Будапештский меморандум не содержит ограничений ни на сотрудничество, ни на вступление Украины в НАТО, - Дещица

Будапештский меморандум не содержит никаких дополнительных условий и ограничений, касающихся членства Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Код безопасности" на телеканале "ДОМ" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел в 2014 году.

Он выразил уверенность, что консультации по Будапештскому меморандуму можно проводить в рамках старого формата: США, Великобритания, Украина, Россия - и никаких дополнительных форматов не требуется.

Дещица также отметил, что Будапештский меморандум не содержит никаких дополнительных условий и ограничений, касающихся сотрудничества Украины с НАТО - так же как и приобретения ею статуса партнера или члена Альянса.

"Это не нарушение Будапештского меморандума, потому что там нет никаких ограничений", - подчеркнул дипломат.

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По его мнению, Украина должна искать любой выгодный и эффективный формат сотрудничества и решения тех вопросов и задач, которые стоят на повестке дня.

Как сообщалось, в Офисе Президента убеждены, что гарантии безопасности Украины по Будапештскому меморандуму были нарушены еще задолго до российской агрессии 2014 года, но актуализация его положений может помочь создать более прочные переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.