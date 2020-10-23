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Новости За рубежом
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Германия (5996) отравление (1572) Путин (29845) Россия (91187) Навальный (825)

Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин

Президент России Владимир Путин, которого российский оппозиционер Алексей Навальный ранее прямо обвинял в своем отравлении, впервые публично прокомментировал случившееся.

Об отравлении Навального Путин высказался во время выступления на форуме "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Имя Навального он при этом не назвал, обойдясь словами "фигурант" и "гражданин".

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", – сказал Путин.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Также на Цензор.НЕТ: Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 9340
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23.10.2020 01:53
+12
Нет, Вова, Меркель жёстко сказала: если самолёт возвращается без Навального, то про СП2 можно забыть прямо сейчас. А так ещё шансы есть.
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23.10.2020 02:19
+7
Падаль,хто бы тебя травонул?!
Желательно серной кислотой.
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23.10.2020 03:05
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Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 9340
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23.10.2020 01:53 Ответить
типа сначала самолет из Германии прилетел за Овальным, а затем лишь травили, лапшу опять вешает
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23.10.2020 02:02 Ответить
історична довідка. в 1956 році під час відомих подій привезли Яноша Кадара на смотрини до Москви на зустріч із Хрущовим. Попередньо в самій Угорщині з ним вели перемовини і Мікоян і Суслов і Булганін і Маршал Жора ( Жуков по одеські). І Хрущов його спитав а що робити з Матіасом Ракоши. Кадар сказав наступне - ми прийшли в Угорщину із за Уралу то і відправте його туди. Половецькі хани, які кочували на півдні України, не витримали ударів більш потужніших військ Київської Русі і відкочували у Венгрію де асимілювались, останнього половця знаходили десь у 19 столітті. Мені подобається монгольська назва Росії. Росія батьківщина "матерного язика" і монголи не зрозуміли всієї краси російської мови, атому і визначали Русь як "оху ....... государство". Так тому і бути
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23.10.2020 04:51 Ответить
Ахаха, дійсно Oroszország чи Oroszországi Föderáció
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23.10.2020 07:02 Ответить
Нет, Вова, Меркель жёстко сказала: если самолёт возвращается без Навального, то про СП2 можно забыть прямо сейчас. А так ещё шансы есть.
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23.10.2020 02:19 Ответить
СП-2, для немцев жизненно необходим, а Навальный, что-то типа геморроя
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23.10.2020 07:38 Ответить
Почему это он он жизненно необходим? Что, газу, кроме как у рашки через трубу нынче в Европе не достать? Дифицыт?
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23.10.2020 07:49 Ответить
версія на 1 з трьома мінусами. СП2 будують далі.
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23.10.2020 09:49 Ответить
Путлер маст дай, это понятно.
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23.10.2020 02:42 Ответить
а ти його випустив,щоб потім це сказать. многоходовочка
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23.10.2020 02:55 Ответить
Падаль,хто бы тебя травонул?!
Желательно серной кислотой.
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23.10.2020 03:05 Ответить
Щурячою отрутою
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23.10.2020 07:04 Ответить
Це і дурневі зрозуміло........... Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 3846
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23.10.2020 03:29 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин.

Дивно, що пуйло не сказало щось на кшалт: "Если бы Навального не отравили в России, то это сделали бы солдаты НАТО".
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23.10.2020 04:15 Ответить
професор соловей сказав прямо. все випливло на світ божий тому, що отруйники були впевнені, що отрути не знайдуть. Однак рівень медичного обладнання в Європі постійно удосконалюється, а рівень такого обладнання в Росії, напевне, стоїть на рівні часів відомого отруйника Майрановського. А тут ще лікарі з швидкої вкололи самі не знаючи антидот і отруйники зрозуміли що громадянин не помре.
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23.10.2020 05:01 Ответить
Дудь був таким чмирьом кремлівським під час цього інтерв'ю. Як його ще росіяни перетравлюють, дегенерата
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23.10.2020 08:22 Ответить
Травить государственных деятелей - дело надежное! Вот Ющенка травонули не насмерть и он остался президентом. Но, наверное не только же лицо пострадало, а и интеллект, морально-волевые качества тоже. Так и с оппозиционером может статься! Вроде есть оппозиционер, да уже не тот!
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23.10.2020 05:04 Ответить
Ющенко травонули по ходу выборов, на Майдане он был уже отравленный. Не думаю, что отравление повлиял на его лидерские качества - он всегда таким был. Просто у каждого есть свой уровень, для Ющенко это уровень до Премьер-министра включительно. Президент из него оказался никакой, но люди этого не увидели (и я тоже).
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23.10.2020 09:02 Ответить
Ты о чем вообще -то? О своих пророческих способностях? Или только его лицо и видел? Это системное отравление всего организма и оно сказалось на всех его способностях. Специалисты знают, что делают!
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23.10.2020 14:07 Ответить
Его способностей оказалось достаточно, чтобы грамотно пройти Майдан и дебаты с овощем перед переголосованием 2-го тура. И интриги против Тимошенко вместо государственной деятельности - для этого тоже нужен определенный уровень. Увидеть, что команда разваливается - для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Если ты видишь, что у тебя не получается - уйди достойно или хотя бы просто не мешай. Приход овоща в 2010-м - это "заслуга" Виктора Андреевича: позорно проиграв в первом туре, он призвал своих сторонников не голосовать за Тимошенко, и ей не хватило этих нескольких процентов.
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23.10.2020 16:00 Ответить
хоть на валдае, хоть в костроме - педофил путенин враг человечества... и никакие его "объяснения" уже никому не нужны... он в петле и любое его движение еще туже будет затягивать эту петлю на его мерзкой шее...
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23.10.2020 06:21 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 5526
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23.10.2020 06:29 Ответить
Ага, недопалку, відпустив би ти його, якби не розголос та тиск Заходу!
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23.10.2020 06:39 Ответить
Любитель ходов конем, заблудился во время маневров. Некогда думать о стратегической цели, использует скрепные прошлых веков. Иван Сусанин своего же государства.
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23.10.2020 07:15 Ответить
ответ кроется в риторике ху..йла, - "...если бы хотели отравить. то не выпустили бы..." - Факт в том, что ху..йло отравил Навального и ограничение на выезд снял... думал, дуба даст за рубежом и не определят истинную причину...
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23.10.2020 07:32 Ответить
Одна кремлевская башня травит другую,вчера Путлер уволил одного кренделя отвечавшего за спецоперацию с Лехой Провальнім... Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 2810
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23.10.2020 07:43 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 2340 Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 2041
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23.10.2020 07:45 Ответить
США уничтожили аппараты ИВЛ поставленные Путлерской шайкой.РАБссия глубоко возмущам-с по поводу неуважения дружественнной гуманитарки Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 5
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23.10.2020 07:53 Ответить
"гуманитарка" за деньги, американские деньги.... оказалась обычным мусором... то ли космическим, то ли нанотехнологическим... а кувалды для поддержания в рабочем состоянии забыли поставить..
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23.10.2020 08:04 Ответить
Для кацапськоі біомаси ,як версія , проканає
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23.10.2020 08:01 Ответить
А как по мне, то пусть они там за «поребриком» все друг друга перетравят))
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23.10.2020 08:14 Ответить
Шрьодер у пуйла - хлопчик на підстрибеньках? Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 1663
Гарну оцінку Навальний путінському холую вигадав!
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23.10.2020 08:27 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 9724

Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 5882
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23.10.2020 08:31 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 3231
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23.10.2020 08:55 Ответить
Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин - Цензор.НЕТ 7515
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23.10.2020 08:59 Ответить
Децкие игры!
У меня монетка в правой руке, и отгадывающий подумает, что в следующий раз я монетку переложу. Поэтому я оставлю её в правой руке!
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23.10.2020 09:03 Ответить
Хтож просто так признаецца, што лоханулся
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23.10.2020 09:38 Ответить
 
 