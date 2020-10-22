Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол".

Президент Владимир Зеленский говорит, что опрос, проведение которого он инициирует в день выборов, не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

Об этом сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

По его словам, такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.