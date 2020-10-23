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Twitter Трампа взломали: хакер из Нидерландов смог угадать пароль с 5 раза. СКРИНШОТ

Twitter Трампа взломали: хакер из Нидерландов смог угадать пароль с 5 раза. СКРИНШОТ

Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что получил доступ к twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа, угадав его пароль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

По словам хакера, пароль Трампа – "maga2020!". Это сокращение от фразы "Make America Great Again" – предвыборного лозунга Трампа.

Геверс рассказал, что угадал пароль 16 октября, на это у него ушло пять попыток. Он сообщил, что его не заблокировали после четырех попыток, а учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией (при входе не требуется, например, смс-подтверждение. – Ред.).

По словам Геверса, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.

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На следующий день, 17 октября, Геверс заметил, что в аккаунте Трампа включили двухфакторную аутентификацию. Еще через два дня с ним связалась Секретная служба США, которой Геверс переслал всю имеющуюся информацию.

Издание TechCrunch опубликовало, как оно уверяет, скриншот Геверса после взлома аккаунта президента США.

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Twitter Трампа взломали: хакер из Нидерландов смог угадать пароль с 5 раза 01

Автор: 

Нидерланды (1570) США (26368) хакер (1180) взлом (83) Twitter (133) Трамп (5063)


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Топ комментарии
+36
первые четыре попытки были:
password
12345
tramp1946
SlavaPutinu!
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23.10.2020 01:40
+6
Трам был первым пробным "шутом", зеля вторым. Важно понимать, что это не локальная проблема в Украине.
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23.10.2020 02:04
+4
putinmyboss - шестой вариант.
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23.10.2020 02:42
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Правила форума Совет форумчан
странно для Президента США такой короткий пароль иметь
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23.10.2020 01:38 Ответить
Он даже такой с бумажки набирает, но очень редко, не чаще чем раз в полгода, когда меняет айфон на новьій.
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23.10.2020 01:40 Ответить
Дивна так думати про президента який під час набора твіта заснув, 70 років все таки
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23.10.2020 10:10 Ответить
...про президентський аккаунт
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23.10.2020 15:14 Ответить
первые четыре попытки были:
password
12345
tramp1946
SlavaPutinu!
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23.10.2020 01:40 Ответить
"Хакер", который пароль путём подбора вручную угадал?
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23.10.2020 01:40 Ответить
это брутфорс по частотным базам, это не удел зергов, но попадание с пятого залпа это конечно ярко
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23.10.2020 01:45 Ответить
.. а двухфакторная аутентификация напрягает конечно при пользовании раз за разом
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23.10.2020 01:41 Ответить
твоя сессия храниться долго, переспрашивает при входе с другого компа
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23.10.2020 01:45 Ответить
Гугл аутентификация каждый раз переспрашивало и слало СМС, при новым входе. новой сессии, я убрал
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23.10.2020 01:49 Ответить
2fa от google это путь вашего гугл аккаунта в вальгалу, при потере либо уничтожении девайса вы будете оплакивать все, что вас связывало с ним.
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23.10.2020 01:56 Ответить
фейсбук таким образом не пускал меня долго
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23.10.2020 01:58 Ответить
Я не проводил экпериментов по срокам, но то что 2fa от google не имеет путей восстановления после утраты доступа к мобильному девайсу это факт.
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23.10.2020 02:01 Ответить
аккаунт / пароль - затем долгая процедура подтверждения что это тоже твой мобильный девайс, только другой, верификация, вроде так
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23.10.2020 02:05 Ответить
А сфотографировать ключ на несколько мобильных или распечатать/сохранить картинку не судьба?
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24.10.2020 01:22 Ответить
Пользуйтесь СМС-ками на телефон вместо приложения. Потеря либо уничтожение дивайса в этом случае не страшна.
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23.10.2020 09:34 Ответить
сессия каждый раз новая, это просто автоматический вход твою машину узнает по кукис в браузере, а тут помимо кукис еще смсками задалбывают чтоб войти, достаточно пароля 16 символов
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23.10.2020 01:54 Ответить
На лопате в отличии от стационара сессия будет жить пока ты новую лопату не купишь. ui/ux design аднако.
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23.10.2020 01:52 Ответить
да, а тут сессии обновляются и прекращаются
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23.10.2020 01:55 Ответить
Трам был первым пробным "шутом", зеля вторым. Важно понимать, что это не локальная проблема в Украине.
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23.10.2020 02:04 Ответить
Кацапские фейки репостить не есть хорошо...
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23.10.2020 02:40 Ответить
Источник: голландское издание https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dutch-ethical-hacker-logs-into-trump-s-twitter-account~badaa815/?referrer=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F de Volkskrant , https://techcrunch.com/2020/10/22/dutch-hacker-trump-twitter-account-password/ TechCrunch
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23.10.2020 02:44 Ответить
Хм... Но все равно даже такой тупой пароль за 5 попыток не подбирается. Вброс какой то...
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23.10.2020 03:10 Ответить
putinmyboss - шестой вариант.
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23.10.2020 02:42 Ответить
По словам Геверса, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.
Источник: https://censor.net/ru/n3226518

Обосрался как истинный гомоевропеец.
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23.10.2020 04:54 Ответить
а ведь Х#йло и Лукашенко не пользуются информационными девайсами 21 века, а Трамп - весьма активно...
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23.10.2020 05:06 Ответить
СЛЕДУЮЩИЙ ПАРОЛЬ БУДЕТ GAGA 2021 !)
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23.10.2020 05:35 Ответить
Больше смахивает на фейк. То есть, спектакль в целях пиара патлатого *********
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23.10.2020 06:48 Ответить
На взлом пароля хаккера натолкнуло то, что у 20 тыс пользователей Твиттера по фамилии Магомедов - точно такой же проль!
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23.10.2020 08:02 Ответить
Не, просто Трамп был подписчиком группы "самые лучшие пароли", где и черпал вдохновения
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23.10.2020 09:22 Ответить
Пароль "балалайка".
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23.10.2020 08:07 Ответить
Клоуны-олирофрены, это сейчас мировой тренд среди отупевшей массы.
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23.10.2020 08:09 Ответить
А со мной сегодня всю ночь совершала оральное соитие сама Анджелина Джоли. Опубликуйте, пожалуйста, в новостях. Да, забыл, после этого со мной связались представители всех разведок мира.....поздравить.
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23.10.2020 13:11 Ответить
 
 