.2020 17:45 Ответить
У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем!!!


ЗЕ - великий изобретатель велосипедов!!!
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22.10.2020 17:33 Ответить
"Это не как-либо что, а что-либо как. Это очень и очень."
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22.10.2020 17:34 Ответить
...ля, - него даже популизм детсадовский)))
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22.10.2020 17:38 Ответить
Ну шо?
Когда уже ЗЕ подобно сонцеликому Ыну слетает на Солце и выиграет все чемпионаты в Мире?
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22.10.2020 17:38 Ответить
Можно рассказать о стратегии, но "не могу сказать всю мою стратегию" - так только с большого бодуна можно высказаться.Источник: https://censor.net/ru/n3226439
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22.10.2020 17:42 Ответить
Капітуляцію перед пуйлом?
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22.10.2020 17:46 Ответить
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7242
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22.10.2020 17:46 Ответить
Ну хто ж як не сам себе похвалить,він хоч розуміє щось в стратегії ? все розраховано на недолугий народ ,який надивившись тупий примітивний серіал обрав Голобородька .
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22.10.2020 17:46 Ответить
"У нас не случайно появляются военно-мирские базы.

Источник: https://censor.net/ru/n3226439
-- вот именно...
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22.10.2020 17:52 Ответить
Фактически, он этим все сказал. Кто понял, тот понял.
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22.10.2020 18:19 Ответить
Цікаво, після виборів він припинить цей шквал самовихваляння? Такого брехуна і маніпулятора в нас ще не було на посаді президента. Виявилось, українцям подобається таке знущання з них. Нема нації.
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22.10.2020 17:54 Ответить
Почтальон Печкин -я принес вам посылку,только я вам ее не отдам...А Зе самого аж раздувает от самомнения,какими тайнами мира он владеет
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22.10.2020 18:04 Ответить
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5909
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22.10.2020 18:07 Ответить
Предвыборный словесный понос, чем его там пичкают? После выборов залезет в нору, до весны не увидим.
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22.10.2020 18:08 Ответить
не с нашим счастьем...
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22.10.2020 18:29 Ответить
Що ж він там понапідписував,бідолаха...
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22.10.2020 18:10 Ответить
что в МИ-6 заставили, то и подписал. Хотя я не знаю, конечно.
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22.10.2020 18:20 Ответить
стратегические /какие -известно. Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир.
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22.10.2020 18:17 Ответить
похоже, его обязали молчать.
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22.10.2020 18:21 Ответить
"Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит", - подчеркнул президент.

чта?
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22.10.2020 18:29 Ответить
Стратегия и Зеленский - понятия не совместимые. Потому и сказать ничего не может...
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22.10.2020 18:31 Ответить
Для тебе, гівно зелене, стратегія - це придбати будинок в Ростові, а то не встигнеш.
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22.10.2020 18:40 Ответить
У Вовика переворот сознания. Помнится, совсем недавно он говорит, что у него нет времени на стратегию. Странно, правда?
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22.10.2020 18:47 Ответить
Наташа, успокойся
сегодня, 22 октября все прогрессивное человечество отмечает Международній День защиті мужской нервной системі от женского насилия
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9776
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22.10.2020 18:53 Ответить
Президент Владимир Зеленский рассказал, что подписывает "стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине". Источник: https://censor.net/ru/n3226439

Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2202
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22.10.2020 18:48 Ответить
Зеленский молодец. Начал активное военное и єкономическое сближение с Турцией и Великобританией
Именно благодаря договоренностям с Броитанией, у нас начинают появляться военно морские базі, а турецкие "Байрактари" вполне возможно скоро станут назівать турецко-украинскими
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22.10.2020 18:48 Ответить
Соглашение по Байрактарам подписывал Порошенко (с возиможностью локализации производства в Ураине), больше пока ни кто ни чего не подписал.Все что зеля подписал
, это протокол о намерениях (еще раз о намерениях). Базы в Очакове и Бердянске начали строить при Порошенко. Просто сейчас направление украинского флота перешло от штатов к Британии. Имено об этом поставили в известность зелю при посищении МI 6.
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22.10.2020 20:11 Ответить
Підписує ... Та він просто чемпіон підпіссінга.
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22.10.2020 18:50 Ответить
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2823
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22.10.2020 18:50 Ответить
Вот сидят сторонники зебила и соображают - откуда ЗЕ взял этот текст? - Ермак, Мендель, Коломойский? А... фуйовский - музыка навеяла...
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22.10.2020 18:52 Ответить
Военно-духовные базы у нас есть! А вот тепер появятся и военно мирские !
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22.10.2020 18:59 Ответить
Только представьте себе, чего он там уже втихаря наподписывал! Страшно становится
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22.10.2020 19:13 Ответить
Пробегитесь по новостям этого сайта за сегодня и попытайтесь понять,что наговорил только за сегодняшний день человек,исполняющий обязанности гаранта. Вам не страшно за Украину?
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22.10.2020 19:37 Ответить
Моника, какая же ты все-таки загадочная!
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22.10.2020 19:50 Ответить
Коли люди тисячі років тому спостерігали явища природи, які вони не могли пояснити чи зрозуміти, вони вважали що це Бог, коли зеленський підписує документи, суть яких він не розуміє, він вважає себе стратегом.
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22.10.2020 20:18 Ответить
мда,..вовка,...маладєц...все кльово в "сказачнай русі"... можна і ...на моря
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22.10.2020 20:28 Ответить
Стратег, ёпта!
Западные партнеры, видя всё, у нас происходит, просто играют на опережение! Чтобы наш наполеончик чего не отчебучил..😜
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22.10.2020 21:51 Ответить
Павліни Народовладдя, кажеш? Хе!
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22.10.2020 22:50 Ответить
У нас не демократия, а охлократия. А охлос выбрал осла.
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23.10.2020 00:58 Ответить
Вот интересно, бубочка что- либо после школы читал кроме сценариев,которые ему давали? Эрудиции - ноль, элементарных познаний -ноль. Когда говорит не по сценарию, а от себя - бред, неконтролируемый поток малого запаса слов, значения которых он не понимает. Как ему удалось в 40 лет быть таким стерильным невеждой?
Стыдоба для страны.
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23.10.2020 01:03 Ответить
Бидосик снова накурился. Все ржут над ним, а он пыжится.
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23.10.2020 01:06 Ответить
Ой ржу - не могу, стратег ти наш, парнокопитний. Тобі хоть смисл слова "стратегія" Мендель пояснила?
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23.10.2020 09:57 Ответить
 
 