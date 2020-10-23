Байден обвинил Трампа в желании поладить с "разбойниками" - РФ, Китаем и Северной Кореей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат в президенты США о демократов Джо Байден раскритикован главу государства Дональда Трампа за попытки наладить хорошие личные отношения с лидерами стран, считающимися соперниками Вашингтона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время теледебатов.
"Он стремится поладить с разбойниками - с Россией, Китаем, КНДР и одновременно - ссорится с нашими союзниками", - сказал Байден.
Трамп же подчеркнул, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо".
На это Байден отреагировал, ответив, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".
Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.
Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы КНДР.
Пожалуйста, подождите...
Жиря, готовь шампанское. Будешь пить за Байдена.
У вас русявых от Байдена ПРИГОРАЕТ в области седалища...и это хорошо!
Ваше мнение и ваши влажные детские мечты тут никого не интересуют!
Водки нет! Идите домой...
Американцы сами разберутся без вашего кукарекания из за поребрики!)
КАК мы надеялись, что вместо тряпки Обамы будет зверь-республиканец! и что мы имеем? "республиканца" Трампа, который выгибался под Путиным как дешевая шлюха!
ПОЗОРИЩЕ!
ото він заклякне, коли почавши озвучувати свої погляди та стратегію щодо росії недоумкуватому малоросу, почує про те, що: "ми так не говоримо; в нас інша стратегія; ми за компроміс; люди втомилися від війни; ми хочемо домовитись з великим пу; росіяни наші брати ще з совка".
ото для дядьки буде шок.
Как Трамп «Слил» Украину, а Байден Её Спасёт. Гари Юрий Табах