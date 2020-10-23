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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов

Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов

Украинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.

Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Какие клинические исследования? Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не выделило ни копейки. Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов.

В студии началась бурная дискуссия о судьбе будущей украинской вакцины, а один из участников программы обозвал Фаворова "аферистом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"

""Я не уверен, что с настроением и особенно с манерой общения с вашими товарищами у нас будет какая-то вакцина. Через полгода могла бы быть вакцина. Но если вам не нравится, не надо. Я прилетел за свои деньги - мне никто не платил ", - ответил на это Фаворов.

"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так. С самого начала задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украина прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали белок - рекомбинантный белок (производится в E. coli, то есть палочковидных бактерий), который есть в нормальном человеческом организме, так сказать, который находится с нами в симбиозе. Вероятно, я думаю, он может быть переведен в другой носитель, что будет рассматриваться уже после приближения к производству (вакцины. - Ред.). И на этот белок была показана выработки антител", - пояснил Фаворов.

Также на Цензор.НЕТ: Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".

По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.

Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+35
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
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23.10.2020 01:12
+27
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. *
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной".

что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
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23.10.2020 01:15
+22
и суть всего "действа" - получить бабло от этого зеЛоха-42:
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. "
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23.10.2020 01:18
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Правила форума Совет форумчан
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
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23.10.2020 01:12 Ответить
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. *
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной".

что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
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23.10.2020 01:15 Ответить
Ему то что. Он как герой "Иван Васильевич меняет профессию" говорит любому "забирайте кемскую волость, не жалко". Это было видно с самого начала. Он думает что деньги на деревьях растут.
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23.10.2020 01:17 Ответить
и суть всего "действа" - получить бабло от этого зеЛоха-42:
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. "
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23.10.2020 01:18 Ответить
"...испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год. "

зебилы, вперед, на испытания!)) зеЛох назвал ЭТО "уникальной вакциной".. или вы не верите своему имитатору-писюанисту?))
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23.10.2020 01:20 Ответить
Через год эпидемия закончится, если вирус не мутирует как-то. Полезная вакцина, короче.
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23.10.2020 01:21 Ответить
_Ты не понял, слушай сюда. Он отлично знает что врёт и украинской вакцины нет. Он не лох, он намерен пилить бюджет - грабить лохов!
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23.10.2020 01:21 Ответить
А Зеленскому тоже похрен на бюджет, и его слугам тоже. И Мосийчук похрен. А народ ничего не решает. Вот так и живем. Тот кто решает кому давать бюджет насрал на него, а страдают люди.
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23.10.2020 01:23 Ответить
Ты не понял: ему не насрать на бюджет, совсем наоборот! Он его пилит и вот придумал ещё вариант.
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23.10.2020 01:25 Ответить
Зеленский думает что бюджет это бездонная бочка. Это как зарплата. Она поступает каждый месяц и на неё можно пить и гулять.
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23.10.2020 01:27 Ответить
👏👏👏👏👏
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23.10.2020 03:35 Ответить
Самое интересное, это тут то, что phD в NY стоит всего на два косаря больше чем 10 лет назад в Харькове. И все эти люди 10 лет отчаянно борятся с коррупцией по всей планете.
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23.10.2020 01:28 Ответить
Heeee парень не путай тут карты. Там куча частных институтов .Я тебе расскажу случай.Два предприимчивых еврея когда свалили в сша то быстренько слепили что-то типа ЧП «общество рога и копыта» . Общественную организацию . А долбаебы полушизики отдавали последние деньги 100доол типа за вступление в « экэдеми о-в саенс» и типа приписывались в своих несчастных статейках или иных регалиях «дійсний член академії наук нуйорку». В США все что касается медицины а темболее науки ну очень серьезно и дорого....нДебилы бл#ть- Лавров тм
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23.10.2020 01:45 Ответить
Гребанный Бантустан. Аферисты мелкого пошиба уже на массовом ТВ. Дебилизация стремительная.
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23.10.2020 01:15 Ответить
В Бразилии испытывали на одном пациенте вакцину-так он здох.
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23.10.2020 01:22 Ответить
побойся... деньги нужны на олимпиаду
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23.10.2020 01:16 Ответить
Mikhail Favorov (Фаворов, Михаил Олегович)

OVERVIEW

VIDEOS

Overview

Description

Born: Soviet Union

Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
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23.10.2020 01:16 Ответить
а зеля так сказал что у нас самая вау вакцина уже почти готова. обять сбрехал
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23.10.2020 01:17 Ответить
Чувак тут же прямо палится. Дайте нам денег и может через полгода мы вам дадим прототип вакцины. Разводит лошков.
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23.10.2020 01:18 Ответить
Лучше бы он сбрехал. Но его этот аферист развёл как последнего дурачка, хотя он им и является.
Кто-то завёл этого афериста в офис нашего дурачка, тот, видно, понял, что можно развести на бабки, вот и наплёл про какую-то вакцину, а этот идиот повёлся, уже и в своём интервью рассказывал про нашу уникальную вакцину.
Специалисты уже дали оценку этой афере.
А этот гражданин США не только не инфекционист, не биолог, а вообще стоматолог. Вот так.
Может, всё-таки найдётся кто- умный, объяснит нелоху, что его просто дурят с целью получить деньги?
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23.10.2020 01:48 Ответить
Вы такая наивная...
Нечего там раскрывать. Шмаркля в доле, вот и рассказывает сказки для пипла.
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23.10.2020 08:52 Ответить
та ми не дивуємося - у нас був уже "видатний нейрохірург слюсарчук" з допоміжною школою в анамнезі...
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23.10.2020 11:05 Ответить
Михаил, вы дорогу нх сами найдете или нужны указатели на рюськом?
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23.10.2020 01:18 Ответить
А чем 3 мл. физраствора - не "прототип прототипа"?
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23.10.2020 01:21 Ответить
Эпидемиолог Фаворов: «Никто вакцину от коронавируса делать не будет, это все разговоры в пользу бедных»
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23.10.2020 01:23 Ответить
Очередной испанский лыжный инструктор!
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23.10.2020 01:26 Ответить
А осел так гордится мифической ,,вакциной,,. Всем уже разнес,какой он молодец.
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23.10.2020 01:43 Ответить
ОЛЕНЬский снова обосрался? Нуууу, этим уже никого не удивишь. Все куйня,давай по новой.
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23.10.2020 01:46 Ответить
Кишечную палочку, эшерихию коли, будут прививать что ли. И будет вакцина от вируса. Так все вакцины по этому признаку: ослабленный вирус, возбудитель вводится, органтзм реагирует. Но выделить кишечную палочку из экскрементов это одно, а вирус не так просто
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23.10.2020 02:30 Ответить
Государство занято строительством дорог.
30км - 12млрд.гр.
У пети за эти бабки и то больше построили.Аж 80км.
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23.10.2020 03:10 Ответить
Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов
https://images.cnscdn.com/images/9/1/b/3/91******************************/original.jpgУкраинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.

Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что https://censor.net/ru/news/3226415/gosudarstvo_v_polnom_obeme_profinansiruet_izgotovlenie_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_stepanov.Источник: https://censor.net/ru/n3226517

Что такое шарашки

Что такое шарашки

Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался - куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место.
Александр Солженицын. "В круге первом"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что https://censor.net/ru/news/3226415/gosudarstvo_v_polnom_obeme_profinansiruet_izgotovlenie_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_stepanov.

Максим Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, Максим Степанов но деньги вперед.
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23.10.2020 04:01 Ответить
Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 9504
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23.10.2020 04:36 Ответить
Якщо лисину Ківи намастити гівном Юзіка, то шевелюра виросте скоріше ніж ті аферисти створють вакцину.
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23.10.2020 04:57 Ответить
Роман Скрипін - "Ця вакцина не Українська а російська......"

https://youtu.be/DC64szAGdc0
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23.10.2020 06:41 Ответить
аха ха вот это номер, развитые страны и корпорации миллионы тратят а этот на свои изготовил, на свои деньги он только бутер с колбасой по акции может сварганить
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23.10.2020 06:55 Ответить
«Наши» это чьи???
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23.10.2020 07:04 Ответить
Вчора слухав дискусію на 1+1. Таке враження, наче потрапив у двір дурдому. Особливо виділяється Дубінський. Але це стосується не лише вчорашньої передачі. Будь який виступ в ЗМІ на тему коронавірусу - неадекватна маячня. Єдине, що можна сказати - коронавірус став чудовим інструментом спекуляцій. Як політичних, так і фінансових. А гра в дурдом - то щоб біомасі було цікавіше, та вона залишалася на каналі.
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23.10.2020 07:32 Ответить
Судячи по матеріалам із вільних джерел, українська вакцина насправді то кацапський спутнік. А чувак який представляв цю вакцину аналог того що презнтував LNG-термінал в Одесі, в часи чивокуня.
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23.10.2020 07:35 Ответить
Прототип прототипа - рога и копыта.
Дайте бабла из бюджета на очередной распил.
В свое время это практиковал псевдоученый эпидемик Вавилов.
Разъезжал по заграницам за государственный счёт, где гулял с девками по ресторанам.
Перед отъездом на родину заходил на ближайший рынок и покупал кило местного зерна.
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23.10.2020 07:45 Ответить
чушь не неси. Вавилов ученый мирового уровня. может ты про Лысенко хотел задвинуть?
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23.10.2020 08:12 Ответить
Расскажи о его научных достижениях, умник!
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23.10.2020 08:23 Ответить
я тебе неучу просто один пример приведу а ты продолжишь дальше путем самообразования

он создал крупнейшую коллекцию семян которая легла в основу мирового "хранилища судного дня". он стоял у истоков селекции и генетики как науки.
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23.10.2020 08:31 Ответить
О, дурачек, при этом посевной материал повсеместно завозится из-за бугра.
Я внятно, кажись, для тех, кто в танке, написал - занимался за государственный счёт оргиями, а на ближайшем рынке покупал немного никому и нахрен не нужного зерна.
Кстати, арестован был в Кишеневе, когда проводил время в обществе местных проституток.
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23.10.2020 08:59 Ответить
ты дебил? ты бы хоть историю Вавилова почитал что ли.
давай догадаюсь - ты зазеленский? по интеллекту видно. быдло
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23.10.2020 09:04 Ответить
Ты рушишь упорядоченный мир пролетария.

Генетика - проститутка империализма. Это же все в СССР знали.
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23.10.2020 09:33 Ответить
Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов - Цензор.НЕТ 4081
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23.10.2020 08:12 Ответить
Януковича развёл лыжный инструктор, а этого разводит врач-стоматолог из Атланты. Ростов всё ближе.
Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 08:17 Ответить
Ахренеть! Дотрахались до троешника у руля государства. Киев переименуем в Новые Говнюки и начнем строить Межгалактический транспортный хаб для торговли с Альфа Центавра... Говорят там уже поселился один из "наших" и он уже готов продавать метеориты мелким оптом Госрезерву. Всемирноизвестный на Брайтоне финансист Шлёма прогнозирует, шо через пару лет любая страна удавится за щепотку этих камушков и Нафтогаз уже готов закупить на 100 мильярдов пока продается...

И токо мыши, которые съели 27 000 вагонов зерна в Госрезерве озабочены тем, какая твердость по Бреннелю этих самых метеоритов и будут ли они по зубам и почем будут потом услуги стоматологов-инфекционистов...
Кароче - глядя на все это по телику все буйные в психушках притихли! Такого они еще не видели и даже оробели...
И это токо за полтора года гастролей...
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23.10.2020 08:19 Ответить
Тепер і в Україні буде свій зелений фуфломіцин.
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23.10.2020 08:27 Ответить
Тю-ю-ю-ю-ю-ууууууууу....
А доблєсний міністр з Зєльою,вже й навар почали підраховувати... А розробника й в долю не додумались взяти...

"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов.
Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування."
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23.10.2020 08:29 Ответить
"прототип прототипа", "из нее можно сделать если будут серьезные взносы".
Перевожу: "у меня ничего нет, но дайте денег и я обешаю обещать более больше".
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23.10.2020 09:03 Ответить
Михаил Фаворов такий же вірусолог, як Зеленський юрист. Неучі і аферисти тягнуться одне до одного.
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23.10.2020 09:14 Ответить
Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал.

Никакой вакцины пока нет.

ЗЕ на разработку не дал ни копейки и вобще к разработке никаким юоком.
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23.10.2020 09:31 Ответить
под видом украинской вакцины хотят втюхнуть парашинскую Спутник 5 для животных. Суки зеленые.
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23.10.2020 10:05 Ответить
Зеленский назвал вакцину "уникальной", так кому же верить.
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23.10.2020 10:07 Ответить
Это случайно не подготовка к завуалированному испытанию российской вакцины на украинцах?
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23.10.2020 10:49 Ответить
100%!
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23.10.2020 15:47 Ответить
Зрозумілий принцип і вакцина! То будуть прививати кишкову паличку, буде сидіти на вонітазі - не залазити, какати, а зараза до зарази не пристає, та й з хати вийти не зможе і не заразиться і перерветься цепочка. Геніально!
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23.10.2020 11:30 Ответить
Очередная громкая ложь Зеленского и его аферистов!! предлагаю завтра же уколоть эту вакцину-прототип зеленскому и медведчуку!! Этим неучам полезно будет немного по болеть!! и
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23.10.2020 12:53 Ответить
Странно! США и Англия почти целый год работают над вакциной и еще ее не создали, а Украина, которая находится в очереди получателей вакцины, вдруг заявляет,что она находится в шаге от получения вакцины. Я в чудеса не верю ,а вот в мошенничество с кремлевской прокладкой очень даже верю.
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23.10.2020 15:46 Ответить
 
 