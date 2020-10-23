Евросоюз в ОБСЕ: Россия должна вернуться в СЦКК и перестать мешать работе Трехсторонней контактной группы

ЕС призывает Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) с целью обеспечения действенного механизма для соблюдения режима тишины на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в очередной раз призываем стороны придерживаться своих обязательств по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу. В связи с этим мы подчеркиваем важность эффективного координационного механизма и повторяем наш призыв к России вернуться в Совместный центр контроля и координации", - говорится в заявлении.

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В ЕС приветствовали значительное улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе, однако выразили обеспокоенность по поводу нарушений, которые продолжают иметь место.

"Тот факт, что нарушения режима прекращения огня все еще фиксируются, и до сих пор вооружение размещается с нарушением линий отвода - почти всегда в неподконтрольных правительству районах - вызывает большое беспокойство и может снова привести к эскалации боевых действий", - заявили в ЕС.

Попытки России препятствовать переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы, прибегая к процедурным вопросам и чрезмерным требованиям, неприемлемы, говорится в заявлении ЕС .

"ЕС подтверждает свою полную поддержку международным дипломатическим усилиям в "нормандском формате" и Трехсторонний контактной группе, направленным на достижение политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Между тем, мы сожалеем, что политический тупик в рамках ТКГ делает невозможным использование прогресса в сфере безопасности. Попытки России помешать переговорам, прибегая к процедурным вопросам и чрезмерным требованиям, неприемлемы", - отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе напомнили, что обе стороны взяли на себя обязательства добросовестно вести переговоры.

"В связи с этим мы приветствуем конструктивный подход Украины и призываем Россию ответить взаимностью", - указывается в документе.

В ЕС также призвали к прогрессу на переговорах по разминированию, новым участкам разведения, новым КПВВ и обмену удерживаемыми лицами. А также выразили сожаление, что Международному комитету Красного Креста до сих пор не предоставлен полный доступ к задержанным в неподконтрольных правительству районах.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих отчетах регулярно сообщает о незаконном присутствии наемники из российских вооруженных формирований с нарукавными повязками "СЦКК" на участках разведения сил. В декабре 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке вышли из состава СЦКК и покинули Украину. Информация об их возвращении официально не поступала. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК. Украинская делегация в ОБСЕ неоднократно заявляла, что появление мужчин в военной форме с повязками "СЦКК", зафиксированное наблюдателями на оккупированной территории у Станицы Луганской, является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.