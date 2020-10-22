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армия (8412) взятка (5956) Одесская область (3102) Военная прокуратура (931)

На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области правоохранители задокументировала противоправную деятельность командира роты материального технического обеспечения одной из воинских частей ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура 01

"Установлено, что военнослужащий, за непривлечение к дисциплинарнои ответственности, согласование соответствующих внутренних документов, необходимых военнослужащим для дальнейшего поступления в военные вузы и другие "услуги", требовал от подчиненных от 200 до 500 долл. взятки", - говорится в сообщении.

Так, за непроведение служебного расследования в отношении военнослужащего К., в связи с нарушением им порядка несения военной службы, и не инициирование его перевода с военной службы по контракту на срочную военную службу, командир роты, при пособничестве старшины роты этой же части, требовал взятку в сумме 200 долларов.

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На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура 02

22 октября, находясь на территории воинской части в Одессе, злоумышленники получили вторую часть оговоренной суммы взятки в размере 3 тыс. гривен.

На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура 03

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов, по завершении которых будет решен вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, указанным лицам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Контрактная Украинская армия постепенно превращается в советскую армию Украины. На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6591
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22.10.2020 22:04
+1
Доллар уже 1/5 ??? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3052
На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2781
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22.10.2020 22:11
+1
Фу,нищеброд...
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22.10.2020 22:24
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И об этом..У польському Кошаліні з'явиться площа петлюрівського генерала ,может в Харькове улице Жукова дать название в честь польского генерала или польского политического деятеля,а если не найдут,то можно переименовать на улицу Солдата Швейка.
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22.10.2020 22:02 Ответить
Контрактная Украинская армия постепенно превращается в советскую армию Украины. На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6591
показать весь комментарий
22.10.2020 22:04 Ответить
яка була такою і залишається ! На що можна очікувати , якщо генерали на своїх посадах як були совдепівські - так і залишаються .
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22.10.2020 22:22 Ответить
это разложение армии
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22.10.2020 22:05 Ответить
Ну не все же получают, как учителя... Приходится крутится...
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22.10.2020 22:09 Ответить
Доллар уже 1/5 ??? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3052
На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2781
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22.10.2020 22:11 Ответить
Скоро і прибиральниці хабарі братимуть...
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22.10.2020 22:17 Ответить
Що ж такий малий хабар ? Нєбось за те і взяли - аби не демпінгували ? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8654
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22.10.2020 22:23 Ответить
Фу,нищеброд...
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22.10.2020 22:24 Ответить
К сожалению,то ли еще будет.Как сказал а Сидор Ковпак в фильме ,,Дума о Ковпаке,, за ссылку на его выражения меня везде осуждали,-,,боевым частям убийственно простаивать
так как начинается моральное рарложение и забвение ради чего они воюют,,.А наше правительство именно на это видимо и расчитывает.
Зачем Украине боевые части если они предназначены для освобождения територии Украины а их сдерживают в этом?Или освобождать свою землю это ТАБУ?Ведь мы же не вторгаемся на чужую територию чтоб нами управляло ООН,ОБСЕ или еще кто-то?
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22.10.2020 22:28 Ответить
эти части не простаивают!
Они пролёживают На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8651
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22.10.2020 22:57 Ответить
Хабар в любому випадку злочин.Але в найбільш корупційній країні європи пишуть про хабарі по 200 долларів,а що з тими що давали і брали мільйонами мовчать,крім поодиноких випадків всплеску інформації і далі тиша.
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23.10.2020 01:43 Ответить
Значить для нього 200 баксів, це значні гроші. А чому в нашій країні, під час війни, для офіцера срані 200 баксів, це така цінність?
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23.10.2020 09:29 Ответить
 
 