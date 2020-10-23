ВОЗ зафиксировала очередной рекорд по COVID-19: во всем мире за день заболели 423,8 тыс. человек, больше всего - в Европе
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки 423 819 новых случаев коронавируса - больше всего сначала пандемии.
Об этом свидетельствует статистика на сайте ВОЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Как отмечается, больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в странах Европы - 193 831.
Всего на планете от COVID-19 в течение суток умерли 6424 человека.
С начала пандемии, по данным ВОЗ, зафиксировано уже 41 104 946 случаев коронавируса, в том числе 1 128 325 летальных.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждены 322 79 случаев COVID-19, из них за сутки - 7053.
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