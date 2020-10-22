С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи Новолуганского, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 14 гектаров территории и передано на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также читайте: С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб