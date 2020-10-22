4 крупнейших одесских больницы перепрофилируют под помощь больным COVID-19, - глава ОГА Куцый

В Одесской области фиксируют по 600 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, эпидемиологи говорят, что в ближайшие несколько дней заболеваемость значительно вырастет.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в связи с этим 4 крупных медицинских учреждения Одессы полностью перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Это Одесская городская инфекционная больница, 5 городская больница, Одесский областной центр социально-значимых болезней и Одесский областной клинический медицинский центр. При большом количестве ежедневных поступлений пациентов это облегчит "маршрут пациента" для медиков и "скорой", - написал Куцый.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО

Он добавил, что сейчас готовят к открытию отдельный корпус стационара в Центре социально-значимых болезней.

"Это даст нам дополнительно 350 мест. Рассчитываем на поддержку Минздрава в этом вопросе", - отметил Куцый.

По словам главы ОГА, регион сейчас максимально увеличивает поставки кислорода в медучреждения региона. Ожидается, что в ближайшие дни Одесский припортовый завод получит лицензию Минздрава и покроет все потребности местных больниц.

Также на Цензор.НЕТ: Это единственная база, - часть одесских спортсменов выступила против создания госпиталя для инфицированных коронавирусом в спорткомплексе



