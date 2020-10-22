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Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол"

Зеленский о своем опросе:

Президент Владимир Зеленский говорит, что опрос, проведение которого он инициирует в день выборов, не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

Об этом сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

По его словам, такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о проведении всеукраинского опроса: "Я хочу почувствовать народ"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Автор: 

Зеленский (20202) опрос (2819) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+35
признак ограниченного человека - сваяв одну идею из хаоса в своей башке он свято верит в ее уникальность, действенность и смысл. поэтому с тупостью осла продолжает нести в массы глупые и никчемные аргументы в защиты этой идеи.

вавий, если ты попросишь КМИС или "Рейтинг" сделать выборку не из 10000 а из 100000 то они сделают. один респондент стоит примерно 5 баксов. достаешь из кармана бабло и заказываешь что хочешь. без цирка с конями и лилипутами в манто
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22.10.2020 18:01
+25
Реально дебил которого никто всерьёз не воспринимает
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22.10.2020 18:02
+24
Зеля, шо ты несьош?! Харэ нюхать всякую каку! Мамо Римма, прокапайте уже ,наконец, своего идиота! Не все ж тут с крывого квартала...
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22.10.2020 18:03
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Правила форума Совет форумчан
слыш ты, я задам тебе 5 вопросов
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22.10.2020 18:00 Ответить
"Президент делает серьезный экзитпол"

********** это серьозно говорит ?
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22.10.2020 19:24 Ответить
Президент имеет право делать то, что ему предписано Конституцией. Если выходит за пределы своих конституционых полномочий, то это уже назвается "наделал" с соответствующим политическим душком.
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22.10.2020 19:49 Ответить
признак ограниченного человека - сваяв одну идею из хаоса в своей башке он свято верит в ее уникальность, действенность и смысл. поэтому с тупостью осла продолжает нести в массы глупые и никчемные аргументы в защиты этой идеи.

вавий, если ты попросишь КМИС или "Рейтинг" сделать выборку не из 10000 а из 100000 то они сделают. один респондент стоит примерно 5 баксов. достаешь из кармана бабло и заказываешь что хочешь. без цирка с конями и лилипутами в манто
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22.10.2020 18:01 Ответить
Да не верит он в то, что говорит лохам, он просто ссыт украинцам в очи, вот и всё.
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22.10.2020 18:05 Ответить
без цирка с конями и лилипутами в БЕЛЫХ манто
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22.10.2020 19:25 Ответить
Чи він розуміє що означає exit pull і проводять його в більшості журналісти , а не влада?! Це пряме порушення закону.
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22.10.2020 18:01 Ответить
Реально дебил которого никто всерьёз не воспринимает
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22.10.2020 18:02 Ответить
Зеля, шо ты несьош?! Харэ нюхать всякую каку! Мамо Римма, прокапайте уже ,наконец, своего идиота! Не все ж тут с крывого квартала...
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22.10.2020 18:03 Ответить
Вова Уходи!
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22.10.2020 18:03 Ответить
Дурак ты, вова.
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22.10.2020 18:04 Ответить
Зелена сопля піариться перед виборами як тільки може. Кожен день стрічка новин вщерть заповнена повідомленнями про черговий подвіх кловуна.
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22.10.2020 18:04 Ответить
количество депутатов считаю нужно увеличить и значительно,

чтобы как минимум на 10-50 тысяч жителей было по депутату, чтобы люди знали своего, половину депутатов городских громад можно автоматически делать депутатами Рады,

постоянно им сидеть в раде не нужно - пусть 450 придумывают законы, а остальные 4000 голосуют онлайн
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22.10.2020 18:04 Ответить
5000 депутатов у олигархов бабок не хватит купить
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22.10.2020 18:05 Ответить
В день выборов это не правильно и не законно , Зеленский ты же вроде юрист . почитай конституцию , ее в 10-м классе проходят
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22.10.2020 18:06 Ответить
_Блин, да странные вы люди, я просто в ****! Не по незнанию они это делают, не потому что не знают закона, а по злому умыслу и на закон они сознательно плюют.
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22.10.2020 18:11 Ответить
Yakov,
здесь Вы правильно подметили «вроде юрист»........🙂
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22.10.2020 18:12 Ответить
да какой он юрист? он и комик такой как юрист - никакой!
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22.10.2020 18:25 Ответить
оператори аватара зє мусять терміново його підмінити кимось або заступити чимось, як че зараз робиться з головним держателем аналізів

Інтернет-помийки пів року малювали рейтинги Пальчевському,
а тепер його «мочать» і просувають Томенка - https://texty.org.ua/articles/102115/oce-tak-povorot-yak-internet-pomyjky-piv-roku-malyuvaly-rejtynhy-palchevskomu-a-teper-raptovo-joho-zlyvayut-i-prosuvayut-tomenka/
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22.10.2020 18:06 Ответить
На усі питання моя відповідь "Так".
А ви можете обговорювати не відповіді на питання, а сам факт опитування - та то є виключно ваша проблема.
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22.10.2020 18:07 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 4586 https://censor.net/ru/user/454549 Не дурак , а Враг Украины
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22.10.2020 18:08 Ответить
Наблюдение за нашими Президентами позволили нам сформировать точку зрения, что каждый Президент Украины - точная копия того, чем он был до того, как стал Президентом.
Леонид Кравчук - классический советский партаппаратчик (2-й секретарь ЦК КПУ). Тщательная работа с документами, строгая подготовка к любому, даже самому пустяшному, заседанию. Строжайший контроль за выполнением решений и поручений, вплоть до ведения собственной тетрадки для этого.
Леонид Кучма - классический советский парт\хоз организатор (парторг\директор «Южмаша»), со всеми недостатками\достоинствами этой группы. Французский коньяк в алюминиевой кружке и работа до полного решения основных вопросов на день. Разброс мелочи по доверенным помощникам. Прибытие на работу строго по расписанию, убытие по решению основного,

Виктор Ющенко - классический банковский служащий. Работа, строго по расписанию. Глубокое убеждение что сверхурочная работа признак неорганизованности и неумения работать. Главный вопрос предваряющий все другие «Де ми візьмемо гроші, це передбачено в бюджеті ?»
Виктор Янукович - не имели счастья работать с ним.
Петр Порошенко - классический представитель крупного бизнеса. Рабочего времени не существует как такового. Работа до полного решения всего объема на этот день. Сверхраннее появление на работа. около 07-30. Отбытие - по решению всего. Точно определенная группа людей, с точно определенными зонами их контроля. Ежедневные доклады - 5-10 минут. Любитель решений с двойным\тройным значением и т.д. Очень длинные комбинации. Не любит быстрых решений. Деньги государства рассматриваются как единое целое без бюджетных условностей. Может потратить личные деньги на государственные нужды Полезность каждого выдавливается до последней капли. Только после этого можно уволить.
Владимир Зеленский - типичный представитель творческой богемы. Стиль управления точно совпадает с предыдущей работой в «Квартале» - Максимальная концентрация на одном выступлении и после длительный период релакса и построения проектов на будущее. Документов боится, ибо тяжело воспринимает их стиль и язык. Появление на рабочем месте - по возможности. Дилетант в обычном понимании этого слова. Большое личное самомнение.Контроль, учет, обсуждение, мнение других - это для него пустая трата времени. Труслив. Гиперактивен. Плохая память. Неупорядоченное питание и распорядок дня. Очень узкий интеллектуальный кругозор. Практически монолингвичен.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-20-10-20.html Хроника президента 20.10.20.
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22.10.2020 18:08 Ответить
Владимир Зеленский - типичный представитель творческой богемы. Стиль управления точно совпадает с предыдущей работой в «Квартале» - Максимальная концентрация на одном выступлении и после длительный период релакса и построения проектов на будущее. Документов боится, ибо тяжело воспринимает их стиль и язык. Появление на рабочем месте - по возможности. Дилетант в обычном понимании этого слова. Большое личное самомнение.Контроль, учет, обсуждение, мнение других - это для него пустая трата времени. Труслив. Гиперактивен. Плохая память. Неупорядоченное питание и распорядок дня. Очень узкий интеллектуальный кругозор. Практически монолингвичен.
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22.10.2020 18:09 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 8022
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22.10.2020 18:11 Ответить
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
(с) Эфраим Севела
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22.10.2020 18:28 Ответить
Очередное «почую кожного»........☹️

«......даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения»(с) - точно что «населения»(!!!).......
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22.10.2020 18:09 Ответить
Джугашвили звонит в Берлин в марте 1933 года..
товаристч Гитлер,ви пачиму не стали канцлером Вяликая Гирмания?
герр Йося я набрал всего 43 % голосов,а надо 51 %...
харашё товаристч Гитлер,голоса вам добавит товаристч Эрнст Тельман....,у ево партия есь 11%
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22.10.2020 18:09 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 9516
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22.10.2020 18:09 Ответить
мудрый украинский нарид постарался отыскать эту ОШИБКУ ПРИРОДЫ

а мали ж ГЕТЬМАНА !!!!!!!!!!
кретіни !!!
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22.10.2020 19:28 Ответить
«Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?Источник: https://censor.net/ru/n3226456»

Він про що?
Россія, країна гарант, НАСРАЛА на цей «меморандум».
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22.10.2020 18:10 Ответить
ЗЕ и "серьезный" - понятия не совместимые.

Фейк, иммитация - вот это то, что гармонично ассоциируется с деятельностью ЗЕ.
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22.10.2020 18:15 Ответить
Вава, ти намагаєшся попіарити свою партію, і затіяти "народовладдя", з завчасно присланими з запоребрика результатами, " твоїх" опитувань. Ще й по оплаті "твоєї" забаганки, ВЕЛИКІ питання.
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22.10.2020 18:15 Ответить
Вопрос всего один...
Украина в НАТО....в нашу ХАТУ
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22.10.2020 18:17 Ответить
Гавно зеленое
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22.10.2020 18:17 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 2712
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22.10.2020 18:18 Ответить
Остальные вопросы отпадут сами собой....
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22.10.2020 18:19 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 939
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22.10.2020 18:20 Ответить
вова народ має теж до тебе питання, причому далеко не 5. і не всі культурні
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22.10.2020 18:22 Ответить
Культурних питань якось зовсім нема...
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22.10.2020 18:42 Ответить
Та ти шо? "Куди зникли 2700 вагонів зерна з Госрезерву?"
Це - культурне питання? Чи воно врожає вас своєю ьескультурністю?😎
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22.10.2020 20:02 Ответить
Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции

Эх, как нам повезло. Прям второй Моисей, ведущий свой народ в землю обетованную. Возможно в Оман?
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22.10.2020 18:25 Ответить
А що там панімать у відповіді народу? Що не зрозуміло в ЗЕ ПНХ?
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22.10.2020 18:41 Ответить
Єдиним "додатковим аргументом" для реформ мають бути розум та "яйця" очільника держави. А коли ні того ні другого то починається цирк.
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22.10.2020 18:26 Ответить
Сори, вы хотите сказать, что все мы являемся свидетелями нового романтического союза... Зе- стратега и продвинутого политолога? Так понимаем Зе - стратег ..это Он, а политолог, вероятно это ?....Она?
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22.10.2020 18:31 Ответить
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 1297
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22.10.2020 18:32 Ответить
Соціологія це наука. Вибірка в 2000 респондентів на ексітполі завжди співпадає з результатами виборів +/- декілька процентів. Збільшення кількості респондентів не веде до покращення точності опитування.
То навіщо тринькати гроші? Що багатий? Краще б використав на щось корисне, сиротам чи важко хворим віддав. Може зійшов би за розумного та порядного. А ні. Пусте місце, гівноактор що навіть по написаному тексту роль президента зіграти не може.
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22.10.2020 18:32 Ответить
экзитпол - это от 10 тысяч и больше. Опрос 2 тысяч человек имеет погрешность 2-3%, а экзитпол - только ДО 1%.
Это два разных вида соцопроса.
То что предлагает зеленский соцопросом не является ВООБЩЕ.
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22.10.2020 18:41 Ответить
Вова как там с растаможкой, у тебя же ректорат молодой?
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22.10.2020 18:34 Ответить
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол".

"Вумний, аж страшно!" (с)
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22.10.2020 18:38 Ответить
Про що воно там зібралось балакати з депутатами? Зе фракція давно поклала на свою зе матку прібор та жужить власним життям. Відчули $мак влади та безкарності. 226 голосів вже нема, жопоблок вже помагає.
З ким ТИ там зібрався говорити???
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22.10.2020 18:38 Ответить
кто-нибудь, объясните этому дебилу разницу между соцопросом, экзитполом и опросом по желанию. Что это ТРИ РАЗНЫЕ вида среза мнения общества, из которых тот что предлагает Зеля - антинаучный и в социологии не применяется.
Совсем.
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22.10.2020 18:39 Ответить
"Президент делает серьезный экзитпол." - это он о себе в третьем лице? раздвоение того, что у нормальных людей называется личностью?
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22.10.2020 18:41 Ответить
президент Беня таки делает серьезный экзитпол
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22.10.2020 19:07 Ответить
да нет, мне кажется, это он для ахметова старается - свободную эк. зону пробивает, чтобы рыжему налогов поменьше платить
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22.10.2020 19:56 Ответить
Мне интервью понравилось.
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22.10.2020 18:46 Ответить
Почитай телефонную книгу. Она ещё интереснее!)
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22.10.2020 19:56 Ответить
Набор случайных слов от осла. Наркоманская лотерея.
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22.10.2020 18:58 Ответить
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 8773
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22.10.2020 19:18 Ответить
При чому тут екзітпол? Він береги не плутає?
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22.10.2020 19:19 Ответить
Видно чув дзвін...
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22.10.2020 20:10 Ответить
воно малограмотне
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22.10.2020 20:47 Ответить
"НаркОмани на городі"(с)
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22.10.2020 19:52 Ответить
"Тяжко жить на свете пастушонку Пете. Тонкой хворостиной управлять скотиной. А коровам что ли, им бы лишь мычалось да трава качалась, да была зелёной и густой как лес". Це ж треба було Єсєніну так заглянути в наше сьогодення.
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22.10.2020 20:09 Ответить
Непонятно, чем недовольна вся оппа, от опзж до батькивщины: режим опроса свободный, хочешь отвечай, не хочешь - иди гуляй; денег бюджетных не тратят; результаты никого ни к чему не обязывают.https://gordonua.com/comments-user/96699.html
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22.10.2020 20:10 Ответить
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 3345
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22.10.2020 20:31 Ответить
он даже не знает что такое эгзитпол, неграмотное...
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22.10.2020 20:44 Ответить
Та усыпите ж его уже хто-нибудь, ...лять, сил моих больше нету это недоразумение выслушивать !!!
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22.10.2020 21:13 Ответить
Краще так "Президент клоун робить серйозний екзит."
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22.10.2020 21:52 Ответить
Ослик даже не подозревает,что социология- наука. Погуглил бы. его слуги нарисуют в результате опроса то,что мальчик хочет. 1000 человек ответят нили 10 миллионов- кто проверит? И что ответят?
Он точно народ за идиотов держит. Ну если за него проголосовало большинство, то у него есть основания. Нелох правит страной дураков?
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22.10.2020 23:59 Ответить
правильно.
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23.10.2020 02:53 Ответить
"Президент робить серйозний екзит-пол." - ну, якщо ти Віслюку, про себе заговорив в третій особі, то дурка вже близько.
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23.10.2020 10:05 Ответить
 
 