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Новости Опрос Зеленского
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Россия задолжала в Совет Европы 9 млн евро взносов и занимается финансовым шантажом, - посол Киева в СЕ Тарасюк

Россия задолжала в Совет Европы 9 млн евро взносов и занимается финансовым шантажом, - посол Киева в СЕ Тарасюк

Российская Федерация задолжала почти 9 млн евро, которые должна уплатить в бюджет Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы, об этом в СЕ заявил постоянный представитель Украины Борис Тарасюк.

"Российская Федерация задолжала почти 9 млн евро в бюджет Совета Европы", - заявил посол.

В частности, дипломат отметил, что такая сумма средств примерно равна двухлетнему вкладу Украины.

"Этот вопрос является принципиальным и выходит за рамки только финансового аспекта. Ведь одним из основных обязательств государства-члена является своевременная уплата взносов в бюджет любой международной организации", - сказал Тарасюк.

Он добавил, что "РФ финансовым шантажом добилась выполнения Советом Европы всех своих циничных требований, однако продолжает игнорировать выполнение взятых на себя обязательств".

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Автор: 

опрос (2819) Совет Европы (699) Тарасюк Борис (277)


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Кацапы предпочитают напрямую отстегивать деньги политиканам из Европы!
Наверное, если бы Украина имела возможность так же щедро раздавать взятки депутатам европарламента, то уже была бы членом Ес!
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22.10.2020 17:29 Ответить
Кацапия нагнула и СЕ... О чем тогда разговор?
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22.10.2020 17:31 Ответить
Надо выразить глубочайшую озабоченность.
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22.10.2020 17:34 Ответить
Кацапам главное было вернуться, а теперь можно и тягло включать. Все их теперь хрен кто выгонит.
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22.10.2020 19:27 Ответить
КАК НИЗКО ПАЛА РОССИЯ !!! КАК ЗДОХШАЯ ПТИЦА ПАДАЕТ !)
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23.10.2020 05:42 Ответить
 
 