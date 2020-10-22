Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал поездку депутатов СН на Донбасс за излишний пиар и нежелание приближаться к передовой.

Свою позицию Сивохо озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - написал Сивохо.

По мнению экс-советника секретаря СНБО, депутатам следовало бы заехать в Опытное или другой населенный пункт "серой зоны".

"Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-то убедительное оправдание, будьте добры!" - добавил Сивохо.

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В начале октября Сивохо посещал Опытное и приглашал депутатов последовать его примеру.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.

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