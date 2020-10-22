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Новости Коронавирус и карантин
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Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский

Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил квалификацию украинских медиков в лечении пациентов с коронавирусом и важность достаточного денежного обеспечения врачей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам.

"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности - 1,9% (от числа заболевших. - Ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента, весной страна не была готова к эпидемии коронавирусной болезни, в частности не было вертикали санитарных врачей, производства индивидуальных средств защиты, аппаратов ИВЛ. Сейчас удалось обеспечить население и больницы необходимой защитой, медоборудованием и тест-системами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20202) Италия (1640) карантин (16729) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Идиот!!! наши врачи поехали в Италию 4 апреля!!!! какой нахер "короновирус" они к 4 апреля "научились лечить"? они туда учиться ездили!!!! 20 врачей!!!!
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22.10.2020 17:26
+14
наверное хорошо там в параллельной реальности ...
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22.10.2020 17:25
+8
Вкладіть його вже спати, нема сили слухати цю брєдятіну.
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22.10.2020 17:27
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А охранников зачем она приглашала?
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22.10.2020 17:22 Ответить
Хорошо.
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22.10.2020 17:22 Ответить
наверное хорошо там в параллельной реальности ...
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22.10.2020 17:25 Ответить
вот вам и ответ про пользу канабиса )))) хорошо будет всем ))))) не только ж ему одному ))))
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22.10.2020 17:31 Ответить
Идиот!!! наши врачи поехали в Италию 4 апреля!!!! какой нахер "короновирус" они к 4 апреля "научились лечить"? они туда учиться ездили!!!! 20 врачей!!!!
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22.10.2020 17:26 Ответить
Украинские врачи научились писать в причине смерти- пневмония вместо короновируса. Вот отсюда и статистика смертности от ковида низкая. В кировоградской области тест на ковид делают ТОЛЬКО при явновыраженых симптомах (и то не всем). Знаю из первых рук, так как у кума ВСЯ семью - медики в разных больницах.
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22.10.2020 17:36 Ответить
Что оно несёт ???
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22.10.2020 17:26 Ответить
Если у нас действительно хорошие врачи, чего ж ты, сукин кот, их не бережешь??? Везде всовываешь свой нос, вот и ВОЗЬМИ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ обеспечение медицины самыми лучшими защитными средствами, качественными медикаментами и достойной оплатой их ТИТАНИЧЕСКОГО ТРУДА в условиях пандемии!!!
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22.10.2020 17:26 Ответить
Под личный контроль закретина -это приговор,пожалейте врачей...
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22.10.2020 18:26 Ответить
Да, ясное дело, это была ирония. Все, что Он берет под свой контроль, накрывается медным тазом.
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22.10.2020 18:49 Ответить
Вкладіть його вже спати, нема сили слухати цю брєдятіну.
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22.10.2020 17:27 Ответить
смотрю папКарла - ермак перестал буратинке дозу контролировать...))))
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22.10.2020 17:32 Ответить
А как так вышло, что хороших украинских медиков хватило даже на Италию, а на Украину даже откровенно хреновых не хватает?
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22.10.2020 17:27 Ответить
ЗЕ пошел путем *****.

Для быдла хвалить свое, но самому пользоваться западным.
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22.10.2020 17:29 Ответить
Если бы только Зе...
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22.10.2020 18:01 Ответить
удивительно...ну просто талантище.... лажаться на каждом пустяке...
когда в стране антирекорды по умершим.... оно запело про самый низкий уровень смертности
когда наполняемость больничек идет к "выше крыши", когда все деньги ковид/фонда угрохал (читай стыбзил) в дороги и копов...оно вибрирует про достижения наших медиков...
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22.10.2020 17:30 Ответить
Да, европейская медицина безнадежно отстает от прогрессивной украинской.
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22.10.2020 17:30 Ответить
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Вдруг Вовочка заревел.
Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?»
Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
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22.10.2020 17:30 Ответить
мультик личности вымальовуется у нас, братики и сестрички...
спасибо все должны говорить барину, в ноги кланяясь, отрыжку сытую слушая... (с )...))))
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22.10.2020 17:35 Ответить
Что ты несешь резидент? Врачи по прежнему умеют только выписывать лекарства, мы сегодня похоронили сестру, месяц в инфекционной больнице из них 3 недели в палате интенсивной терапии, в день уходило на лекарства от 3 до 5 тыс. грв., а умерла от кровоизлияния в легких и селезенка, типичная смерть от covid-19. Зачем приписывали самые дорогие лекарства, если они не помогают?
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22.10.2020 17:38 Ответить
Мля, заткните кто-нибудь этому придурку пасть! Уже нет сил слышать этот поток беспросветной тупости. Фсе, поехал домой...
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22.10.2020 17:42 Ответить
Шо этот дебилоид курит? Шо оно несет?
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22.10.2020 17:44 Ответить
Вот что бывает, когда выбираю президентом какого-то дурачка...
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22.10.2020 17:48 Ответить
выбрали порошенку сейчас бы класичну музыку слушали
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22.10.2020 17:52 Ответить
Да, да, мы знаем что ты "мастер спорта по сухому спорту "борьбе с коронавирусом", а наши врачи вообще мастера спорта международного класса. Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський - Цензор.НЕТ 9083
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22.10.2020 17:50 Ответить
Українські лікарі втомилися відбиватися від запрошень некомпітентних італійських клінік пролікувати їхніх пацієнтів..

Яку дурь курить Зеленський, я таку ж хочу...
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22.10.2020 17:56 Ответить
Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський - Цензор.НЕТ 80
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22.10.2020 18:05 Ответить
придур
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22.10.2020 18:19 Ответить
Це психічно хвора,розумово відстала людина.
Втім,як і його виборці.
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22.10.2020 18:44 Ответить
Пристрелите это упоротое существо. Пусть не мучается.
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22.10.2020 19:42 Ответить
балабол...
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22.10.2020 20:14 Ответить
Не,ну это просто 3.14....
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22.10.2020 21:06 Ответить
"Ой дурак!" ("Иван Васильевич Клоун меняет профессию").
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23.10.2020 10:00 Ответить
 
 