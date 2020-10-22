РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10036 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 517 236

Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине лечение от коронавируса происходит более качественно, чем в других странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

Он заявил: "Каждую неделю я вижу заболевших на тысячу больше в день. Статистически. Но. Качество лечения. Тут никто не спорит, но, к сожалению, про эти цифры никто не говорит. Возьмите Францию, возьмите Англию, взьмите Италию, возьмите другие страны. У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности".

На уточнение журналиста, что это связывают с показателем тестирования, Зеленский отметил "А где тут логика?".

"Действительно врачи знают как лечить ковид-заболевание. Они научились. Они у нас очень быстрые. Итальянцы не просто так приглашали наших медиков"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
трава з нового врожаю ?
показать весь комментарий
22.10.2020 20:33
+52
У нас президент полностью потерял адекватность
показать весь комментарий
22.10.2020 20:34
+50
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5621
показать весь комментарий
22.10.2020 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Янелох у нірвані .
показать весь комментарий
23.10.2020 01:24 Ответить
Осел только за сегодня наговорил на пару экспертиз в адекватности. Видимо новая партия пришла.
показать весь комментарий
23.10.2020 01:57 Ответить
Что зелох курит?
показать весь комментарий
23.10.2020 03:22 Ответить
Після затяжки косяка коноплі, всі проблеми стають малесенькі і не суттєві. Шо і озучив пан президент. Це типу як сказати - шановні, облублені стіни і майже холодні палати лікарень це тільки плюс в лікуванні, як і є плюс розграблений на ямковий ремонт фонд бородьби з ковидом.
показать весь комментарий
23.10.2020 07:15 Ответить
Чим би ДИТЯ не тішилось..аби не плакало...
показать весь комментарий
23.10.2020 08:23 Ответить
Женщина, медсестра, 38 лет стажа! Одесса! Умерла! Её так и не госпитализировали! Нет мест! Нет кислорода! Она задохнулась!
Вот, твари ваша медицина!!!! Суки!!!!
показать весь комментарий
23.10.2020 08:57 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2143550329112100&id=100003714618570 "... Насичення без кисню 56. потребує кисневої терапії. '' ''

"... Насичення 58. Видано під керівництвом сімейного лікаря ''
"... Насичення 62. потребує кисневої терапії. '' ''

Неможливо прочитати ці заяви. Ці голоси в труби не чути. Родичі не плачуть і не матюкаються. І це погано. З тими, хто плаче чи волає, легше - можна втішити чи кричати назад. Вони говорять тихо, мертві штати. Без жодних емоцій. Розуміючи, що вони телефонували за копійки. Але раптом.

- Вибачте, я розумію, що ми не в Києві. Але бабусю звільнили, а в неї 57 відсотків кисню. Її губи сині. Її нігті чорні. Я розумію, що ви не можете допомогти. Вибачте, що турбую мене. Перепрошую.

Картинки перевтілення зі старих циліндрів та пластикових пляшок в моїй окремій папці. Схоже на дерев ' яні щити і коліна від журналів, перемотаних стрічкою на Майдані. Майже даремно, але неможливо нічого не зробити.

В п ' ятницю терпіти не міг і випив келих віскі. Не стало легше. Бажання плакати додалося бажання вбити.

В суботу я забрав телефон і почав дзвонити старим вихованцям. Ті, хто має насичення щонайменше 90 без пристрою, стабільні. Деякі люди, яких я не могла назвати і боягузливо поклала на лікарів.

Сьогодні один з них зателефонував мені, щоб подякувати за час, коли він міг дихати. Ви можете почути, як важко йому стає кожне слово. А я хочу вилазити і впасти крізь землю. І зрозуміло, що при найдавнішій можливості потрібно повертати йому пристрій. Тільки я не розумію, коли така можливість буде.

У перших числах листопада в Україну вступає ще одна партія десятилітрових концентраторів. Маю можливість купити 50 штук звідти по дуже вигідній ціні і з фільтрами. Це дозволить мені дихати на деякий час. Який з них? Я не знаю. Ситуація вийшла з-під контролю. А виявляється, після виборів нарешті відбудеться...
показать весь комментарий
23.10.2020 10:51 Ответить
http://www.radikal.ru Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4336
показать весь комментарий
23.10.2020 09:04 Ответить
http://www.radikal.ru Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6309
показать весь комментарий
23.10.2020 09:05 Ответить
http://www.radikal.ru Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2170
показать весь комментарий
23.10.2020 09:06 Ответить
Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский. - «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет»
показать весь комментарий
23.10.2020 09:07 Ответить
У "червону" зону потрапили 11 обласних центрів

https://censor.net/ua/n3226569
Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ
https://censor.net/ua/n3226558
показать весь комментарий
23.10.2020 11:32 Ответить
http://www.radikal.ru Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1191
показать весь комментарий
23.10.2020 09:09 Ответить
Шо оно курит?!!
показать весь комментарий
23.10.2020 09:44 Ответить
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8790
показать весь комментарий
23.10.2020 09:46 Ответить
А вот дурдомы не работает судя по таким заявлениям.
показать весь комментарий
23.10.2020 09:48 Ответить
Да-а-а, это вам не из приличного сценария текст исполнять. Тут свои мысли нужно демонстрировать. А если их нет или они глупые?
показать весь комментарий
23.10.2020 09:49 Ответить
Як можна так нагло брехати.
показать весь комментарий
23.10.2020 09:53 Ответить
Dima Pravda Если, если Вы не троль ,то вы поймёте какой звиздец твориться в Украинской медецине ,когда лично вы заболеет или ближайшее родственники ваши ,тогда вы поймёте все прелести и сколько стоит . Мой племянник потратил около 30000 бесплатных тысяч ,чем то , помогал ,это ср. форма , тяжёлая у его мамы пока 60000 грв ,ну это же бесплатно , шара можно сказать не лимон же 😠 А весь п...дец ,что заразились от руководства предприятия ,потому что они скрывали болезнь😡😡😡
показать весь комментарий
23.10.2020 10:00 Ответить
А в інших країнах хворих теж лікують в коридорах лікарень?
показать весь комментарий
23.10.2020 10:04 Ответить
Ще ніхто не питався, то я спитаю:

А чи не здається вам, друзі, що та рекламована Зелею "українська вакцина" - це та ж сама путінська *****, яку будуть закупляти за сірими схемами з відкатами і всіма іншими чудовими речами?
Виправдовуючи це все тим, шо ми же людей спасаім!
Так ми вам наглючим брехунам і злодіям повірили !
показать весь комментарий
23.10.2020 10:06 Ответить
Я так скажу ,эту уйню от ***** Израиль запретил закупать 😠
показать весь комментарий
23.10.2020 10:16 Ответить
Ешьте...весело вам И это ведь только начало конца зубожиння...
показать весь комментарий
23.10.2020 10:20 Ответить
Клоуне, ставай в чергу - ***** першим сказав, що в них лікування від ковіду ліпше в світі.
показать весь комментарий
23.10.2020 10:22 Ответить
А где коменты поддержки от 73% ЗЕбанария?
показать весь комментарий
23.10.2020 12:16 Ответить
Это что??? Зеленскому фантазии о нашей медицине приснились!!
показать весь комментарий
23.10.2020 13:20 Ответить
Зеленский, труд Медиков, выставил, как свою личную заслугу. И доплаты Врачам, в большинстве своём, остаются на бумаге.
показать весь комментарий
23.10.2020 14:29 Ответить
Он думает что его Ленку вылечили, всю медицину на это бросили, то и всех украинцев так лечат. Впрочем, вряд ли он способен думать - дебил конченный.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:31 Ответить
Ну ясен йух ,лучше! Люди, а где он живет? У него портал в паралельную Украину?
показать весь комментарий
23.10.2020 20:29 Ответить
Танунах!
показать весь комментарий
24.10.2020 00:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 