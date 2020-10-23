Пашинян считает, что ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах мог бы стать компромиссом

Армению устраивает ввод российских "миротворцев", но представления Азербайджана о составе контингента "не совпадут с представлениями" Еревана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфаксу сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сообщил он.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что коллеги Армении по ОДКБ уже проинформированы о текущей ситуации.

"Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, которые имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или может быть прямо к России", - добавил премьер Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить, "какая страна является ведущей"

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.