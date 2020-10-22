Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине лечение от коронавируса происходит более качественно, чем в других странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

Он заявил: "Каждую неделю я вижу заболевших на тысячу больше в день. Статистически. Но. Качество лечения. Тут никто не спорит, но, к сожалению, про эти цифры никто не говорит. Возьмите Францию, возьмите Англию, взьмите Италию, возьмите другие страны. У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности".

На уточнение журналиста, что это связывают с показателем тестирования, Зеленский отметил "А где тут логика?".

"Действительно врачи знают как лечить ковид-заболевание. Они научились. Они у нас очень быстрые. Итальянцы не просто так приглашали наших медиков"

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