Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: "Виновные заслуживают высшей меры наказания"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, - заслуживают высшей меры наказания", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Попросил взять расследование инцидента под личный контроль. Также акцентировал необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства, чтобы не допустить такого в будущем!" - добавил он.

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Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни.