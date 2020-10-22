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Новости За рубежом Санкции против России
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Германия (5996) киберпреступление (753) санкции (10609) Евросоюз (15853) ГРУ (71)

ЕС ввел санкции против главы военной разведки РФ Костюкова за хакерскую атаку на парламент Германии в 2015 г.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС ввел санкции против главы военной разведки РФ Костюкова за хакерскую атаку на парламент Германии в 2015 г.

Евросоюз в четверг ввел санкции в отношении главы российской военной разведки Игоря Костюкова, заявив, что он несет ответственность за хакерскую атаку на парламент Германии в 2015 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Евросоюз в своем официальном журнале сообщил, что наложил санкции на главу военной разведки (ГРУ) Костюкова в связи с нападением, в результате которого были похищены электронные письма из офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.

Санкции также распространяются на Дмитрия Бадина, которого подозревают в организации атаки, и на 85-й главный центр спецопераций ГУ Генштаба.

Санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Также гражданам и компаниям из стран ЕС запрещено предоставлять фигурантам списка денежные средства.

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С учетом последнего решения общее число физических лиц и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры из-за кибератак против ЕС или его стран-членов, достигло 8 и 4 соответственно.

"Европейский Союз по-прежнему глубоко заинтересован в том, чтобы сохранить киберпространство всеобщим, открытым, стабильным, мирным и безопасным, и поэтому вновь заявляет о необходимости укреплять международное сотрудничество для обеспечения основанного на правилах порядка в этой сфере", – говорится в пресс-релизе ЕС.

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Автор: Володимир Янченко
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пройшло всього лиш якісь 5 років ! через 50 років може ще і посадять !
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22.10.2020 22:45 Ответить
Вы только вслушайтесь.Страна Германия ввела санкции на какого-то чиновника из генералитета который самостоятельно и ПУКНУТЬ не может, а не простив кацапии.
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22.10.2020 22:46 Ответить
_Да, имитируют противодействие новому фюреру, шизику и психопату, маньяку с ЯО. Болваны близорукие...
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22.10.2020 23:07 Ответить
Вы забыли что у Украины не забрали оружие в миллиарды раз страшнее за ЯО это радиоактивные отходы которые свозят из всего ЕС на ,,хранение,,ко торое может быть загружено в самолеты и направлено куда угодно.Интересно какое ПВО мира решиться сбивать такой самолет на предельной высоте в 10-12 км?
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22.10.2020 23:39 Ответить
P.S.Да вот только наше правительство об этом умалкивает и сдачу Украины кацапии мотивирует имеющимся у них ЯО.
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22.10.2020 23:43 Ответить
_На что решится больной психопат здравым людям не понять. Да на что угодно, оно же ********, чтоб вы понимали (с)! Убить руководство страны НАТО? Сделано! Засрать радиацией от ракеты с ядерным движком собственную территорию? Готово! Теракты на Западе, в т. ч. с использованием химического и радиоактивного оружия? Нате! Государственная наркоторговля? Ставьте псису! Вмешательство в выборы, организация госпереворотов, коррумпирование западных политиков в промышленных масштабах? Выполнено! Наводнение Европы беженцами? Ловите! Это не говоря уж о Грузии, Украине, Сирии, Азербайджане, Ливии. И о подготовке к вторжению в страны Балтии.
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23.10.2020 00:26 Ответить
И это - вместо обсуждения со штатами отключения СВИФТ козломордым.
.Импотенты.
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22.10.2020 23:49 Ответить
ну напугали ежа
да он и так невьіездной, грехов много на душе
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23.10.2020 01:03 Ответить
Тому Кострюкову глубоко пофиг на те санкции! Санкции должны бить по экономике и банковской сфере,тогда и будет результат. Тот же свифт на недельку рубонуть,кацапы поумнеют быстрее сем за предыдущие годы от всех санций вместе взятых.
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23.10.2020 01:18 Ответить
санкції до одного місця для таких людей! Вони і так БЕЗВИЇЗДНІ з КАЦАПІЇ, та і їх закордонні рахунки скоріше всього сам ПУКІН вже давним-давно почистив і перевів гроші в паРашу.
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23.10.2020 03:14 Ответить
блин что за потуги... ну хотя бы на все ведомство да еще на высокопоставленных кто отдает приказы сверху
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23.10.2020 08:36 Ответить
 
 