"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 22 октября, оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте старегических расследований НПУ.
В сообщении отмечается: "Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен - 500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.
Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения".
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фото бюлетня з галочкою? повна куйня, поставлю олівцем, сфоткаю, витру, поставлю в іншому місці і опущу в урну
мені ніхто ніколи не пропонував, а жаль, бо я би взяв гроші і обдурив би покидька
в просто так під чесне слово ніхто гроші не дасть
я готовий погодитись десятку організаторам, візьму з кожног по 1000 грн, поставлю галочку олівцем, витру, нову галочку, чфоткаю, витру. і так 10 разів.
а потім поставлю свою галочку і опущу в урну
чому мені ніхто ніколи не пропонує гроші за мій голос? я ж обовязково погоджуся
Ти входиш до "каллективу".
Привет всему твоему каллективу.
+ давно есть шариковая ручка, которая легко и просто стирается резинкой-ластиком, мі еще в 90-х в ВУЗе так отмечали отсутствующих
можно просто кусочек скрепки согнуть птичкой и ее положить на бюллетень и фоткать, еще легче
можно кусочек черной нитки птичкой покласть на бюллетень
та есть уйма способов имитировать галочку на бумаге
- Иван Иванович, вот ваши 2000 за право голосовать, вот контакты вашего уполномоченного по правам терпил. Напоминаем, что вам запрещено жаловаться на страну и государство.
Как по мне, с тем же результатом.
2. А Бигборды - это не покупка голосов?
3. Продай и иди голосуй по совести.
4. Все только говорят последних лет 10, но нет НИ ОДНОГО, просто даже дела, не говоря про вырок суду, по конкретно про деньги за голосование.....
Кроме того, есть непрямой подкуп услугами, например. Кивалов в Одессе проверял пенсионерам зре6ие перед выборами, дарил им очки, устраивал на бесплатные компьютерные курсы и тд. Что это, если не косвенный подкуп? Но поди подкопайся, Пролуктовые наборы, кстати, тоже из этой серии. Та же пресловутая гречка. Помню в Одессе партия регионов картошку раздавали с машин - это просто позор. Хотя это было явно баз последующей фотофиксации голосования, а просто кость обворованному ими же электорату. И, главное, что люди брали эту паганую картошку.
всем подряд????
Берете тонкую пленку, скажем кусьман файла, ставите на нем классный крестик/галочку.
Перемещая пленку, фоткаете все оплаченные варианты, ставите в конце за нужного и едете получать деньги.
Потренируйтесь дома, что б отсвета от пленки не было на фото.
😏
проблема найти таких лохов, которіе платят по 1000 грн за фото с галочкой))
И голосуйте как считаете нужнім
И именно таким образом ві реально наказіваете єтих подонков, покупающих голоса
Тисяча гривень кожному.
Скільки ж вони планують при Зелі вкрасти
вы хоть с выборов сняли этого дауна?
3 питання:
1. Скількох ліквідували?
2. Яку зброю застосовували?
3. Коли і чим будете ліквідовувати ЖОПОблок?