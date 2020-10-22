Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил квалификацию украинских медиков в лечении пациентов с коронавирусом и важность достаточного денежного обеспечения врачей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам.

"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности - 1,9% (от числа заболевших. - Ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента, весной страна не была готова к эпидемии коронавирусной болезни, в частности не было вертикали санитарных врачей, производства индивидуальных средств защиты, аппаратов ИВЛ. Сейчас удалось обеспечить население и больницы необходимой защитой, медоборудованием и тест-системами.

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