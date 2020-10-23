"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук

Фракция партии "Слуга народа" планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов на Донбассе и предложить его к рассмотрению трем комитетам ВР.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Практически все (депутаты. - Ред.) были на разных точках линии фронта - в нескольких сотнях метров от линии разграничения. Например, я находилась в 700 метрах. Большинство из нас ночевали в блиндажах. На питание и обеспечение водой никто не жаловался - мы ели все то же самое, что и солдаты. Удалось пообщаться и с гражданским населением, а также поговорили с представителями Красного Креста, которые тогда работали в одном из населенных пунктов. Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции. И с этим будут работать три основных комитета - по вопросам нацбезопасности и обороны, социальной политики (в разрезе именно защиты прав ветеранов) и комитет по вопросам реинтеграции", - рассказала Кравчук.

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Она также сообщила, что как заместитель главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует рассмотреть результаты этой рабочей поездки на одном из его заседаний. И, в частности, поставить вопрос относительно покрытия телеканала "ДОМ", поскольку на прифронтовых территориях, по ее словам, "преимущественно российское телевидение смотрят".

"Есть вещи, которые можно решить на уровне постановлений Кабмина, Минобороны, Генштаба, но есть и то, что потребует законодательного регулирования", - уточнила депутат.

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Вместе с тем она предположила, что все депутаты из их фракции, побывавшие на Донбассе, "точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку: чтобы он был достаточным и его увеличивали".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.