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ВОЗ зафиксировала очередной рекорд по COVID-19: во всем мире за день заболели 423,8 тыс. человек, больше всего - в Европе

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ зафиксировала очередной рекорд по COVID-19: во всем мире за день заболели 423,8 тыс. человек, больше всего - в Европе

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки 423 819 новых случаев коронавируса - больше всего сначала пандемии.

Об этом свидетельствует статистика на сайте ВОЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в странах Европы - 193 831.

Всего на планете от COVID-19 в течение суток умерли 6424 человека.

С начала пандемии, по данным ВОЗ, зафиксировано уже 41 104 946 случаев коронавируса, в том числе 1 128 325 летальных.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждены 322 79 случаев COVID-19, из них за сутки - 7053.
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сколько до начала медицинской сортировки осталось? 3-4 недели? мда.... в этом году "новогодний бал-маскарад" обретет явно новое значение.
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23.10.2020 07:44 Ответить
У світі немає жодної системи охорони здоров'я, яка б успішно справилася б з коронавірусом. Висновки ще далеко попереду. Хоч на сьогодні вже хворих, померлих, та тих, хто одужав, більш ніж достатньо для статистичного аналізу.
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23.10.2020 07:46 Ответить
После Ковида граждане Земли нверняка поймут насколько много власти и влияния получили крупные фармацевтические и медицинские компании и медицинские чиновкники. Они похоже намного могущественней чем преславутая наркомафия и даже правительства стран. Истерия вокруг Ковида будет наказана, но пока об этом очень рано говорить, сейчас люди запуганы до такой степени что готовы выбрасываться в окна при попдании в больницу. Политика запугивания повальной фрустарции населения это не меры предосторожности а преступление.
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23.10.2020 07:57 Ответить
Хоч хтось в світі займається цим питанням, чи тіки чутки, які неможливо перевірити?
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23.10.2020 08:54 Ответить
Проблема в тім, що реальна статистика щодо захворювань (будь яких, і в будь якій країні) або відсутня, або засекречена. Тому тема епідемій, або найпоширеніших хвороб, давно стала інструментом бізнесу. Може хтось і може назвати хоч один бізнес, який можна назвати чесним, та високоморальним, але в таке не віреться. Бізнес по своїй природі річ аморальна.
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23.10.2020 08:11 Ответить
Может в Европе больше из за того что больше тестов делают ?
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23.10.2020 08:45 Ответить
Починати потрібно не з пустопорожнього базікання про те де і скільки захворіли, а з трибуналу в ООН і з'ясувати хто і де створив цю бактеріологічну зброю для отримання надприбутків і вбивства лишніх на їх думку людей? Які міжнародні корпорації вв цьому прийняли участь хто інвестував в створення ковиду мільярди коштів, і для них потрібні суд і жорсткі санкції
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23.10.2020 08:56 Ответить
 
 