У МВФ есть вопросы к решению Конституционного суда по поводу НАБУ, - Минфин

Претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by, у МВФ нету. Есть вопросы относительно решения Конституционного суда по НАБУ.

Об этом рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По словам чиновника, ранее былоопределенное беспокойство по поводу отставки главы НБУ Смолия. Но сейчас "уже все нормально".

"Есть новый глава Нацбанка, мы видим, что система работает стабильно, все нормально, никаких изменений в банковском секторе от смены персоналий не произошло. То есть новый менеджмент НБУ придерживается определенного курса, независимый Нацбанк работает как работал, соответственно", - пояснил Юрий Драганчук.

Замминистра финансов отметил, что у МВФ есть вопросы относительно решения Конституционного суда по поводу НАБУ. "Это решение предусматривает изменения в закон о НАБУ, которые нужно внести и принять. И, МВФ, конечно, наблюдает за этим процессом ", - сказал Драганчук.

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По словам заместителя министра финансов, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш от МВФ в этом году, пока, нету. "Происходит рабочий процесс", - отметил чиновник.