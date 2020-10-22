Россия задолжала в Совет Европы 9 млн евро взносов и занимается финансовым шантажом, - посол Киева в СЕ Тарасюк

Российская Федерация задолжала почти 9 млн евро, которые должна уплатить в бюджет Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы, об этом в СЕ заявил постоянный представитель Украины Борис Тарасюк.

"Российская Федерация задолжала почти 9 млн евро в бюджет Совета Европы", - заявил посол.

В частности, дипломат отметил, что такая сумма средств примерно равна двухлетнему вкладу Украины.

"Этот вопрос является принципиальным и выходит за рамки только финансового аспекта. Ведь одним из основных обязательств государства-члена является своевременная уплата взносов в бюджет любой международной организации", - сказал Тарасюк.

Он добавил, что "РФ финансовым шантажом добилась выполнения Советом Европы всех своих циничных требований, однако продолжает игнорировать выполнение взятых на себя обязательств".

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