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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи Новолуганского, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 14 гектаров территории и передано на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также читайте: С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб

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обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Режим сокрытия потерь успешно продолжается.
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22.10.2020 17:52 Ответить
Це вже ЗЕмЬІр, чи ще ні?
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22.10.2020 17:56 Ответить
Для "той сторони"? Так.
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22.10.2020 18:10 Ответить
Чтоб вы не писали, веры никакой вам нету, потому что, вы всё брешете.
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22.10.2020 17:59 Ответить
Я так понял,что огонь в ответ не открывали -значит зелёные депутанты уехали! А я утром говорил,что ответку вчера организовали арахамия и Ко.Герои,блин,-против всех законов физики...,ну вы поняли
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22.10.2020 18:24 Ответить
Сложно такое откоментировать. Есть линия раграничения, есть договорённости, есть наблюдатели, было этих перемирий уже не раз. А теперь так---одни стреляют, другие нет. На войне такое бывает---когда патроны кончились, может на минуту, может на час---и нет иной причины более. Вот сидят наши солдаты, перемирие уже 80 с чем то дней, по ним стреляют. Ответить нельзя---а тем можно? Ну кто тут дурак?
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22.10.2020 19:58 Ответить
 
 