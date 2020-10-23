Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов
Украинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.
Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Какие клинические исследования? Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не выделило ни копейки. Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов.
В студии началась бурная дискуссия о судьбе будущей украинской вакцины, а один из участников программы обозвал Фаворова "аферистом".
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""Я не уверен, что с настроением и особенно с манерой общения с вашими товарищами у нас будет какая-то вакцина. Через полгода могла бы быть вакцина. Но если вам не нравится, не надо. Я прилетел за свои деньги - мне никто не платил ", - ответил на это Фаворов.
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так. С самого начала задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украина прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали белок - рекомбинантный белок (производится в E. coli, то есть палочковидных бактерий), который есть в нормальном человеческом организме, так сказать, который находится с нами в симбиозе. Вероятно, я думаю, он может быть переведен в другой носитель, что будет рассматриваться уже после приближения к производству (вакцины. - Ред.). И на этот белок была показана выработки антител", - пояснил Фаворов.
Также на Цензор.НЕТ: Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов
Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".
По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.
Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.
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Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной".
что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. "
зебилы, вперед, на испытания!)) зеЛох назвал ЭТО "уникальной вакциной".. или вы не верите своему имитатору-писюанисту?))
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Description
Born: Soviet Union
Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
Кто-то завёл этого афериста в офис нашего дурачка, тот, видно, понял, что можно развести на бабки, вот и наплёл про какую-то вакцину, а этот идиот повёлся, уже и в своём интервью рассказывал про нашу уникальную вакцину.
Специалисты уже дали оценку этой афере.
А этот гражданин США не только не инфекционист, не биолог, а вообще стоматолог. Вот так.
Может, всё-таки найдётся кто- умный, объяснит нелоху, что его просто дурят с целью получить деньги?
Нечего там раскрывать. Шмаркля в доле, вот и рассказывает сказки для пипла.
30км - 12млрд.гр.
У пети за эти бабки и то больше построили.Аж 80км.
https://images.cnscdn.com/images/9/1/b/3/91******************************/original.jpgУкраинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.
Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что https://censor.net/ru/news/3226415/gosudarstvo_v_polnom_obeme_profinansiruet_izgotovlenie_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_stepanov.Источник: https://censor.net/ru/n3226517
Что такое шарашки
Что такое шарашки
Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался - куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место.
Александр Солженицын. "В круге первом"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что https://censor.net/ru/news/3226415/gosudarstvo_v_polnom_obeme_profinansiruet_izgotovlenie_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_stepanov.
Максим Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, Максим Степанов но деньги вперед.
https://youtu.be/DC64szAGdc0
Дайте бабла из бюджета на очередной распил.
В свое время это практиковал псевдоученый эпидемик Вавилов.
Разъезжал по заграницам за государственный счёт, где гулял с девками по ресторанам.
Перед отъездом на родину заходил на ближайший рынок и покупал кило местного зерна.
он создал крупнейшую коллекцию семян которая легла в основу мирового "хранилища судного дня". он стоял у истоков селекции и генетики как науки.
Я внятно, кажись, для тех, кто в танке, написал - занимался за государственный счёт оргиями, а на ближайшем рынке покупал немного никому и нахрен не нужного зерна.
Кстати, арестован был в Кишеневе, когда проводил время в обществе местных проституток.
давай догадаюсь - ты зазеленский? по интеллекту видно. быдло
Генетика - проститутка империализма. Это же все в СССР знали.
И токо мыши, которые съели 27 000 вагонов зерна в Госрезерве озабочены тем, какая твердость по Бреннелю этих самых метеоритов и будут ли они по зубам и почем будут потом услуги стоматологов-инфекционистов...
Кароче - глядя на все это по телику все буйные в психушках притихли! Такого они еще не видели и даже оробели...
И это токо за полтора года гастролей...
А доблєсний міністр з Зєльою,вже й навар почали підраховувати... А розробника й в долю не додумались взяти...
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов.
Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування."
Перевожу: "у меня ничего нет, но дайте денег и я обешаю обещать более больше".
Никакой вакцины пока нет.
ЗЕ на разработку не дал ни копейки и вобще к разработке никаким юоком.