В Офис генпрокурора передали более 100 новых эпизодов военных преступлений на Донбассе

Общественная организация Truth Hounds задокументировала более 100 эпизодов совершения военных преступлений, совершенных в 2014-2020 годах на Донбассе, и передала в Офис генпрокурора для дальнейшего расследования правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом сообщили на пресс-конференции члены Truth Hounds, которые предоставили отчет о военных преступлениях и других нарушениях прав человека в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей.

Авторы отчета с 17 июня до 21 сентября 2020 года лично посещали вероятные места преступлений вдоль линии соприкосновения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, общались с непосредственными свидетелями событий и потерпевшими. По результатам миссий эксперты проанализировали собранные доказательства, тщательно исследовали информацию, в том числе с использованием данных из открытых источников, и дали необходимую и обоснованную квалификацию установленным фактам. Эти находки были оформлены в отдельные представления, которые Truth Hounds передали в прокуратуру в рамках сотрудничества.

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"За 30 дней документирования наши эксперты посетили 20 населенных пунктов вдоль линии разграничения. Интервью со свидетелями продолжались от получаса до нескольких часов с перерывами. Мы опросили 100 свидетелей нарушений норм ведения вооруженных конфликтов и провели классификацию военных преступлений: показания были проанализированы с использованием устава Международного уголовного суда (МУС), Элементов преступления МУС, Уголовного кодекса Украины и соответствующих норм права, и оформлены в соответствующие представления в органы прокуратуры", - отметили представители организации.

В частности, в течение пяти полевых миссий эксперты собрали факты по 105 ранее задокументированных атак на гражданские объекты и население в 20 населенных пунктах, 33 случаев ранения гражданского населения, 28 случаев смерти или убийств, 6 случаев незаконного заключения, более 10 случаев присвоения чужого имущества. Речь идет о преступлениях в таких населенных пунктах, как Водяное, Новоселовка, Лебединское, Крымское, Попасная, Красногоровка, Жованка, Сартана, Золотое, Новотошковское и др.

Директор организации акцентировал, что преступления против гражданского населения совершались как со стороны боевиков ДНР/ЛНР, так и зафиксированы отдельные случаи со стороны военных ВСУ. Не важно, на чьей стороне воевал преступник, но прокуратура должна расследовать все случаи, подчеркнул он.

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Директор Truth Hounds также сообщил, что в 2020 году зафиксировано 14 ранее задокументированных атак на гражданские объекты и население в девяти населенных пунктах, три случая ранения гражданского населения, 17 случаев разрушения и повреждения имущества, один случай гибели.

Прокурор Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Алина Павлюк акцентировала, что все предоставленные факты будут обработаны правоохранителями.

"Все материалы, которые были переданы в Офис генпрокурора, направлены по принадлежности в соответствующие региональные прокуратуры, и будут отрабатываться в рамках уголовных производств", - заверила Павлюк.

В то же время она отметила, что существует ряд проблем, связанных с отсутствием для правоохранительных органов доступа к территориям, где совершались преступления. Кроме того, большое количество людей, которые совершали преступления, скрываются на временно оккупированных территориях и в РФ, а большой массив информации по всем фактам преступлений с 2014 года требует значительного человеческого ресурса, которого не хватает в органах прокуратуры.

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Поэтому, по словам Павлюк, работа, которую проводят общественные и международные организации, которые собирают данные о преступлениях, очень важна. Она также обратила внимание на пробелы отечественного законодательства. В частности, Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, а украинский Уголовный кодекс достаточно ограничен в статьях, которые могут быть применены в составах военных преступлений и преступлений против человечности. Также есть ряд проблем в уголовном процессуальном законодательстве относительно рассмотрения дел в отсутствие обвиняемого, отметила представительница ОГП.

Представители Truth Hounds озвучили ряд рекомендаций для решения проблем, связанных с соблюдением прав гражданского населения в зоне военного конфликта. В частности, Украина должна лоббировать продление санкций и экономического давления на Россию, Верховная Рада должна ратифицировать Римский статут, ВСУ следует избегать использования гражданского населения в качестве "живого щита", прокуратуре необходимо более активно использовать ст. 438 УК Украины относительно нарушения законов и обычаев войны, а правительству следует сосредоточиться на адресной помощи жителям прифронтовых территорий.