При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если в Украине будут фиксировать 15 000 больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.

Об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский напомнил, что в начале эпидемии правительство рассматривало вариант введения жесткого карантина при 5000 новых зараженных COVID-19 в сутки.

Президент добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их количество пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.

"Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения", - отметил Зеленский.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - рассказал Зеленский.

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