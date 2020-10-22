Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли
Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал поездку депутатов СН на Донбасс за излишний пиар и нежелание приближаться к передовой.
Свою позицию Сивохо озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - написал Сивохо.
По мнению экс-советника секретаря СНБО, депутатам следовало бы заехать в Опытное или другой населенный пункт "серой зоны".
"Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-то убедительное оправдание, будьте добры!" - добавил Сивохо.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!". ВИДЕО
В начале октября Сивохо посещал Опытное и приглашал депутатов последовать его примеру.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.
22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: "Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)
блин, да я тоже дед то, кх-кх. покурю иду
ты шо ж такое себе позволяешь???
(ревнуешь?... в команду покуролесить не взяли?...на халяву пиццы не дали?)
отработанный памперс короче ))))
Я думаю, под простыми людьми, оно подразумевало боевиков-сепаратистов.
І свічку не забудьте поставить.
Хворий:
Одужаю то зразу і поставлю.
Лікар: та не церковну
....
А то ти не в курсі, Сірожа. Тому самому, якому й ти служиш - нашому східному сусіду.