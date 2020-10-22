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Качура хочет опубликовать результаты расследования по делу о финансировании терроризма компанией "Тедис-Украина"

Качура хочет опубликовать результаты расследования по делу о финансировании терроризма компанией

Народный депутат Украины Александр Качура обратился в правоохранительные органы с требованием публично отчитаться о результатах расследования уголовных производств против компании "Тедис-Украина" по финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и картельному сговору.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков обвиняли компанию "Тедис-Украина" в финансировании терроризма. Прошло больше 3 лет – нет никаких результатов расследования. До сих пор неизвестно, подтверждены ли эти обвинения? Правда ли, что компанией "Тедис-Украина" владеют россияне, которые одной рукой продают в Украине сигареты, а другой – финансируют оружие российской армии для войны на Донбассе? Я требую от правоохранительных и контролирующих органов публично отчитаться о результатах расследования уголовных производств касательно компании "Тедис-Украина" по финансированию терроризма", - заявил Качура.

Также, по его данным, в 2018-2020 гг. против компании "Тедис-Украина" были открыты как минимум 14 уголовных производств по поводу уклонения от уплаты налогов. О результатах этих расследований также ничего не известно, отмечает Качура.

"В 2018-2020 гг. относительно компании "Тедис-Украина" были открыты 14 уголовных производств по поводу уклонения от уплаты розничного акциза и "скруток" НДС. Подтвердилась ли информация о том, что компания "Тедис-Украина" выводила из страны 2,5 миллиарда в офшоры? Чем закончились расследования? Где решения судов?", - написал Качура.

Качура также добавил, что год назад, 10 октября 2019 года, на компанию "Тедис-Украина" Антимонопольный комитет оштрафовал на 3,5 млрд грн за участие в картельном сговоре, и она до сих пор не заплатила штраф, в отличии от четырех компаний - табачных производителей.

"Объем табачного рынка в Украине – 100 миллиардов гривен. И целью табачного картеля было установление полного контроля над ним. Компания "Тедис-Украина" 8 лет назад в результате политических манипуляций заняла монопольное положение на оптовом рынке торговли сигаретами. Её связывали с экс-президентом Януковичем и его ближайшим окружением. И "Тедис-Украина" монополию до сих пор!", - написал Качура.

Автор: 

Тэдис Украина (33) Качура (170)


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Не курю - не финансирую.
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22.10.2020 19:53 Ответить
Мне одному кажется, что он самый дебильный из фракции "Слуга Урода"?
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22.10.2020 19:55 Ответить
Качура совсем рамсы попутал кауфман с зелей в кафешке уже уладили этот вопрос,но качура,оказывается,не согласен! Ну и дела!
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22.10.2020 20:02 Ответить
эту качуру ТЕДИС скурит во время утреннегого кофэ
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22.10.2020 20:11 Ответить
Зачем же так палиться?
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22.10.2020 20:25 Ответить
А слабо свою "хотелку" написати ген.прокурорші, а не в Telegram ?
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22.10.2020 21:13 Ответить
 
 