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Будапештский меморандум не содержит ограничений ни на сотрудничество, ни на вступление Украины в НАТО, - Дещица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Будапештский меморандум не содержит ограничений ни на сотрудничество, ни на вступление Украины в НАТО, - Дещица

Будапештский меморандум не содержит никаких дополнительных условий и ограничений, касающихся членства Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Код безопасности" на телеканале "ДОМ" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел в 2014 году.

Он выразил уверенность, что консультации по Будапештскому меморандуму можно проводить в рамках старого формата: США, Великобритания, Украина, Россия - и никаких дополнительных форматов не требуется.

Дещица также отметил, что Будапештский меморандум не содержит никаких дополнительных условий и ограничений, касающихся сотрудничества Украины с НАТО - так же как и приобретения ею статуса партнера или члена Альянса.

"Это не нарушение Будапештского меморандума, потому что там нет никаких ограничений", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков

По его мнению, Украина должна искать любой выгодный и эффективный формат сотрудничества и решения тех вопросов и задач, которые стоят на повестке дня.

Как сообщалось, в Офисе Президента убеждены, что гарантии безопасности Украины по Будапештскому меморандуму были нарушены еще задолго до российской агрессии 2014 года, но актуализация его положений может помочь создать более прочные переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.
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РАБссиянское Болото не договороспособное шароиковское ЗабордюрьеБудапештский меморандум не содержит ограничений ни на сотрудничество, ни на вступление Украины в НАТО, - Дещица - Цензор.НЕТ 3963
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23.10.2020 07:35 Ответить
зачем обсуждать ту бумажку, которой давно уже все подтёрлись ?
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23.10.2020 07:41 Ответить
По словам дипломата, в марте 2014 года в американском посольстве в Париже начинались консультации по меморандуму, на встрече присутствовали тогда министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, глава государственного департамента США Джон Керри, сама Гоф сопровождала министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга.

"И был один незанятый стул. Министр иностранных дел Лавров в это время находился в Париже, но российская сторона не посетила консультации", - добавила посол.

Она подчеркнула, что провал меморандума - "это провал одной из сторон, которая не выполняет свои обязательства".

"Мы считаем, что Россия не только нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но и ряд других международных обязательств, если мы рассматриваем ситуацию агрессии России против Украины", - заключила Гоф.

Она добавила, что Британия готова вернуться к обсуждению этого вопроса
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23.10.2020 07:55 Ответить
Кто читал Меморандум доктора Геббелься от 22 июня 1941 года?О братском нападении на брацкий союз Молотов-Рибеннтроп Будапештский меморандум не содержит ограничений ни на сотрудничество, ни на вступление Украины в НАТО, - Дещица - Цензор.НЕТ 6627
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23.10.2020 07:56 Ответить
https://youtu.be/_jn-0Quo3qc
Патрулирование носит плановый характер для стран НАТО и партнеров. Вероятно, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем.
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23.10.2020 08:01 Ответить
 
 