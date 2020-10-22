Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: "Виновные заслуживают высшей меры наказания"
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.
Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, - заслуживают высшей меры наказания", - отметил Ткаченко.
Он добавил, что уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Попросил взять расследование инцидента под личный контроль. Также акцентировал необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства, чтобы не допустить такого в будущем!" - добавил он.
Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни.
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Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
-- Это не прачечная, а Министерство Культуры!