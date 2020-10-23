Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит
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Главный политический соперник действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и лидер демократической партии Джо Байден назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына бандитом и заявил, что тот является "хорошим другом Трампа".
Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Лигу, б этом он рассказал во время дебатов, передает CNN.
"Он (Дональд Трамп – ред.) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем "хорошем друге", который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше", – подчеркнул Байден.
На вопрос, готов ли он встретится с Ким Чен Ыном лично, лидер демократов ответил, что это было бы возможно при условии, что тот будет готов "сократить ядерный потенциал своей страны" и Северная Корея станет свободной от ядерного оружия.
В ответ на речь Байдена Трамп заявил, что именно "налаживание рабочих отношений с северокорейским лидером" позволило в свое время избежать ядерной войны между США и Северной Кореей.
11 сентября 2020 года американский журналист опубликовал два письма Ким Чен Ына Трампу, в которых лидер КНДР признается, что не может забыть их встречи на саммите в Сингапуре.
Пожалуйста, подождите...
С апреля сего года.
Но это "тайна", поэтому "рокит мэн" "жив", пока делят власть.
Корейцы из Южной Кореи на youtube объясняют, кто в Северной Корее за власть дерется, и доказательсва приводят (много, разные), что "рокит мэн" преставился еще в апреле.
Скоро ее руками Китай воевать начнет с Южной Корее и Японией.
Дела то в Китае не особо хорошо идут, риса на Северную Корею может и не хватить, и потому нужна "маленькая освободительная война". А еще лучше две войны, или даже три (третья - она же по срокам первая - с Тайванем).
(Козьма Прутков)
Ни Северной Корее "продаваться", а Ким Чен Ыну продать подороже - любит Ынушка лакшери-комфорт и шоб жопу лизали.
Знать, конечно же, не знаю, но предполагаю, что Ынушка, тем более в свете Китайских перспектив, не против выменять Северокорейское лизание жопы на мега-ультра-супер-лакшери-комфорт где-нибудь в другом более подходящем месте. Но шоб комфорт был №1 в мире!
А у Трампыча денёг не хватило.
Да мертвый "рокит мэн" с апреля, пишут корейцы из Южной Корее, которые информацию имеют (и приводят массу доказательств, таких, что и не придерешься).
А не похоронен потому, что власть делят.
Когда окончательно власть поделят - прикопают.
Не долго прожил "рокит мэн" после встречи с Президентом Трампом.
Впрочем, а чему удивляться?
Дональда Фредовича даже ковид испугался.