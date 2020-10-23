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Новости Политика Украины
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"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция партии "Слуга народа" планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов на Донбассе и предложить его к рассмотрению трем комитетам ВР.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Практически все (депутаты. - Ред.) были на разных точках линии фронта - в нескольких сотнях метров от линии разграничения. Например, я находилась в 700 метрах. Большинство из нас ночевали в блиндажах. На питание и обеспечение водой никто не жаловался - мы ели все то же самое, что и солдаты. Удалось пообщаться и с гражданским населением, а также поговорили с представителями Красного Креста, которые тогда работали в одном из населенных пунктов. Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции. И с этим будут работать три основных комитета - по вопросам нацбезопасности и обороны, социальной политики (в разрезе именно защиты прав ветеранов) и комитет по вопросам реинтеграции", - рассказала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины

Она также сообщила, что как заместитель главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует рассмотреть результаты этой рабочей поездки на одном из его заседаний. И, в частности, поставить вопрос относительно покрытия телеканала "ДОМ", поскольку на прифронтовых территориях, по ее словам, "преимущественно российское телевидение смотрят".

"Есть вещи, которые можно решить на уровне постановлений Кабмина, Минобороны, Генштаба, но есть и то, что потребует законодательного регулирования", - уточнила депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли

Вместе с тем она предположила, что все депутаты из их фракции, побывавшие на Донбассе, "точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку: чтобы он был достаточным и его увеличивали".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+12
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 4246
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23.10.2020 08:27
+5
Можно подумать что кого-то интерсует этот отчет, кроме его создателей. КТо ему поверит, кому он нужен?
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23.10.2020 08:29
+5
отчет.. как я провел лето
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23.10.2020 08:30
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"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 4246
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23.10.2020 08:27 Ответить
Можно подумать что кого-то интерсует этот отчет, кроме его создателей. КТо ему поверит, кому он нужен?
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23.10.2020 08:29 Ответить
отчет.. как я провел лето
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23.10.2020 08:30 Ответить
после вчерашних заяв какаду о том, что "в Украине КОВИД лечат лучше, чем в Европе" - ну, полагаю, всем уже ясно, что бубачка "поплыл".

точно так же "поплыли" и его слуги.
кто поумнее - думает, куда сдрыснуть.

но параллельно все продолжают изображать из себя власть, нардепов, хозяев жизни и т.п. - ездят, речухи толкают, бигморды развешивают...
хотя все понимают, что уже песец.
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23.10.2020 08:33 Ответить
Цей їхній звіт буде у вигляді памперсів. Якщо обисцяні і обисрані, то був на передовій, я якщо тільки один вид адреналіну, то точно тільки по тилам шарилися.
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23.10.2020 11:55 Ответить
"Фракция партии "Слуга народа" планирует подготовить аналитический отчет........." ГАГАГАГА! дальше можно не читать уже смешно, причем юморок все тот же, что и раньше, будем надеется преславутые сто семьдесят три процента его уже наелись
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23.10.2020 08:32 Ответить
"На питание и обеспечение водой никто не жаловался - мы ели все то же самое, что и солдаты. Удалось пообщаться и с гражданским населением"
Удалось отловить местных для общения ? да вы шо! На недостаток воды никто не жаловался? ДА ВЫ ШО, ПРАВДА? Дааа не повезло ЗЕбаранам , у них не такой широкий асортимент лапши на уши, как у Вовки - об армии и жизни местных жителей сильно розово не нафантазируешь ... Это Наполеончику написали о его победах , он рассказал пафосно-фальшиво. Но радует только то, что дурашливые тексты у клоуна получались удачнее - дляпоржать... А вот о победах в улучшении жизни в Украине и в борьбе с коронкой сразу пробивается бездарная тошнотная фальшь. И даже простейшие местные в любых уголочках Украины способны эту фальшь услышать оплевать и обматюкать . И получается, что мощный турбопиарный забег плеснявых обернется им отрыжкой народа. Шо занадто - то нездорово.
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23.10.2020 09:16 Ответить
Дурашливые тексты ему писали мои родственники, серьезно не шучу, может я необъективен но уже до Майдана от них разило фальшью и тошнотой.
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23.10.2020 09:26 Ответить
Ого сколько населфили! Аж на три комитета.... А могли просто в инстаграм выложить
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23.10.2020 08:32 Ответить
А ШО там передавать??? Часть, из тех "ходоков", гдето в кустах отсиделась, так и не добравшись до нуля! К примеру, север светлодарки!
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23.10.2020 08:34 Ответить
"Отчеты",- это селфи в разных ракурсах? Пиарщики чертовы! Хотя бы нашим защитникам COVIDа не привезли!
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23.10.2020 08:35 Ответить
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3746
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23.10.2020 08:35 Ответить
отчеты для получения УБД?
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23.10.2020 08:36 Ответить
из отчета зе-депутанга
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 2173
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23.10.2020 08:36 Ответить
"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 2163
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23.10.2020 08:38 Ответить
Пятилетку за три года
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23.10.2020 08:42 Ответить
Нікчемні балаганні клоуни про свої досягнення...
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23.10.2020 08:43 Ответить
А где бьіла падаль Арахімія?
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23.10.2020 08:44 Ответить
Він, мабуть, як матрос Жєлєзняк, - ішов на Одесу та вийшов до Херсону.
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23.10.2020 10:16 Ответить
Хто зупинить цих зелених придурків?
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23.10.2020 08:51 Ответить
Пуля
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23.10.2020 08:52 Ответить
Они что, издеваются?
Какая аналитика может быть за два (!) дня пребывания?!
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23.10.2020 08:55 Ответить
Отчитаются. Сдадут чеки за покупку водки и закуски.
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23.10.2020 08:57 Ответить
І чеки за презервативи.
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23.10.2020 08:59 Ответить
"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 4636
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23.10.2020 08:58 Ответить
Во все комитеты отдайте отчет, это так важно, больше все равно заняться не чем.
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23.10.2020 09:17 Ответить
Кому нужна это разрекламированная накануне выборов пиар -акция ?
Вы не за два дня вашего присутствия отчитайтесь ,а за полтора года отсутствия .
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23.10.2020 09:23 Ответить
Йузік полонених здасть у депутатську харчевню???

"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 2767
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23.10.2020 13:14 Ответить
Задолбала эта юр безграмотность!
Идиоты! На каком основании у вас принимать отчеты? Вас кто то уполномачивал туда ехать? Ваш состав кто то утверждал? Вы специалисты, что бы о чем то судить?
Группы волонтеров намноооого профессиональнее вас разбираются о том, что происходит на передовой, и что там нужно!
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23.10.2020 15:46 Ответить
 
 