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Байден обвинил Трампа в желании поладить с "разбойниками" - РФ, Китаем и Северной Кореей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден обвинил Трампа в желании поладить с

Кандидат в президенты США о демократов Джо Байден раскритикован главу государства Дональда Трампа за попытки наладить хорошие личные отношения с лидерами стран, считающимися соперниками Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время теледебатов.

"Он стремится поладить с разбойниками - с Россией, Китаем, КНДР и одновременно - ссорится с нашими союзниками", - сказал Байден.

Трамп же подчеркнул, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо".

На это Байден отреагировал, ответив, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена: "Трамп не может защитить даже себя"

Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы КНДР.
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Топ комментарии
+11
Алеша...когда вы уже начнёте постить под своими ВЛАСОВСКИМИ ТРЯПКАМИ?
Ваше мнение и ваши влажные детские мечты тут никого не интересуют!
Водки нет! Идите домой...
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23.10.2020 08:28
+10
А Трамп молодой Аполлон?)
У вас русявых от Байдена ПРИГОРАЕТ в области седалища...и это хорошо!
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23.10.2020 08:20
+8
Расию уже в глаза разбойником называют!
Жиря, готовь шампанское. Будешь пить за Байдена.
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23.10.2020 08:13
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Расию уже в глаза разбойником называют!
Жиря, готовь шампанское. Будешь пить за Байдена.
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23.10.2020 08:13 Ответить
За Байдена жирику больше пригодятся бутылки от шампанского Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 9701
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23.10.2020 08:53 Ответить
Вийди з видси РАЗБИЙНИКУ!)
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23.10.2020 08:16 Ответить
Байден старый маразматик...
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23.10.2020 08:17 Ответить
А Трамп молодой Аполлон?)
У вас русявых от Байдена ПРИГОРАЕТ в области седалища...и это хорошо!
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23.10.2020 08:20 Ответить
О мужчинах часто судят по их женщинам, Трампу есть чем похвастаться, так что не стоит варежку раскрывать, ну и на счет русявых, я бы тоже так на всех подряд бы не вешал ярлыки, хотя, от недостатка ума можно всё говорить. Разберитесь сначала в теме.
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23.10.2020 17:12 Ответить
А ***** твоё молодой петушок?
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23.10.2020 08:39 Ответить
Петушок, ***** моё такое же как и твоё.
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23.10.2020 23:10 Ответить
Кто то ставит на Байдена опять? Ну ну. Главное опять не промахнутся. Я бы не спешил. Трамп лихо догоняет, и если учесть, что за него очень много тихушников (те кто не говорит на опросах что за него, "стесняясь"), ключевые штаты он может взять очень даже. А тут еще этот скандал с емэйлами. На сегодняшних дебатах Байден не знал куда деваться, когда Трамп напрямую назвал его вором и мошенником. А что делать, ответить нечем. Пытался как обычно списать все на русских, но Цру то сказала, русские к ноутбуку сынка Хантера не имеют никакого отношения, поэтому получилось очень некрасиво.
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23.10.2020 08:21 Ответить
Тарарамп такая профура как ваш лука,и будет черным пятном в истории.
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23.10.2020 08:35 Ответить
И вообще после сегодняшних дебатов республиканцы просто ликуют. Байден попался два раза - вместо того что бы сказать что то вменяемое по поводу емэйлов - все начал валить на русских, и второй раз, когда нагло соврал по поводу того, что никогда не был против гидроразрыва пласта - фрекинга. Тут же нашли его интервью, где он обещал запретить фрекинг навсегда Байден обвинил Трампа в желании поладить с "разбойниками" - РФ, Китаем и Северной Кореей - Цензор.НЕТ 5269. В америке все врут, конечно, но быть пойманным на лжи считается худшим из грехов
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23.10.2020 08:24 Ответить
Алеша...когда вы уже начнёте постить под своими ВЛАСОВСКИМИ ТРЯПКАМИ?
Ваше мнение и ваши влажные детские мечты тут никого не интересуют!
Водки нет! Идите домой...
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23.10.2020 08:28 Ответить
И, ты , как Байден, туда же? Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 9105
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23.10.2020 08:32 Ответить
Это вообще не твое СВИНОСОБАЧЬЕ ДЕЛО!
Американцы сами разберутся без вашего кукарекания из за поребрики!)
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23.10.2020 08:35 Ответить
тупой бот, у него все кругом свинособаки рашистские.
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23.10.2020 08:37 Ответить
Лаптеногое, шло бы ты к своей скабеихе
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23.10.2020 08:41 Ответить
скорее, скарабеихе...
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23.10.2020 14:51 Ответить
кацап у тебя усы отклеились Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 4458
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23.10.2020 08:41 Ответить
у ваты пердаки заранее бомбят от президента Байдена.
КАК мы надеялись, что вместо тряпки Обамы будет зверь-республиканец! и что мы имеем? "республиканца" Трампа, который выгибался под Путиным как дешевая шлюха!
ПОЗОРИЩЕ!
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23.10.2020 08:53 Ответить
кацап, иди на паРаша.сру к своим собутыльникам...
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23.10.2020 08:38 Ответить
Из-за того что администрация Обамы (Байден, Клинтон) хотела поладить с "разбойником" после его нападения на Грузию в 2008 году - РФ напала на Украину в 2014.
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23.10.2020 08:26 Ответить
то есть хйло не причем Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 4679
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23.10.2020 08:42 Ответить
В Вашей реальности Вы можете считать что ***** не при чём.
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23.10.2020 12:06 Ответить
кацап а у вашей Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 5064 Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 5643
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23.10.2020 12:17 Ответить
Ничего нового, в Вашей реальности тот кто думает не так как Вы - кацап. На цензоре таких телепатов много.
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23.10.2020 12:36 Ответить
бажаю Байдену перемоги.
ото він заклякне, коли почавши озвучувати свої погляди та стратегію щодо росії недоумкуватому малоросу, почує про те, що: "ми так не говоримо; в нас інша стратегія; ми за компроміс; люди втомилися від війни; ми хочемо домовитись з великим пу; росіяни наші брати ще з совка".
ото для дядьки буде шок.
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23.10.2020 08:52 Ответить
Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 2588
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23.10.2020 10:06 Ответить
Справедливости ради, при ком Украине продлали джавелины?
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23.10.2020 09:17 Ответить
При конгрессе!
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23.10.2020 12:32 Ответить
Каков подлец. С Китаем дружит Байден, как выяснилось за деньги. А Трамп наоборот все время с ними ссорится.
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23.10.2020 09:22 Ответить
Рекомендую:
Как Трамп «Слил» Украину, а Байден Её Спасёт. Гари Юрий Табах
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23.10.2020 09:41 Ответить
Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю - Цензор.НЕТ 2966
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23.10.2020 10:10 Ответить
_Да... это преступление против человечества уже не вычеркнуть из истории, оно уже состоялось и стало фактом.
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23.10.2020 12:35 Ответить
 
 