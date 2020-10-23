На Приазовье подавлен вражеский беспилотник, за сутки - пять нарушений режима прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку от Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что еще одно нарушение достигнутых договоренностей было задокументировано на Приазовье: "В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино был зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен".

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С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.