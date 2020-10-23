За сутки от COVID-19 умер 121 человек, 2 680 - выздоровели, выявлены рекордные 7 517 новых случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы, 23 октября, зафиксированы 7 517 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (693), Киеве (635), Одесской (571), Хмельницкой (471), Житомирской (426) и Запорожской (402) областях.

За сутки выздоровели 2 680 пациентов, всего с начала пандемии - 137 578 человек. В течение минувших суток умер 121 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 164 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 23 октября COVID-19 болеют 186 654 человека, что на 4 716 человек больше, чем сутками ранее.















