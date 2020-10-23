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На Приазовье подавлен вражеский беспилотник, за сутки - пять нарушений режима прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На Приазовье подавлен вражеский беспилотник, за сутки - пять нарушений режима прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку от Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что еще одно нарушение достигнутых договоренностей было задокументировано на Приазовье: "В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино был зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен".

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С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.

На Приазовье подавлен вражеский беспилотник, за сутки - пять нарушений режима прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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а жолжно быть подавлено все, что пересекает украинско-российскую границу!
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23.10.2020 07:40 Ответить
Але для блазня =нє стрєляют=.
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23.10.2020 07:50 Ответить
На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8133
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23.10.2020 07:56 Ответить
Не понял, а как это бубачька еще не запретил подавлять повстанческие беспелотники На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5162
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23.10.2020 08:02 Ответить
Після оголошення голодування, голодуючий їв п'ять раз на день. Сказав, що завтра їстиме шість раз на день, але голодування не припинятиме.
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23.10.2020 08:10 Ответить
"Подавлен",что означает эта хрень? я понимаю термины - уничтоженый или принудительно посаженый на нашей территории.
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23.10.2020 08:31 Ответить
как теперь удобно-боевых потерь нет, а остальные можно списать на небоевые, опять же денег платить не надо и лечить за счет государства-небоевые же...зеленое чмошное существо развалит армию
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23.10.2020 08:51 Ответить
Приазовье? Близростовье? Приросийе? Это будущие молодые республики?
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23.10.2020 09:55 Ответить
 
 