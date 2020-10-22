Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил квалификацию украинских медиков в лечении пациентов с коронавирусом и важность достаточного денежного обеспечения врачей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам.
"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности - 1,9% (от числа заболевших. - Ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - подчеркнул Зеленский.
По убеждению президента, весной страна не была готова к эпидемии коронавирусной болезни, в частности не было вертикали санитарных врачей, производства индивидуальных средств защиты, аппаратов ИВЛ. Сейчас удалось обеспечить население и больницы необходимой защитой, медоборудованием и тест-системами.
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Для быдла хвалить свое, но самому пользоваться западным.
когда в стране антирекорды по умершим.... оно запело про самый низкий уровень смертности
когда наполняемость больничек идет к "выше крыши", когда все деньги ковид/фонда угрохал (читай стыбзил) в дороги и копов...оно вибрирует про достижения наших медиков...
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Вдруг Вовочка заревел.
Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?»
Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
спасибо все должны говорить барину, в ноги кланяясь, отрыжку сытую слушая... (с )...))))
сухому спорту"борьбе с коронавирусом", а наши врачи вообще мастера спорта международного класса.
Яку дурь курить Зеленський, я таку ж хочу...
Втім,як і його виборці.
Иван ВасильевичКлоун меняет профессию").