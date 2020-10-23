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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 478 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 470 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 994 636 случаев инфицирования, из них 478 132 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 142 745 человек, из них 6 470 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 31,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 24-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн 02
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Китайцы нажрались летучих мышей = весь мир обосрался Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн - Цензор.НЕТ 7785
а особенно - Трамп.
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23.10.2020 08:33 Ответить
Дрібниці для 7 мільярдів.
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23.10.2020 08:35 Ответить
как шмаркля в море? Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн - Цензор.НЕТ 8966
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23.10.2020 08:45 Ответить
да как сказать... если смотреть на это как на количество заболевших в конечном счете в Украине - то ужасающая цифра при справляющихся медицинских учреждениях... а ведь при таком количестве заболевших будут погибшие не только от короны но и от других болезней, которым не оказали во время помощь...
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23.10.2020 08:53 Ответить
Что ви говоритє? Шо там в нас з плановими операціями і до цього часу було? І як може потрапити середньостатистичний пенсіонер до лікарні не екстренно? А шо робити тим, в кого ковід, він сидить вдома, і серце, наприклад, прихватило?
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23.10.2020 09:13 Ответить
Кожен 180 житель планети вже захворів.Це ж 0.55% всієї популяції
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23.10.2020 09:47 Ответить
Інформація до роздумів:
- Індія 2 місце по КОВІД 7 791 131 випадків, 85 померлих на 1 мільйон населення;
- Україна 23 місце по КОВІД 330 396 випадків, 141 померлий на 1 мільйон населення...

Ото така пуйня, малята.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн - Цензор.НЕТ 2514 Думай-тє!
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23.10.2020 11:32 Ответить
 
 