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Новости Коронавирус и карантин
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При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский

При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если в Украине будут фиксировать 15 000 больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.

Об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский напомнил, что в начале эпидемии правительство рассматривало вариант введения жесткого карантина при 5000 новых зараженных COVID-19 в сутки.

Президент добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их количество пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.

"Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения", - отметил Зеленский.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20202) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+13
Полтора месяцы назад, такая фраза звучала но критическим называли 6 000 случаев.
Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
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22.10.2020 17:10
+9
про "лок" не в курсе - не в теме. а вот даун у нас уже есть
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22.10.2020 17:12
+8
На днях було 10 000.
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.

Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.

А си ти тварюко не запиз..вся?
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22.10.2020 17:19
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Правила форума Совет форумчан
Полтора месяцы назад, такая фраза звучала но критическим называли 6 000 случаев.
Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
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22.10.2020 17:10 Ответить
Чому локдаун? Може, краще шатдаун? Або просто даун?
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22.10.2020 17:37 Ответить
Три дня назад оно озвучило цифру локдауна 9,5 тыс.
Потом в интервью 4-м каналам оно прогундосило, шо строго карантина не будет.
Снгодня цифра 15 тыс.
Бубачка, кокс разрушает мозг!
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22.10.2020 18:11 Ответить
воно реально тупе
при 15К вводити локдаун - вже нема сенсу..
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22.10.2020 17:11 Ответить
Какие проблемы?
Скажет что введут если каждые сутки будет 20 000 случаев!
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22.10.2020 17:13 Ответить
про "лок" не в курсе - не в теме. а вот даун у нас уже есть
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22.10.2020 17:12 Ответить
лохдаун
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22.10.2020 17:15 Ответить
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22.10.2020 17:32 Ответить
ну ковід під особистим контролем напівшостого - то вважай дєло пльове! головне вибори
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22.10.2020 17:15 Ответить
На днях було 10 000.
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.

Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.

А си ти тварюко не запиз..вся?
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22.10.2020 17:19 Ответить
А що ви, курви, робили з березня місяця? Може готували лікарні? Забезпечували лікарів? Купляли апарати ШВЛ? Чи проводили додаткові курси для лікарів по поводженню з інфікованими? А, згадав! Ви ж з фонду боротьби з вірусом більшу частину пустили на піар-проект найвеличнішого "большая стройка"! І Бєня не в накладі, і нєлоху є де стрічки перерізати...
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22.10.2020 17:27 Ответить
навіщо Ви пишите про ШВЛ? ШВЛ при ковіді ніяк не допомагає, а навпаки шкодить
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22.10.2020 17:44 Ответить
Так. 4000 баксів на місяць теж вчителям нашкодить, тому Вова вирішив не піднімати зарплатню!
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22.10.2020 19:34 Ответить
Удивительно. Когда весной был жесткий карантин - тут кричали, что это неправильно. Сейчас комментаторов как подменили.
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22.10.2020 17:29 Ответить
Вони прозріли й увірували в барановірус .
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22.10.2020 17:38 Ответить
Несколько дней назад он говорил про 9,5 тысяч, но его министр через несколько часов озвучил цифру в 11-15 тысяч. Теперь вот и ЗЕ изменил свои недавние "прогнозы" и заявил уже о 15 тысячах.. И то можем ввести,а можем и нет. Почему у них меняются эти цифры.., да просто потому что у нас каждый день "рекорды" уже больше 7 тысяч в сутки.. Поэтому если оставить озвученные на речи в Раде 9,5 тысяч.., то можно и до выборов достичь этих показателей. Но ведь не это главное, главное то что уже при данных цифрах медицинская отрасль трещит по швам.. а 15 тысяч, это ВДВОЕ больше !! Они вообще с ума съехали. Предел нашей медицины это 9 тысяч, о каких 15 они говорят. ( полевые лагеря палаточные будут ставить в ноябре.. так все равно медиков не хватит.. или сразу военные похоронные команды. привлекут)
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22.10.2020 17:34 Ответить
Блин, та ты достал - то при 9 тыс., то при 15 тыс., то вообще не будем. Не засерал бы ты по чем зря новостную ленту.
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22.10.2020 17:38 Ответить
Усього то на всього треба робити 100 тисяч тестів на день. І буде 15 тисяч позитивних результатів.
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22.10.2020 17:43 Ответить
Буде більше.Схоже,ситуація з коронавірусом остаточно вийшла з-під контролю влади.Зараз тестують здебільшого тяжких хворих,часто з запізненням.Велика кількість людей хворіє чи то на ГРВІ,чи то на коронавірус в легкій чи нетяжкій формі і їх лікарі,м'яко кажучи,уникають.Лікарняного їм не дають і хворі люди часто змушені йти на роботу.
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22.10.2020 17:57 Ответить
здебільшого тяжких хворих? Тестують усіх підряд: 1) через туризм, 2) за вимогою роботодавця, 3) для отримання мед. послуг (хіміотерапія тощо), 4) через "особисту паніку".
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23.10.2020 00:35 Ответить
Краще б локванус собі ввів
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22.10.2020 17:48 Ответить
Він же на днях називав цифру 9 500 випдків.
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22.10.2020 17:49 Ответить
а після виборів вони намалюють будь-яку цифру
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22.10.2020 17:52 Ответить
Сегодня в Германии за сутки(!) 11.000 с «копейками» и локдаун на данный(!!!) момент вводить не собираются........стараются локально под контролем держать......
Хотя в одном баварском городке ввели полный локдаун=>там на 100.000 жителей больше 200 «инфицированных».......
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22.10.2020 17:53 Ответить
Как прикажет госдеп, так и поступит Зеленский, у него нет своих мозгов на такие решения.
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22.10.2020 18:01 Ответить
Страшно звучить "хворий на ковід", а реально, у моєї знайомої витестували ковіда тільки тому, що вона втратила смак і рідні почали скаржитися на пересолені борщі. )))
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22.10.2020 18:04 Ответить
поверьте, если бы проблема у всех была б только в пересоленых борщах, никто б не парился.
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22.10.2020 23:07 Ответить
Так суть в тому щоб проскочити 15000. Сьогодні, наприклад, 14000, а завтра 20000! І от як чудово, не попали на 15000, значить не треба ...
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22.10.2020 18:12 Ответить
ставки повышаются - было 9500
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22.10.2020 18:34 Ответить
А когда было 5 заболевших на всю страну, здоровых людей на БТРах в санаторий заселяли, а сейчас цифра растёт каждый день. Уже 15... и это говорит през провозгласивший себя победителем короновируса
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22.10.2020 18:47 Ответить
На прошлой неделе ты говорил о 9.5 тыс заболевших в сутки, а на этой ты поднял планку до 15 тыс. Ты, Вова, как-то уж определись с цифрой, а то видно папа тебя арифметике так и не научил.
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22.10.2020 19:20 Ответить
Бл.... ЭТИ УРОДЫ ХОТЯ БЫ ИНОГДА ЗАПИСЫВАЮТ СВОЙ ТРЫНДЁЖ??? Или, как со сцены квартала - просвистело и сразу же забыло? Оно ещё не заметило смены своей должности??? Цифры в заявах меняются. как в калейдоскопе. Жесткий карантин - при 4 / 5 / 6 / 9,5 / 10 / 15тыс. новых выявлений в день. ЗАЧЕМ ЭТО ЧМО, ВООБЩЕ, ОТКРЫВАЕТ РОТ??? ВЕДЬ ОТТУДА НИЧЕГО, КРОМЕ ТУПОГО БРЕДА или ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ, не ИЗВЕРГАЕТСЯ... Хотя оно же сказало, что ОШИБАТЬСЯ ИМ НЕ СТЫДНО, как НЕ СТЫДНО ИМ, ВООБЩЕ, НИЧТО - ни ошибки, ни бред, ни ложь... Им, в принципе, не знакомы такие понятия, как ЧЕСТЬ, РЕПУТАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ СЛОВА... Зеленый позор Украины......
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22.10.2020 19:37 Ответить
Месяц тому назад: "При 8 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский

Две недели тому назад: "При 12 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский

Сегодня: "При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через две недели: "При 35 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через три недели: "При 55 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
У випадку 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2287
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22.10.2020 19:40 Ответить
Их уже больше 15000. Просто все сделано для того, чтобы люди дома сидели и занимались самолечением. Не роняли статистику и не злоупотребляли уже спижжжанами деньгами.
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22.10.2020 19:44 Ответить
При 15 тис. на добу :" Пізно пити "Баржомі" , почки відвалились ! " - вже нікому буде лікувати , і нікуди буде класти хворих! Теж мені "фахівець- медик "!
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22.10.2020 21:01 Ответить
 
 