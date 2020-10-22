РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11706 посетителей онлайн
Новости Происшествия Местные выборы-2020
6 516 67
местные выборы (2145) подкуп (597)

"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 22 октября, оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте старегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается: "Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен -  500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также читайте: С начала выборов по фактам подкупа избирателей открыто 180 уголовных производств, - Нацполиция

1000 гривен за голосование за нужного кандидата, - Нацполиция ликвидировала в Киеве сеть по подкупу избирателей 01
1000 гривен за голосование за нужного кандидата, - Нацполиция ликвидировала в Киеве сеть по подкупу избирателей 02
1000 гривен за голосование за нужного кандидата, - Нацполиция ликвидировала в Киеве сеть по подкупу избирателей 03

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Віктор Алекса"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7677
показать весь комментарий
22.10.2020 21:18
+6
"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 5280
показать весь комментарий
22.10.2020 21:23
+6
Українці, схаменіться! У вас всі погані, всі корупціонери! А ви- святий простий народ. Насправді - ні! Частина совка не те що проголосує за оту тисячу грн, а рідну матір продасть... Дивимся на СЕБЕ, панове!
показать весь комментарий
22.10.2020 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7555
показать весь комментарий
22.10.2020 21:11 Ответить
педалик
показать весь комментарий
23.10.2020 00:56 Ответить
ну так пишут поймали .. платили... ну так пишите за кого платили какая партия.. пузыри пускают.. это что ментовские ведомства писюнами меряются .. в жопу такую новость
показать весь комментарий
23.10.2020 08:39 Ответить
так.. саме такі розцінки 1000 грн. за голос, мені вже пропонували...
показать весь комментарий
22.10.2020 21:14 Ответить
як організатори пересвідчуються, що ти дійсно проголосував за потрібного кандидата?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:19 Ответить
або довірять, бо якщо гроші взяв, то треба відробити, або доказ якийсь показуєш
показать весь комментарий
22.10.2020 21:20 Ответить
який доказ? як можна взагалі купити голос? як можна бути впевненим, що проголосовану за потрібного кандидата?
фото бюлетня з галочкою? повна куйня, поставлю олівцем, сфоткаю, витру, поставлю в іншому місці і опущу в урну
показать весь комментарий
22.10.2020 21:24 Ответить
ну розумієш, якщо ти хочеш взяти гроші та ще й кинути замовника та нажухати його , то проблема замовника)).. але часто так є, що свої своїм роздають гроші за потрібні голоси, друзі, кумов'я, знайомі, профсоюз колег.. аккумулють таким чином свій електорат сбивають
показать весь комментарий
22.10.2020 21:42 Ответить
я про це багато чув, але жодного разу не бачив
мені ніхто ніколи не пропонував, а жаль, бо я би взяв гроші і обдурив би покидька
в просто так під чесне слово ніхто гроші не дасть "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 9086 "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 9086
показать весь комментарий
22.10.2020 21:59 Ответить
Фото паспорта на фоне бюллетеня с нужной отметкой.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:23 Ответить
куйня
я готовий погодитись десятку організаторам, візьму з кожног по 1000 грн, поставлю галочку олівцем, витру, нову галочку, чфоткаю, витру. і так 10 разів.
а потім поставлю свою галочку і опущу в урну
чому мені ніхто ніколи не пропонує гроші за мій голос? я ж обовязково погоджуся
показать весь комментарий
22.10.2020 21:27 Ответить
то вперед заробляй)
показать весь комментарий
22.10.2020 21:43 Ответить
дай контакт
показать весь комментарий
22.10.2020 21:53 Ответить
ти ж хтів 10 таких контактів, а в мене був тільки один, та й тот вже зник з обрію... не шукай у мені посередника, заробляй сам)
показать весь комментарий
22.10.2020 21:57 Ответить
а от я відмовився, бо я принципова людина, та не вхожу до того колективу, від якого мені пропунували тисячу гривень
показать весь комментарий
22.10.2020 21:45 Ответить
А ты заметил что вот такие шлюхи, громче всех верещат потом про отсутствие порядка в стране.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:54 Ответить
есть такое... но привыкли к кумовству, кумовья-кандитаты в мэры Киеве или от партии вот и оплачивают
показать весь комментарий
22.10.2020 21:59 Ответить
это от недостатка ума наверное
показать весь комментарий
22.10.2020 22:21 Ответить
"колективу"? "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 99
Ти входиш до "каллективу".
показать весь комментарий
22.10.2020 21:55 Ответить
"коллєга", до побачення)
показать весь комментарий
22.10.2020 22:04 Ответить
Давай!
Привет всему твоему каллективу. "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 3404
показать весь комментарий
22.10.2020 22:20 Ответить
ти хоч сам себе читаєш?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:57 Ответить
ручка шариковая, или иди со своим карандашом к своей матери
показать весь комментарий
22.10.2020 21:51 Ответить
на фото одинаково
показать весь комментарий
22.10.2020 21:55 Ответить
Не выдумывай.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:57 Ответить
проверь
+ давно есть шариковая ручка, которая легко и просто стирается резинкой-ластиком, мі еще в 90-х в ВУЗе так отмечали отсутствующих
можно просто кусочек скрепки согнуть птичкой и ее положить на бюллетень и фоткать, еще легче
можно кусочек черной нитки птичкой покласть на бюллетень
та есть уйма способов имитировать галочку на бумаге
показать весь комментарий
22.10.2020 22:04 Ответить
Да ты просто криминальный талант. Наверное миллионами на выборах зарабатываешь.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:15 Ответить
да, можешь клеить стикер, чтобы ввести в заблуждение, но теперь другие бюллетени, там цифру придется рисовать - номер кандидата по списку, за нее пропонують тысячу гривень
показать весь комментарий
22.10.2020 22:18 Ответить
Слуга Народа, везде где не возьмется - только усиливают коррупцию
показать весь комментарий
22.10.2020 22:20 Ответить
Якщо ти вже хочеш поставили запродання "на потік" то зроби собі маленьку галочку з тонкого дроту, щоб не паритися з олівцем. Тим більше скупщики теж не тупі і можуть вимагати фото галочки ручкою, а якщо ще й синьою то взагалі швах. Прості громадяни паритися не будуть.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:39 Ответить
Сейчас есть ручки стирашки, кстати . Дети ими только пишут.
показать весь комментарий
23.10.2020 06:56 Ответить
В Румынии? "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 3638
показать весь комментарий
22.10.2020 21:33 Ответить
за кого предлагали ? еще один...
показать весь комментарий
23.10.2020 08:40 Ответить
Брехня... Никто после "кінця епохи бідності" на тыщу не поведется...😁
показать весь комментарий
22.10.2020 21:18 Ответить
😁 Особливо вчителі з 4000-баксовою зарплатнею.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:53 Ответить
Віктор Алекса"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7677
показать весь комментарий
22.10.2020 21:18 Ответить
Государству надо покупать голоса избирателей. Необходимо.
- Иван Иванович, вот ваши 2000 за право голосовать, вот контакты вашего уполномоченного по правам терпил. Напоминаем, что вам запрещено жаловаться на страну и государство.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:19 Ответить
скажите, где дают???)
показать весь комментарий
22.10.2020 21:22 Ответить
в Харькове недалеко от горсовета палатка ОПЗЖ с атрибутикой... и там можно голос продать...
показать весь комментарий
22.10.2020 21:25 Ответить
Вы серьезно? Это ж низко продать свой голос, а потом ещё и ждать 'перемен к лучшему'
показать весь комментарий
22.10.2020 21:40 Ответить
А чем это хуже, чем голосовать за вора, но который что то делает?
Как по мне, с тем же результатом.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:43 Ответить
Тут есть хотя бы возможность подумать. А так - вечное позорное безмолвие за тысячу гривен.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:47 Ответить
1. Вы считаете, что покупают голоса плохие мальчики?
2. А Бигборды - это не покупка голосов?
3. Продай и иди голосуй по совести.
4. Все только говорят последних лет 10, но нет НИ ОДНОГО, просто даже дела, не говоря про вырок суду, по конкретно про деньги за голосование.....
показать весь комментарий
22.10.2020 22:37 Ответить
Билборды- это реклама. И ничего противозаконного в этом нет. 'Продай и иди голосуй по совести' - такого нет, наверное, вы голосуете и , скорей всего, фотографируете. Нет вырокив потому, что суммы, первое, небольшие - тут миллиарды воруют- и ничего, второе, заинтересованные личности имеют высокий ранг. Ну, вот накрыли их оптом - посмотрим на перспективу этого дела.
Кроме того, есть непрямой подкуп услугами, например. Кивалов в Одессе проверял пенсионерам зре6ие перед выборами, дарил им очки, устраивал на бесплатные компьютерные курсы и тд. Что это, если не косвенный подкуп? Но поди подкопайся, Пролуктовые наборы, кстати, тоже из этой серии. Та же пресловутая гречка. Помню в Одессе партия регионов картошку раздавали с машин - это просто позор. Хотя это было явно баз последующей фотофиксации голосования, а просто кость обворованному ими же электорату. И, главное, что люди брали эту паганую картошку.
показать весь комментарий
23.10.2020 06:50 Ответить
Фото это незаконно на участке, ничего себе маленькие суммы да к тому же элементарно отслеживаемые, гораздо проще и безопаснее нарисовать голоса при передачи - получении инфи в ЦИК, а эти все подкупы это очередная технология конкурентов
показать весь комментарий
23.10.2020 06:58 Ответить
Незаконно, но в кабинке вас никто не видит.
показать весь комментарий
23.10.2020 10:07 Ответить
в кабинке видят, смысл, кабинки и занавесочки в том что б не видеть ваш выбор. а не что б вы там сексом занимались...
показать весь комментарий
23.10.2020 10:25 Ответить
"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 5280
показать весь комментарий
22.10.2020 21:23 Ответить
Українці, схаменіться! У вас всі погані, всі корупціонери! А ви- святий простий народ. Насправді - ні! Частина совка не те що проголосує за оту тисячу грн, а рідну матір продасть... Дивимся на СЕБЕ, панове!
показать весь комментарий
22.10.2020 21:23 Ответить
УКРАИНЦЫ -как всегда мвд не УКРАИНСКОЕ наченает нахадит "бандитов,коррупсионеров,"проруссийских" толка в ВЫБОРАХ ...) смешная ситуация -с 2014 года все поменялис толка не аваков ))) не кажетса шо аваков и ест тот самый предател номер 2 ))) все на всех бросаютса кроме авакова .УКРАИНЦЫ ПОРА ВАМ ОСВОДИТ МВД от агентов гру
показать весь комментарий
22.10.2020 21:28 Ответить
Продам "голос" за "голос". "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 4870
показать весь комментарий
22.10.2020 21:34 Ответить
Если словят что согласился продать голос то 17 000 штраф. Так что тыща как-то не серьезно.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:45 Ответить
Это по всей Украине. В 208 округе, на промежуточных выборах в ВС, кандидат от Слуги народа А. Гунько раздает по 2000 грн.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:45 Ответить
где-е-е?????
всем подряд????
показать весь комментарий
22.10.2020 21:51 Ответить
ты глянь какой барин)
показать весь комментарий
22.10.2020 22:25 Ответить
Лайфхак:
Берете тонкую пленку, скажем кусьман файла, ставите на нем классный крестик/галочку.

Перемещая пленку, фоткаете все оплаченные варианты, ставите в конце за нужного и едете получать деньги.

Потренируйтесь дома, что б отсвета от пленки не было на фото.
😏
показать весь комментарий
22.10.2020 22:07 Ответить
та имитировать галочку не проблема
проблема найти таких лохов, которіе платят по 1000 грн за фото с галочкой))
показать весь комментарий
22.10.2020 22:09 Ответить
Та нифига никто не сымитирует, современные смартфоны дают такое качество фото что нужно сильно запарится. Для этого дела нужно объединятся: волонтеры нанимают фотошопера, ему на Вайбер "продавшийся" избиратель скидывает фото пустого бюлетня и пишет где галочку поставить. Тот опытной рукой делает за минуту так что не отличить и кидает в банк заготовок. Другие уже с телеграм канала берут готовое из вариантов. Как-то так. Или попросить скинуть несколько реальных бюллетеней с галочками и кинуть в телеграм канал. Пусть оттуда берут. Вряли там сильные отличия будут.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:50 Ответить
как сказал один политолог - берите! если вам предлагают деньги за голос - берите!!!!!!!!! Торгуйтесь!!! Віпрашивайте еще! Обещайте и берите!!!
И голосуйте как считаете нужнім
И именно таким образом ві реально наказіваете єтих подонков, покупающих голоса
показать весь комментарий
22.10.2020 22:07 Ответить
Нічого собі...
Тисяча гривень кожному.
Скільки ж вони планують при Зелі вкрасти "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 7103
показать весь комментарий
22.10.2020 22:27 Ответить
Данунах,я опоздал...((()))
показать весь комментарий
22.10.2020 22:31 Ответить
Potom nenado udivliatsia kogda vo vlasti korupcioneri jesli takim obrozam ix vyberut
показать весь комментарий
22.10.2020 23:00 Ответить
где фото кандидата с помощником в полосатых костюмах?
вы хоть с выборов сняли этого дауна?
показать весь комментарий
22.10.2020 23:08 Ответить
"...Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців..."

3 питання:
1. Скількох ліквідували?
2. Яку зброю застосовували?
3. Коли і чим будете ліквідовувати ЖОПОблок?
показать весь комментарий
23.10.2020 00:02 Ответить
Партійну символіку на кульочках і партійний мерч на письмовому столі розмили, щоб ніхто не здогадався, що ж то за партія. Але ж ЗЕлененьке таки чітко видно!
показать весь комментарий
23.10.2020 00:23 Ответить
Если такие вещи доказаны, продавших голоса(тех, кто взял деньги или даже гречку), необходимо тоже судить, и приговор должен, помимо срока, их пожизненно лишать избирательного права.
показать весь комментарий
23.10.2020 12:10 Ответить
Как же можно подтвердить документально факт голосования за нужного конд-идата? Или в кабинках есть видеокамеры?
показать весь комментарий
23.10.2020 13:55 Ответить
 
 