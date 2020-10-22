При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что если в Украине будут фиксировать 15 000 больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.
Об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский напомнил, что в начале эпидемии правительство рассматривало вариант введения жесткого карантина при 5000 новых зараженных COVID-19 в сутки.
Президент добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их количество пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.
"Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения", - отметил Зеленский.
"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - рассказал Зеленский.
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Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
Потом в интервью 4-м каналам оно прогундосило, шо строго карантина не будет.
Снгодня цифра 15 тыс.
Бубачка, кокс разрушает мозг!
при 15К вводити локдаун - вже нема сенсу..
Скажет что введут если каждые сутки будет 20 000 случаев!
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.
Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.
А си ти тварюко не запиз..вся?
Хотя в одном баварском городке ввели полный локдаун=>там на 100.000 жителей больше 200 «инфицированных».......
Две недели тому назад: "При 12 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Сегодня: "При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через две недели: "При 35 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через три недели: "При 55 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский