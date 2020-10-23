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Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк

Украина призывает РФ дать объяснения относительно выявленных миссией ОБСЕ двух колонн грузовиков, заехавших 16 октября на территорию ОРДЛО через границу вне пунктов пропуска.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вечером 16 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил две колонны грузовиков военного типа, перевозивших неизвестный груз из России через границу вблизи Маныча, где отсутствуют пункты пропуска, к объекту в центре города Донецка. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения относительно содержанию этого груза и его получателей", - заявил Цымбалюк.

Дипломат также призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в приграничной зоне.

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Как сообщалось, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал вечером 16 октября две колонны грузовиков, заехавших на территорию Украины через неподконтрольный участок границы с РФ в районе н.п. Маныч, где отсутствуют пункты пропуска. Одна из колонн после разгрузки вернулась в РФ, а вторая направилась в Донецк.
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Топ комментарии
+14
Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк
================
клоуны что, думают, что с приходом зеленского война с РФ закончилась? Или с что в связи с запретом стрелять по оккупантам тоже пришел мир?
ДЕГЕНЕРАТЫ!
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23.10.2020 07:44
+12
А Байрактаром шарахнуть? Нє?
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23.10.2020 07:34
+10
Если бы их призвали к ответу с 2014 года, когда они только начали возить вооружение и боеприпасы своими белокамазными гавноконвоями, то сейчас это было бы редким явлением и эти призывы дать объяснения были бы действенными. Но ,увы, вместо поддержки такой инициативы с нашей стороны, европейцы выражали обеспокоенность или крайнюю обеспокоенность. А ***** понял, что ему ничего не угрожает, и оборзел вконец. ЦЕЛАЯ ЕВРОПА обгадилась перед одним мерзким педофилом с амбициями мирового жандарма. Ну пусть теперь трепещут и они.
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23.10.2020 08:25
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Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк - Цензор.НЕТ 748...
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23.10.2020 07:27 Ответить
та то руцкий мир завезли,что гнусавый увидел в беньках *****
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23.10.2020 07:27 Ответить
Мавзолейное Вяличие притаранилиУкраина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк - Цензор.НЕТ 209
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23.10.2020 07:31 Ответить
А Байрактаром шарахнуть? Нє?
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23.10.2020 07:34 Ответить
Плевать гебня на вас 🤢🤡🎪🐏🐑 хотела с высокой колокольн! Сейчас возьмут и объяснят , а вы , иуды типа поверите ! Хорош людей за дураков держать ! Не было и нет перемирия , путлер вас имеет как в фильмах для взрослых
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23.10.2020 08:18 Ответить
Денис Казанский каже що пенсій не дають с июня на Дырляндии,мабуть рублів навезли Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк - Цензор.НЕТ 655
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23.10.2020 07:40 Ответить
Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк
================
клоуны что, думают, что с приходом зеленского война с РФ закончилась? Или с что в связи с запретом стрелять по оккупантам тоже пришел мир?
ДЕГЕНЕРАТЫ!
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23.10.2020 07:44 Ответить
*********** вкотре заявлять, а том, чьто "ета бил ґум-канвой с ящікамі 120-мм... , то єсть с дєццкім пітанієм для ґаладаюшьчіх динирчят" і цистерни "с салярай для тан... то єсть святой вадой для пріхажан ерпеце в денере".
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23.10.2020 08:09 Ответить
Если бы их призвали к ответу с 2014 года, когда они только начали возить вооружение и боеприпасы своими белокамазными гавноконвоями, то сейчас это было бы редким явлением и эти призывы дать объяснения были бы действенными. Но ,увы, вместо поддержки такой инициативы с нашей стороны, европейцы выражали обеспокоенность или крайнюю обеспокоенность. А ***** понял, что ему ничего не угрожает, и оборзел вконец. ЦЕЛАЯ ЕВРОПА обгадилась перед одним мерзким педофилом с амбициями мирового жандарма. Ну пусть теперь трепещут и они.
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23.10.2020 08:25 Ответить
Сита гейропка потрохи приходить до тями. Але поки є такі проститутки, як жабоїд Макарон, фрау Макрель та італійські підсмоктувачі кассабського ******.
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23.10.2020 08:31 Ответить
Цимбалюк ,позвони ,Алиеву ,он тебе объяснит ,как требовать объяснений у эрефии . Или Эрдогану , тот тоже умеет с ****** 🤔 говорить😡
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23.10.2020 08:27 Ответить
так может пришло время применить беспилотники к неопознанным кацапским колоннам в даунбасе?
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23.10.2020 09:03 Ответить
Долго будем ждать объяснения.
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23.10.2020 09:15 Ответить
До сраки будь-які касапські пояснення. Навіть, якщо їх впіймають - скажуть, що гречку возили. Крупнокаліберну.
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23.10.2020 09:58 Ответить
сцыкливые дегенераты
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23.10.2020 09:59 Ответить
Пояснень від ворога, який вдерся в наш дім, віджав території і вбив більше 14 тисяч українців? Серйозно?
Чому, хочаб, не звернення до "антипутінської коаліції" за санкціями для мордора?
Щоб не розсердити гопника- фуйла, з яким лузер налагодив "конструктивний "діалог?
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23.10.2020 10:04 Ответить
И запплакал...
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23.10.2020 10:36 Ответить
Не закликать, а бомбити потрібно ворожі колони ! Чи Клоун настільки дурний, що цього не розуміє!
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23.10.2020 10:46 Ответить
недождетеся!
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23.10.2020 12:33 Ответить
Турки дуже наглядно, як для дурнів, дали майстер клас по використанню своїх дронів, як в Лівії, так і в Сирії та Азербайджані.
Працюйте:
- виявили колони,
-викликали дрони-камікадзе з введеними в них координатами цих колон,а далі,як казав вєлікій зєля:
-"Дрони бамбять, колони пєрдять, бризки в сторони летять".
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23.10.2020 12:40 Ответить
 
 