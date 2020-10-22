Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать серьезные результаты борьбы с коррупцией, то он может предложить другую кандидатуру на этот пост.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".

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