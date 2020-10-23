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США в ОБСЕ: Россия должна выполнить свои "минские" обязательства и вывести войска из Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

США в ОБСЕ: Россия должна выполнить свои

Соединенные Штаты призывают РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения из Украины.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительно тише. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в дальнейших шагах по прекращению самого конфликта. Все еще существуют другие угрозы безопасности, и много еще нужно сделать для мирного урегулирования. Мы призываем Россию выполнить свои "минские" обязательства и вывести свои силы и вооружения из Украины", - заявил Гилмор.

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По его словам, улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе обеспечило крайне необходимую передышку мирному населению, "но длительный прогресс в направлении мира требует от России настоящего приобщения к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил американский дипломат.

Он выразил надежду, что Россия будет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведение взаимного обмена удерживаемыми лицами.

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"Мы часто говорим о том, что Россия должна отвечать политической воле, которую проявляет Украина, что Россия должна прекратить свое препятствование на мирных переговорах. И я бы хотел спросить российский народ: а какую пользу вам дали шестилетние провальные усилия вашего правительства по обустройству империи на востоке Украины?" - подытожил Гилмор.
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Добре питання..! (останне) Влупили бабла неміряно ,отримали хз скільки двухсотих і нічого не виграли тільки обісралися
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23.10.2020 08:19 Ответить
Вид...ь их Байрактарами как Азейбаржан горных попуасов и точка.
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23.10.2020 08:23 Ответить
Трампа не называют "хромой уткой" , после его неожиданной победы над Хиллари в 2016, есть опасения что ситуация повториться несмотря на колоссальный разрыв в рейтингах (это странности избирательного процесса в США). И хотя девелопер русской мафии еще президент американская госс машина уже запускает правильную политику в отношении РФ, начинают давать по жопе.
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23.10.2020 08:27 Ответить
Эрдоган показал кремлевским гопникам их Вяличие США в ОБСЕ: Россия должна выполнить свои "минские" обязательства и вывести войска из Украины - Цензор.НЕТ 9877
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23.10.2020 08:28 Ответить
А Ампиратор сказал: НЕ СТРЕЛЯТЬ, даже ответку не давать! А вы предлагаете ИХ ********* Байрактарами. Я тоже всеми конечностями ЗА эту идею, но "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ" очень осерчает и ***** расстроится.
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23.10.2020 08:32 Ответить
США утилизовали аппараты ИВЛ поставленные РАБссией в апреле.Кремль назвал утилизацию барахла Путлера не дружественным шагом.... США в ОБСЄ: Росія має виконати свої "мінські" зобов'язання і вивести війська з України - Цензор.НЕТ 7325
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23.10.2020 08:34 Ответить
Чергові гарні балачки без жодних наслідків. Просто чергове шоу.
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23.10.2020 08:40 Ответить
США в ОБСЄ: Росія має виконати свої "мінські" зобов'язання і вивести війська з України - Цензор.НЕТ 4314
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23.10.2020 09:02 Ответить
про этот пункт зеленая мразь ни разу не вспомнила за все время правления, зато выборы, разведения, амнистии бегут выполнять аж огонь из жопы.
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23.10.2020 11:27 Ответить
 
 