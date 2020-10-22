Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол"
Президент Владимир Зеленский говорит, что опрос, проведение которого он инициирует в день выборов, не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.
Об этом сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.
По его словам, такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.
"Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
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********** это серьозно говорит ?
вавий, если ты попросишь КМИС или "Рейтинг" сделать выборку не из 10000 а из 100000 то они сделают. один респондент стоит примерно 5 баксов. достаешь из кармана бабло и заказываешь что хочешь. без цирка с конями и лилипутами в манто
чтобы как минимум на 10-50 тысяч жителей было по депутату, чтобы люди знали своего, половину депутатов городских громад можно автоматически делать депутатами Рады,
постоянно им сидеть в раде не нужно - пусть 450 придумывают законы, а остальные 4000 голосуют онлайн
здесь Вы правильно подметили «вроде юрист»........🙂
Інтернет-помийки пів року малювали рейтинги Пальчевському,
а тепер його «мочать» і просувають Томенка - https://texty.org.ua/articles/102115/oce-tak-povorot-yak-internet-pomyjky-piv-roku-malyuvaly-rejtynhy-palchevskomu-a-teper-raptovo-joho-zlyvayut-i-prosuvayut-tomenka/
А ви можете обговорювати не відповіді на питання, а сам факт опитування - та то є виключно ваша проблема.
Леонид Кравчук - классический советский партаппаратчик (2-й секретарь ЦК КПУ). Тщательная работа с документами, строгая подготовка к любому, даже самому пустяшному, заседанию. Строжайший контроль за выполнением решений и поручений, вплоть до ведения собственной тетрадки для этого.
Леонид Кучма - классический советский парт\хоз организатор (парторг\директор «Южмаша»), со всеми недостатками\достоинствами этой группы. Французский коньяк в алюминиевой кружке и работа до полного решения основных вопросов на день. Разброс мелочи по доверенным помощникам. Прибытие на работу строго по расписанию, убытие по решению основного,
Виктор Ющенко - классический банковский служащий. Работа, строго по расписанию. Глубокое убеждение что сверхурочная работа признак неорганизованности и неумения работать. Главный вопрос предваряющий все другие «Де ми візьмемо гроші, це передбачено в бюджеті ?»
Виктор Янукович - не имели счастья работать с ним.
Петр Порошенко - классический представитель крупного бизнеса. Рабочего времени не существует как такового. Работа до полного решения всего объема на этот день. Сверхраннее появление на работа. около 07-30. Отбытие - по решению всего. Точно определенная группа людей, с точно определенными зонами их контроля. Ежедневные доклады - 5-10 минут. Любитель решений с двойным\тройным значением и т.д. Очень длинные комбинации. Не любит быстрых решений. Деньги государства рассматриваются как единое целое без бюджетных условностей. Может потратить личные деньги на государственные нужды Полезность каждого выдавливается до последней капли. Только после этого можно уволить.
Владимир Зеленский - типичный представитель творческой богемы. Стиль управления точно совпадает с предыдущей работой в «Квартале» - Максимальная концентрация на одном выступлении и после длительный период релакса и построения проектов на будущее. Документов боится, ибо тяжело воспринимает их стиль и язык. Появление на рабочем месте - по возможности. Дилетант в обычном понимании этого слова. Большое личное самомнение.Контроль, учет, обсуждение, мнение других - это для него пустая трата времени. Труслив. Гиперактивен. Плохая память. Неупорядоченное питание и распорядок дня. Очень узкий интеллектуальный кругозор. Практически монолингвичен.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-20-10-20.html Хроника президента 20.10.20.
(с) Эфраим Севела
«......даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения»(с) - точно что «населения»(!!!).......
товаристч Гитлер,ви пачиму не стали канцлером Вяликая Гирмания?
герр Йося я набрал всего 43 % голосов,а надо 51 %...
харашё товаристч Гитлер,голоса вам добавит товаристч Эрнст Тельман....,у ево партия есь 11%
а мали ж ГЕТЬМАНА !!!!!!!!!!
кретіни !!!
Він про що?
Россія, країна гарант, НАСРАЛА на цей «меморандум».
Фейк, иммитация - вот это то, что гармонично ассоциируется с деятельностью ЗЕ.
Украина в НАТО....в нашу ХАТУ
Це - культурне питання? Чи воно врожає вас своєю ьескультурністю?😎
Эх, как нам повезло. Прям второй Моисей, ведущий свой народ в землю обетованную. Возможно в Оман?
То навіщо тринькати гроші? Що багатий? Краще б використав на щось корисне, сиротам чи важко хворим віддав. Може зійшов би за розумного та порядного. А ні. Пусте місце, гівноактор що навіть по написаному тексту роль президента зіграти не може.
Это два разных вида соцопроса.
То что предлагает зеленский соцопросом не является ВООБЩЕ.
"Вумний, аж страшно!" (с)
З ким ТИ там зібрався говорити???
Совсем.
Президентклоун робить серйозний екзит."
Он точно народ за идиотов держит. Ну если за него проголосовало большинство, то у него есть основания. Нелох правит страной дураков?