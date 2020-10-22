Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать серьезные результаты борьбы с коррупцией, то он может предложить другую кандидатуру на этот пост.
Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".
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Топ комментарии
+25 mrSmith
показать весь комментарий22.10.2020 18:49
+15 саша паламарчук
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+13 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.10.2020 18:52
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Или Медведчука.
Не, не будет)))
Но походу, я очень наивный человек...
Уголовное дело против Коломойского генпрокурор Коломойского врядли покажет президенту Коломойского.
Молодец. Ну, точно, как Петруха - вертел генпрокурорами, как цыган солнцем, менял их, как хотел. Они, правда, качественно, все одинаковые были...
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Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
Уровень 1:
Во все времена, достучаться до совести провластных ублюдков, можно только прикладами винтовок!
"Дорогие радиослушатели, если вам не нравится эта генпрокурва, я поисчю вам более другую.."
Так результаты видят все:
Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК
https://censor.net/ru/news/3223185/uvolennyyi_prokuror_petrishin_obeschavshiyi_bat_podchinennyh_kak_tupyh_svineyi_naznachen_na_vysokiyi
Шоу для зебілів напередодні місцевих виборів. Вже 26 Жовтня преЗедент забуде про відсутність результатів генпрокуратури
Може таки у відставку, Зєля?
Тот момент, когда показала результат
накалядувала на 500 лет вперед
Может комиссия проффесионалов с межд наблюдающими выберут 2-3 кандидатуры, а ты из них выберешь??