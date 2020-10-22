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Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли

Сивохо о

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал поездку депутатов СН на Донбасс за излишний пиар и нежелание приближаться к передовой.

Свою позицию Сивохо озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - написал Сивохо.

По мнению экс-советника секретаря СНБО, депутатам следовало бы заехать в Опытное или другой населенный пункт "серой зоны".

"Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-то убедительное оправдание, будьте добры!" - добавил Сивохо.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!". ВИДЕО

В начале октября Сивохо посещал Опытное и приглашал депутатов последовать его примеру.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская

Сивохо о слугах народа: два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли 01

Автор: 

Донбасс (26955) Слуга народа (2627) Сивохо (94)


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Топ комментарии
+47
Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли - Цензор.НЕТ 3818
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22.10.2020 18:58
+41
О, миротворец отрезвел ))
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22.10.2020 18:46
+30
Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 4942
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22.10.2020 19:11
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Правила форума Совет форумчан
О, миротворец отрезвел ))
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22.10.2020 18:46 Ответить
змиеборец.
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22.10.2020 18:55 Ответить
Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли - Цензор.НЕТ 3818
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22.10.2020 18:58 Ответить
Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 4942
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22.10.2020 19:11 Ответить
Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 3099
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22.10.2020 19:25 Ответить
О,обсохло ,сцыккло...
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22.10.2020 18:59 Ответить
...не налили... "гложет сєрце кручіна..."(с) ..."прастим людям..."(с) не виставились... "буржуїни праклятушчіє"(с)
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22.10.2020 19:13 Ответить
Серега ты там сильно не бухай!
Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 9691
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22.10.2020 19:55 Ответить
Парень видно с крепкого бодуна. Проскальзывает, никак не поймет - они же туда селфится и поехали. Причем тут народ?
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22.10.2020 18:47 Ответить
Не тільки по селфі.Статус УБД тамадам,фотографам і корабельним соснам не завадить.Квартира,земельний наділ,пільговий вихід на пенсію - все буде в нагоді.
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22.10.2020 19:47 Ответить
Поздно, СиРожа, пить "Боржоми"
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22.10.2020 18:47 Ответить
ого!.. заговорил "Черный пояс по непросыхающим штанам Донецкой школы "Янь Пьянь Рвань".. все напряглись... ... ...
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22.10.2020 18:47 Ответить
ну, ты известный "сходняк" к простым людям. Проще сложно придумать. Зеленым пока еще сложно, но они стараются. Но скоро тебя превзойдут, не волнуйся. Есть еще над чем работать.
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22.10.2020 18:48 Ответить
А ты сам уже пометил лавочки в Опытном или других населенных пунктах "серой зоны"?
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22.10.2020 18:48 Ответить
ещё один достойный критик-жопоционер
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22.10.2020 18:48 Ответить
Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли - Цензор.НЕТ 2706
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22.10.2020 18:48 Ответить
Штанці виправ?
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22.10.2020 18:48 Ответить
деда попердолило. хотя, в 80 лет, в америке Байден - президентом будет, а тут - просто пердун..... пердит.. Путин тоже, но поадекватней(Путин просто псих
)

блин, да я тоже дед то, кх-кх. покурю иду
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22.10.2020 18:50 Ответить
Як тільки дали пінка під зад, зразу ж слуги стали хреновими.
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22.10.2020 18:51 Ответить
сивошка ты чёйто... против шоубизкоманды преЗЕдента хобот поднял ? )))
ты шо ж такое себе позволяешь???
(ревнуешь?... в команду покуролесить не взяли?...на халяву пиццы не дали?)
отработанный памперс короче ))))
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22.10.2020 18:51 Ответить
Одно правильно сказала сивуха, что два дня были сифилитики попиарились и уехали
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22.10.2020 18:52 Ответить
Кому интересно мнение этого обоссанца?
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22.10.2020 18:53 Ответить
Пользователи "Цензора", явно не поняли что имел в виду этот урод!
Я думаю, под простыми людьми, оно подразумевало боевиков-сепаратистов.
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22.10.2020 18:53 Ответить
Одно гавно осуждает другое гавно...феерично...😃
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22.10.2020 18:53 Ответить
Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли - Цензор.НЕТ 9056
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22.10.2020 18:57 Ответить
Лікар перед операцією:
І свічку не забудьте поставить.
Хворий:
Одужаю то зразу і поставлю.
Лікар: та не церковну
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22.10.2020 19:01 Ответить
Сивохо скот...точно такой же как и все остальное зеленое стадо..
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22.10.2020 18:59 Ответить
піццабот....
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22.10.2020 18:59 Ответить
Сивуха спалив слуг.
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22.10.2020 18:58 Ответить
Ватное г@вно возмутилось,что его коллеги ещё большее г@вно. Это прекрасно.😆
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22.10.2020 19:04 Ответить
Задело, что пиццу без него сожрут.
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22.10.2020 19:39 Ответить
Я очки забыл...не могу прочесть...сивохо сифилис на дамбасе?
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22.10.2020 19:09 Ответить
Кому приходить в голову питатись думки цього алкаша?! Цей клоун має якесь відношення до місцевого населення Донбаса?!
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22.10.2020 19:09 Ответить
другими словами: на донбассе тусовались. а моим друзьям-сепарам так и не налили
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22.10.2020 19:21 Ответить
Шо ж ты, Сивуха, своих палишь?!
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22.10.2020 19:23 Ответить
Сувуха вилізла !!!!
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22.10.2020 19:30 Ответить
Молчало бы о людях оно думает пицу также для пленных приготовили так какого ты их еду жрал или 150 грн не нашлось купить в другом местеа лишний кусок сожравший пленным достался бы Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 2910
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22.10.2020 19:31 Ответить
Да здесь он также "прокололся" как когда-то в парке на лавочке. Карма.
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22.10.2020 19:41 Ответить
Этот совковый алкаш один из ближайших корешей вовчика, и после всего, шо вовчик подобрал его на мусорке, в знак благодарности алкаш обо.рал 95 балаган.
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22.10.2020 19:36 Ответить
А ты, консерва-жиробасина, зашел бы к простым людям и жрал и пил и пил и жрал бы до усцыкакахи.
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22.10.2020 19:39 Ответить
Простые люди в понимании Сивохо: https://www.youtube.com/watch?v=L0R_XSTb4Rs
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22.10.2020 19:45 Ответить
Коротко- С-В-ХО - П-Н-Х
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22.10.2020 19:46 Ответить
А они и не собирались снисходить. Так, за казенный счет проветрились
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22.10.2020 20:09 Ответить
ап.цыуглы с дуба грохнулся , ранты попутал - не в то сопiлку стал дудеть.
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22.10.2020 20:20 Ответить
Сепар очнулся
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22.10.2020 20:42 Ответить
Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли - Цензор.НЕТ 4048

....
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22.10.2020 20:46 Ответить
так слуги урода как раз рассказывают обратное , Сивуха ) Вы там если врёте , так хоть в унисон ) Идиоты )
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22.10.2020 21:06 Ответить
пиццу Сивуха жрал, а простым людям дамбаса так ничего и не оставил ... и сосут теперь простые люди дамбаса ЗЕленый "конец эпохи бедности" ...
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22.10.2020 21:28 Ответить
білява слугоуродівська свинособака
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22.10.2020 22:22 Ответить
Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? © Сивохо
А то ти не в курсі, Сірожа. Тому самому, якому й ти служиш - нашому східному сусіду.
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22.10.2020 22:44 Ответить
Лишнехромосомная тварь!!!
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22.10.2020 23:30 Ответить
Сивуха так ждал чтобы к нему заехали, пиццу нахаляву пожрать, а его кинули... Вот и жалуется.
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23.10.2020 09:15 Ответить
Не поняв, Серьожа, тобі що, вже не наливають, ти на кого свій хлєбальник розкрив? Крім зебілів тебе ніхто не похмелить - біжи звинятися.
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23.10.2020 10:09 Ответить
Зачем публиковать мнения кокого - то Сивохи. Неинтересно.
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23.10.2020 14:13 Ответить
 
 