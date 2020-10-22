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Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский

Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать серьезные результаты борьбы с коррупцией, то он может предложить другую кандидатуру на этот пост.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".

Также на Цензор.НЕТ: Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20202) увольнение (2672) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+25
Портнова...
Или Медведчука.
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22.10.2020 18:49
+15
Київ, сьогодні.
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9630
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22.10.2020 19:07
+13
портянку скорее...шото больно фривольно она себя в последнее время чувствует !
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22.10.2020 18:52
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Портнова...
Или Медведчука.
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22.10.2020 18:49 Ответить
портянку скорее...шото больно фривольно она себя в последнее время чувствует !
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22.10.2020 18:52 Ответить
Сплюнь...
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22.10.2020 18:54 Ответить
типун мне на языцяру!!! (так пойдет?))))
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22.10.2020 19:00 Ответить
Ждёшь алкаша луценку?
Не, не будет)))
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22.10.2020 18:53 Ответить
Жду когда такие как ты немного поумнеют.
Но походу, я очень наивный человек...
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22.10.2020 18:55 Ответить
Как можно кого либо посадить из коррупционеров, если везде поголовная клррупция ?!!
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22.10.2020 20:33 Ответить
Это смотря, что ЗЕ считает результатами.

Уголовное дело против Коломойского генпрокурор Коломойского врядли покажет президенту Коломойского.
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22.10.2020 18:51 Ответить
Идиот.
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22.10.2020 18:52 Ответить
Самокритично
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22.10.2020 18:53 Ответить
в кубе
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22.10.2020 18:54 Ответить
Якби ж то в Кубі, а то в Україні...
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22.10.2020 19:39 Ответить
Новая организация правосудия: плановые посадки
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22.10.2020 21:53 Ответить
И даже не поспоришь.
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23.10.2020 17:07 Ответить
Он пороха хочет посадить за коррупцию. Пожизненно по 'воле народа'.
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22.10.2020 18:53 Ответить
век воли не видать
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22.10.2020 18:54 Ответить
В якої Олі?
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22.10.2020 19:38 Ответить
нада голосовать за тех кто посадит этих ,а потом за этих кто посадит тех
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22.10.2020 18:53 Ответить
Молодець, Шоу!
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22.10.2020 18:55 Ответить
и Мы будем в Шоколаде
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22.10.2020 18:57 Ответить
птичку поставь Мне
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22.10.2020 18:57 Ответить
Зайдеш на Корр і там поставлю, а не буду зачіпати (як то роблю зазвичай).
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22.10.2020 19:19 Ответить
На корре сбрище ватных ублюдков в комментах. Ты там среди своих
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22.10.2020 19:21 Ответить
Згинь.
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22.10.2020 19:34 Ответить
Это уровень. Потолок зебила?
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22.10.2020 23:38 Ответить
Бачиш, Шоу, ким тебе, мене, Кляксу, Марту, Шиншилича тут вважають?
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22.10.2020 19:34 Ответить
Естественно жопоблоковцев и медведчука нини.
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22.10.2020 18:54 Ответить
вы даете не реальные планы (С)
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22.10.2020 18:55 Ответить
Почему это принцип не применяется к президенту? Полтора года ежедневного стыда за харанта,хотя я за него не голосовал как то должны учитываться?
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22.10.2020 18:55 Ответить
Якщо не посадить Порошенка, чи що ?
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22.10.2020 18:56 Ответить
Поставлено завдання ще і Турчинова. Так що з Нового року чекаємо на нового Генпрокурора.
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22.10.2020 19:31 Ответить
Бл..дь,Генпрокурор Украины это не артист с "95 квартала", чтобы подбирать на видосики!
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22.10.2020 18:58 Ответить
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7659
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22.10.2020 18:58 Ответить
Хочеш результатів? З легкістю. Хай розслідують корупцію в ОПі та серед "слуг".
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22.10.2020 19:00 Ответить
Ви б рискнули сунути руку в кубло гадюк?
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22.10.2020 19:33 Ответить
"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - подчеркнул Зеленский.

Молодец. Ну, точно, как Петруха - вертел генпрокурорами, как цыган солнцем, менял их, как хотел. Они, правда, качественно, все одинаковые были...
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22.10.2020 19:02 Ответить
Качества ставленнико каломойского устраивает?
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22.10.2020 19:10 Ответить
Если генпрокурор не будет показывать результаты/ Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/ Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./А результата нет .Коломойский гневается.
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22.10.2020 19:02 Ответить
Кто там еще подтянется с квартала ...? Тваю мать....
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22.10.2020 19:06 Ответить
У нас тоже есть другая кандидатура. Так что, вали прямо сейчас!
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22.10.2020 19:06 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

Уровень 1:

Во все времена, достучаться до совести провластных ублюдков, можно только прикладами винтовок!
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 155
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22.10.2020 19:06 Ответить
Київ, сьогодні.
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9630
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22.10.2020 19:07 Ответить
Любитель ходить пить кофе подбирает своего человека,который сможет посадить Порошенко, как месть за невозможность грабить Украину через Приват. Осел тут статист желания мести КАЛАмойши.
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22.10.2020 19:08 Ответить
Пока люсого олигофрена из кварлала не устроят так и будет чехорда,,прафисианалаф,,
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22.10.2020 19:11 Ответить
Портнову, педошария, лукаш? И других рыгомразей- рашистов?
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22.10.2020 19:15 Ответить
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4332
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22.10.2020 19:21 Ответить
В кратце речь Зели:

"Дорогие радиослушатели, если вам не нравится эта генпрокурва, я поисчю вам более другую.."
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22.10.2020 19:29 Ответить
"Существуют уже некоторые "наработки" в этом вопросе.." - добавил Зеленский

Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1387
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22.10.2020 19:47 Ответить
Результаты?
Так результаты видят все:
Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК

https://censor.net/ru/news/3223185/uvolennyyi_prokuror_petrishin_obeschavshiyi_bat_podchinennyh_kak_tupyh_svineyi_naznachen_na_vysokiyi
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22.10.2020 19:31 Ответить
Ще одну кандідадуру?
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22.10.2020 19:34 Ответить
Лучше застрелись...
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22.10.2020 19:36 Ответить
Лауру Ковеши !
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22.10.2020 19:42 Ответить
Півтора року було, нічого не показали. А тут за 2 місяці покажуть?
Шоу для зебілів напередодні місцевих виборів. Вже 26 Жовтня преЗедент забуде про відсутність результатів генпрокуратури
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22.10.2020 19:51 Ответить
А чому тільки до гепрокуратури претензіі? До спеціалізованих антикорупційних органів претензій нема???
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22.10.2020 19:53 Ответить
А этот человек вообще-то адекватен？ Сменить второго, третьего, четвертого... Объяснил бы кто ему, что это не перчатки, а серьезная должность, где недопустимы эксперименты и потерянное время - это упущенные возможности для страны.
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22.10.2020 20:01 Ответить
Іншу кандидатуру замість себе? Єрмака?
Може таки у відставку, Зєля?
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22.10.2020 20:16 Ответить
Ты же вернешь свой выбор на трон еще раз? Смысл ему уходить? Пока жульку на трон не выдвинут так и будешь за гуано голосовать?
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22.10.2020 23:43 Ответить
Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7287

Тот момент, когда показала результат
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22.10.2020 21:19 Ответить
Классный кандидат - коля велюр - если сильно прижмёт, то может и жопу показать.
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22.10.2020 21:36 Ответить
А какие ждёшь результаты, когда у вас там самих полно коррупционеров, в том числе с самим генпрокурором???
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22.10.2020 22:37 Ответить
та ей пох..
накалядувала на 500 лет вперед
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22.10.2020 22:45 Ответить
Рояль назначить...и играть на нем лысым.
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22.10.2020 22:50 Ответить
вАва, а папа бєня по попі не надає??
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22.10.2020 23:23 Ответить
Якщо генпрокурор не буде показувати результати, я можу запропонувати іншу кандидатуру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7563
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23.10.2020 00:04 Ответить
Киев "любит" зеленых
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23.10.2020 00:05 Ответить
Он Мендель показала результат роботи пана Зеленського.
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23.10.2020 07:57 Ответить
Лошара, та вона вже стара - хай тобі ліпше свої результати Мендель показує чи якась інша "корабельна сосна".
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23.10.2020 10:24 Ответить
Ты как и порох что не поставишь - то косяк!
Может комиссия проффесионалов с межд наблюдающими выберут 2-3 кандидатуры, а ты из них выберешь??
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23.10.2020 20:39 Ответить
 
 