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Новости
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Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: "Виновные заслуживают высшей меры наказания"

Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве:

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, - заслуживают высшей меры наказания", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Попросил взять расследование инцидента под личный контроль. Также акцентировал необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства, чтобы не допустить такого в будущем!" - добавил он.

Смотрите также: В Киеве неизвестные осквернили памятник Небесной Сотне: открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни.

Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: Виновные заслуживают высшей меры наказания 01

Киев (25469) памятник (2238) Ткаченко Александр (429) вандализм (599)


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Топ комментарии
+8
Зелені всі стали патріотами перед виборами...
Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
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22.10.2020 17:37
+4
"высшая мера" - совковая психология! А вот, хороший штраф и наложение ареста на 50% доходов виновных (на его МНОГОЛЕТНЮЮ выплату) не помещает!
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22.10.2020 17:39
+2
высшей меры наказания /-Заслуживает вор государственного значения. Укравший Одесскую киностудию.
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22.10.2020 18:37
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Правила форума Совет форумчан
Зелені всі стали патріотами перед виборами...
Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
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22.10.2020 17:37 Ответить
"высшая мера" - совковая психология! А вот, хороший штраф и наложение ареста на 50% доходов виновных (на его МНОГОЛЕТНЮЮ выплату) не помещает!
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22.10.2020 17:39 Ответить
Ткаченко мав на увазі той факт,що коли покидьки попадуть в руки громадян,а не поліцаїв,то суд Лінча має місце бути.Швидко та без жалю!
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22.10.2020 18:42 Ответить
цеглиною у скроню і того....
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22.10.2020 19:37 Ответить
Жидокацапи розпоясалися, на нари 5 колону.
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23.10.2020 05:59 Ответить
"Виновные заслуживают высшей меры наказания" - Это типа взятия на поруки?
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22.10.2020 17:43 Ответить
это значит... амнистия...
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22.10.2020 17:52 Ответить
- заслуживают высшей меры наказания", - отметил Ткаченко.

-- Это не прачечная, а Министерство Культуры!
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22.10.2020 17:55 Ответить
высшей меры наказания /-Заслуживает вор государственного значения. Укравший Одесскую киностудию.
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22.10.2020 18:37 Ответить
Ой, та не притворяйся...
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22.10.2020 22:29 Ответить
 
 