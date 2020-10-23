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Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне:

Главный политический соперник действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и лидер демократической партии Джо Байден назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына бандитом и заявил, что тот является "хорошим другом Трампа".

Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Лигу, б этом он рассказал во время дебатов, передает CNN.

"Он (Дональд Трамп – ред.) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем "хорошем друге", который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше", – подчеркнул Байден.

На вопрос, готов ли он встретится с Ким Чен Ыном лично, лидер демократов ответил, что это было бы возможно при условии, что тот будет готов "сократить ядерный потенциал своей страны" и Северная Корея станет свободной от ядерного оружия.

В ответ на речь Байдена Трамп заявил, что именно "налаживание рабочих отношений с северокорейским лидером" позволило в свое время избежать ядерной войны между США и Северной Кореей.

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11 сентября 2020 года американский журналист опубликовал два письма Ким Чен Ына Трампу, в которых лидер КНДР признается, что не может забыть их встречи на саммите в Сингапуре.
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Топ комментарии
+13
Мені за ідеологією взагалі-то республіканці ближчі за демократів, АЛЕ Трамп - це ганьба республіканської партії! Це неправильний республіканець - дружить з москалями і корейцями... Правильні республіканці - такі, як МакКейн чи Ейзенхауер!
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23.10.2020 07:56
+5
Трамп уговорил Ына не стрелять по Японии ракетами....Чучхэ послушный чувак... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6477
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23.10.2020 08:01
+5
Кстати,президиум верховоного совета сссра дохлого закончил войну с Германией 25 января 1955 года,чего на РАБссии празднуют 9 мая одному Господу известно...
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23.10.2020 08:11
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Мені за ідеологією взагалі-то республіканці ближчі за демократів, АЛЕ Трамп - це ганьба республіканської партії! Це неправильний республіканець - дружить з москалями і корейцями... Правильні республіканці - такі, як МакКейн чи Ейзенхауер!
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23.10.2020 07:56 Ответить
Американці виявились не розумнішими за українців.
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23.10.2020 19:15 Ответить
Ну ладно прості американці, але куди дивилося керівнцтво республіканської партії??? Вони ж про контакти Трампа з москалями знали значно раніше, ніж широкий загал (і мабуть знають більше, ніж ми всі)...
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23.10.2020 19:17 Ответить
Трамп уговорил Ына не стрелять по Японии ракетами....Чучхэ послушный чувак... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6477
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23.10.2020 08:01 Ответить
как и путин
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23.10.2020 08:03 Ответить
Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6137...
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23.10.2020 08:04 Ответить
Тут Байден правий, бо є приказка: "Скажи, хто твої друзі, і я скажу, хто ти".
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23.10.2020 08:04 Ответить
Путлер наградил фюрера корейцского значком типа 75 лет паБЕДЫ 9 мая 2020 года.Маразм крепче кремлевской стены.... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 9000
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23.10.2020 08:05 Ответить
Кстати,президиум верховоного совета сссра дохлого закончил войну с Германией 25 января 1955 года,чего на РАБссии празднуют 9 мая одному Господу известно...
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23.10.2020 08:11 Ответить
Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 5590
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23.10.2020 08:19 Ответить
Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 1965
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23.10.2020 08:22 Ответить
Байден, ты не прав, не нужно обижать честных бандитов, сравнивая их со свЫном.
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23.10.2020 08:27 Ответить
Так казали, що Ин вже кря. Нє?
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23.10.2020 08:31 Ответить
Ага.
С апреля сего года.
Но это "тайна", поэтому "рокит мэн" "жив", пока делят власть.
Корейцы из Южной Кореи на youtube объясняют, кто в Северной Корее за власть дерется, и доказательсва приводят (много, разные), что "рокит мэн" преставился еще в апреле.
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23.10.2020 09:16 Ответить
Упырь Ким Чен Ынушка, поговаривают, получил образование в Швейцарии, стало быть, в курсах, каким гавном его Северная Корея и каким гавнюком он сам выглядят в глазах цивилизованной части человечества. Похоже, Ынушка хотел продать Сев.Корею с ядрёными потрохами да, видать, цену заломил такую, шо у Трампыча денёг не хватило.
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23.10.2020 08:31 Ответить
Іноді дебіла треба по макітрі погладити й похвалити. Що й зробив Трамп. І градус напруги різко впав. Натомість чжоу бай ден зі своїм синочком вас-васькалися за великі гроші зі значно небезпечними виродками - китайськими комуняками, яких чжоу бай ден вважає своїми друзями, білими й пухнастими.
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23.10.2020 08:34 Ответить
Зачем Северной Корее кому-то "продаваться", когда она провинция Китая?
Скоро ее руками Китай воевать начнет с Южной Корее и Японией.
Дела то в Китае не особо хорошо идут, риса на Северную Корею может и не хватить, и потому нужна "маленькая освободительная война". А еще лучше две войны, или даже три (третья - она же по срокам первая - с Тайванем).
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23.10.2020 09:19 Ответить
Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 6032
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23.10.2020 09:54 Ответить
"Зри в корень"©️
(Козьма Прутков)
Ни Северной Корее "продаваться", а Ким Чен Ыну продать подороже - любит Ынушка лакшери-комфорт и шоб жопу лизали.
Знать, конечно же, не знаю, но предполагаю, что Ынушка, тем более в свете Китайских перспектив, не против выменять Северокорейское лизание жопы на мега-ультра-супер-лакшери-комфорт где-нибудь в другом более подходящем месте. Но шоб комфорт был №1 в мире!
А у Трампыча денёг не хватило.
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23.10.2020 10:15 Ответить
Цензоре, а чому ви не пишете про скандал з імейлами синочка байдена? В яких йдеться про те, як синуля з папіком національними інтересами торгували? І про які мовчать як риба об льод всі основні мас-мідії Гамерики, окрім каналу Фокс? При цьому від байденів немає жодного заперечення достовірності цих імейлів. До речі, під час дебатів Трамп спитав байдена про 3,5 млн, які він отримав від дружини лужкова за кришування її проститучої агенції в США. Китайський агент чжоу бай ден пішов у глуху отріцаловку, але ж це - доконаний і підтверджений хвакт. Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 5803
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23.10.2020 08:32 Ответить
Свинособака, скажи куратору, чтобы переводчик поменяли чмошники
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23.10.2020 08:43 Ответить
якшо монголія не об"явить войну білоруському режиму лукашенка ,я особитсовше буду за байдена, аби той посприяв японській армії самооборони з військово-морським десатним флотом для монгольських миротворців
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23.10.2020 08:59 Ответить
"Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит"

Да мертвый "рокит мэн" с апреля, пишут корейцы из Южной Корее, которые информацию имеют (и приводят массу доказательств, таких, что и не придерешься).
А не похоронен потому, что власть делят.
Когда окончательно власть поделят - прикопают.
Не долго прожил "рокит мэн" после встречи с Президентом Трампом.
Впрочем, а чему удивляться?
Дональда Фредовича даже ковид испугался. Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 4545
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23.10.2020 09:13 Ответить
Очень даже может быть, что пока Трамп целовался в десны с северокорейским пухликом, тот уже наклепал достаточное количество ядерных зарядов, что бы взять американцев за яйки. А ведь Ким может и друзьям помочь с этим делом, например Ирану, или продать желающим. Так что придется помогать северокорейцам и деньгами и продовольствием, дабы Ким не начал вредничать, а Трамп будет выглядеть как лох, которого развели.
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23.10.2020 09:21 Ответить
 
 