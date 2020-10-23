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Азербайджан (745) Армения (798) Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115)

Пашинян считает, что ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах мог бы стать компромиссом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пашинян считает, что ввод российских

Армению устраивает ввод российских "миротворцев", но представления Азербайджана о составе контингента "не совпадут с представлениями" Еревана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфаксу сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сообщил он.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что коллеги Армении по ОДКБ уже проинформированы о текущей ситуации.

"Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, которые имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или может быть прямо к России", - добавил премьер Армении.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.
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Топ комментарии
+62
Есть лучше компромис: Исход армянских войск из оккупированного Карабаха
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23.10.2020 08:48
+43
Дурачек! Тебя кинули..продали как барана на рынке Еревена!
Дружба с РФ всегда так заканчивается!
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23.10.2020 08:49
+40
РАБссия миратворец,этот анекдот ходит с времен первой чеченской 31 декабря 1994 года...
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23.10.2020 08:52
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Что армян -Пашинян !! так быстро обосрался?? А какие предвыборные обещания были!!!
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23.10.2020 12:42 Ответить
Миротворца под эгидой ООН или ОБСЕ могут введены только на государственную границу между Арменией и Азербайджаном ( для недопущения войны вне территории Карабаха). В рядах миротворцев не могут быть военные союзники стран участников конфликта и стран граничащих с Арменией и Азербайджаном ( то есть РФ и страны ОДКБ, Турция , Иран и Грузия не должны присылать туда своих миротворцев ) Кстати состав миротворцев должен был бы быть и в религиозном плане неоднородным ( мусульман и христиан должно быть приблизительно поровну, ну или из стран с другой религии) - ( Тайланд- Япония, Пакистан - Египет, Англия- Германия - Франция ну это так для примера) Но все это подчеркну на государственную границу между странами и необязательно большой численности,одного их присутствия было бы достаточно.
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23.10.2020 12:46 Ответить
Турки заявили,что если надо они введут свои войска.
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23.10.2020 12:48 Ответить
да, тогда туркам придется ввести туда свои войска и уже с россией с позиции силы вести новые переговоры
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23.10.2020 16:31 Ответить
А почему миротворцы россияне , а не турки!! Я отдаю предпочтение туркам !! Эрдоган намного честнее путина******!!
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23.10.2020 13:17 Ответить
МИРОТВОРЦІ..... **** КЛОУНИ
ТЕ САМЕ, ТІЛЬКИ КАЦАПІВ ОФІЦІЙНО ВИЗНАТИ ПРИСУТНІМИ ТАМ
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23.10.2020 14:24 Ответить
Лёгким движением руки ихтамнеты превращаются в миротворцев... Пашинян вважає, що введення російських "миротворців" у Нагорний Карабах могло б стати компромісом - Цензор.НЕТ 5833
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23.10.2020 14:43 Ответить
естественно, Пашинян уговаривает кремль чтобы тот напал на Азербайджан
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23.10.2020 16:27 Ответить
Что, опять лет на 30 заморозить конфликт?
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23.10.2020 17:18 Ответить
Чувак явно готов слушать только себя любимого!
Компромисс от латинского слова compromissum, это выработка решения, путем взаимных уступок.
А не нам все а вы пошли на х...
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28.10.2020 19:54 Ответить
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