Пасынок Медведчука отпраздновал свадьбу: среди гостей - Суркисы, Козак, депутат СН Холодов и скандальный застройщик Столар. ФОТОрепортаж
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Сын жены Виктора Медведчука от первого брака Богдан Марченко отпраздновал свадьбу. Поздравить молодых пришли соратники по ОПЗЖ Суркисы и Козак, депутат СН Холодов скандальный застройщик Столар.
Речь об этом идет в материале программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Торжество состоялось в столичном ресторане "Маячок".
Одним из первых поздравить молодых приехал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис - партнер жены Медведчука Оксаны Марченко в энергетических компаниях "Прикарпатьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго".
Вскоре к нему присоединился брат, депутат ОПЗЖ Григорий Суркис.
Также на праздник был еще один депутат ОПЗЖ, один из ближайших соратников Медведчука Тарас Козак. Он приехал с гражданской женой Натальей Лавренюк, которая является бизнес-партнершей Оксаны Марченко в российской нефтедобывающей компании.
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Был на празднике и депутат "Слуги народа" Андрей Холодов. Его жена Катерина Шаховская - кума жены Медведчука Оксаны Марченко.
Также журналисты заметили на видео с праздника, которое гости выкладывали в соцсети, человека, похожего на депутата ОПЗЖ, скандального столичного застройщика Вадима Столара.
Гостей на свадьбе развлекали, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Макс Барских, "Время и Стекло", Светлана Лобода и Верка Сердючка.
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А що пасинки, діти , але в чомусь і вони винні, жили б тихо і скромно, може б їх гнів народний проніс, а так, хто знає як далі буде. Видається , що ця злодійсько-олігархічна зграя сама зажене себе у велику біду, і мільярди можуть не допомогти, коли народ проснеться . Не розуміють нещасні, що щастя дітей не в лярдах ( і явно не в канабісі чи марихуані), яхтах чи приватних підводних лодках, а в мирі і спокої, які самі вони знищують своєю ненаситною жадністю.
Пройдет похмелье у этой братвы и они перед простыми людьми будут рассказывать о том как много в борьбе с фашизмом сделали наши ветераны!!!
Это цирк!!!! Все цирк!!!!! Жрите , пейте- но не забывайте- ВСЕ ПРОХОДИТ!!!!! И чем больше у тебя есть, тем больше прийдется оставить ,когда настанет час уходить!!!!
А пока веселитесь!!!!!Хорошего всем дня!!!
Украина - это сказка!! сказка!!!
Ковід їм в дупу, та в усі їхні статки-цяцьки!.
Источник: https://censor.net/ru/n3226511
Пір у час чуми