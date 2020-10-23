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обстрел (20060) Донбасс (26944) операция Объединенных сил (4182) Слуга народа (2547) Леонов Алексей (13)

"Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат "Слуги народа" Алексей Леонов после визита в зону ООС считает, что "теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий".

Нардеп Алексей Леонов, который по призыву президента Владимира Зеленского вместе с сотней коллег из "Слуги народа" отправился на день на линию разграничения огня на Донбассе, пишет в Facebook, что оккупанты ежедневно нарушают перемирие. Около 10 дней назад он писал, что глава государства "выполнил обещание в начале каденции о прекращении огня", передает Цензор.НЕТ.

Одесский нардеп рассказал, что по прибытию в зону ООС они разделились на группы по 10 человек. Сам он попал в 54-ю бригаду ВСУ, "отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров)" и провел ночь с военными на позиции.

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"Конечно, я представлял в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий! Теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий и разрабатываем стратегию по их устранению.

Краткая хронология событий

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 01По прибытию на место разделились на группы по 10 человек.

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 01Попал в "54 бригаду"

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 01Выбрал позицию на ближайшие сутки.

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 01Отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров).

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 01На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции.

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 06За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ.

Слава богу, все живы.

Военные говорят, что провокации происходят ежедневно!

Благодарю наших ребят за теплый прием. Вы – наши герои. Слава Украине!" – сообщил Леонов.

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 07

Отметим, что на нардепе Леоновом одет бронежилет с надписью, вероятно чьим-то позывным, Шайтан. Также в начале Леонов в посте написал: "Попал в 54-ю военизированную бригаду под руководство командира разведгруппы Кирилла Кирилыча (позывной К-2)".


Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 08
Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 09
Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 10

Слуга народа Леонов заявил, что никакой тишины на фронте нет: По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно! 11

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+41
"Слуга народа" Леонов попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно" - Цензор.НЕТ 8738
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23.10.2020 09:15
+33
Не бреши! Там устойчівий мір без обстрілів! Сцикло так сказало.
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23.10.2020 09:12
+32
"военизированную" Карл!!
"Слуга народа" Леонов попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно" - Цензор.НЕТ 5864
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23.10.2020 09:12
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Страница 2 из 2
Що дупа в копійку звернулася? А як же перестати стріляти? Нехай ще поїде вся компашка зе на нуль, і там їх залишити на сутки з памперсами.... і не стріляти...
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23.10.2020 10:03 Ответить
И шо? В такой бухнючий ипальник промахнулись? "Слуга народу" Леонов потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня" - Цензор.НЕТ 5307У Зешапито кризис жанра, изголяются перед выборами. Сейчас по новостям быдлу 73-процентному прокрутят этот спектакль - и быдло из жалости пойдет голосовать за ЗЕублюдков.
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23.10.2020 10:28 Ответить
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).
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23.10.2020 10:36 Ответить
Двух рабов ещё
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23.10.2020 11:00 Ответить
Два раба на п"ять ділянок по два гектара буде замало для "героя" АТО.
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23.10.2020 14:50 Ответить
Та он и так инвалид. Головы...
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23.10.2020 11:43 Ответить
это как сыну порошенка и прочим подобным ему, включая поросячих судей и прокуроров, кто ради этого всего шастал в зону ато, за 50 км от линии фронта?
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23.10.2020 14:59 Ответить
Не смеши людей своими байками,леонов. Великий воин,блеать))
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23.10.2020 10:47 Ответить
Не вірю, що депутатів розмістили на бойових позиціях.
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23.10.2020 11:28 Ответить
Кстати этот организм - редкая пропаРашинская мразь.
Все это - предвыборный пиар кагального Зебила.
Не верьте ни единому слову!
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23.10.2020 11:42 Ответить
а бубочка про це знає?? ))
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23.10.2020 12:17 Ответить
Ніяких проблем. НЕ стріляти і відступати. Так заповів величайший голуб миру із криворіжжя.
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23.10.2020 12:21 Ответить
кожен раз коли я бачу зелепугу в мене виникає питання чому з нього так рано посипалась махра...
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23.10.2020 15:55 Ответить
Зе-бобик абкакался !!!!! Но стрелять в ответку нииизззя !!!
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23.10.2020 12:23 Ответить
На УБД вже зоробили, можна їхати додому подаватися на бойові нагороди і розказувати онукам, як воювали за світле майбутнє України.
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23.10.2020 12:33 Ответить
С понедельника добавятся 100 УБДшников!
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23.10.2020 12:36 Ответить
Не может! Как же так ...а...а ...Зе-стратег говорит обратное.....!
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23.10.2020 12:39 Ответить
Ох и лилизал анус Зеленскому, этот Леонов ,!! Аж блестит!!
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23.10.2020 12:40 Ответить
"Конечно, я представлял в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий Источник: https://censor.net/ru/n3226540

НУ ТЕПЕР Зе ДЕБІЛ СОБІ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ МАБУТЬ БУДЕ ВИБИВАТИ. ХЕРОЙ "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 8786
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23.10.2020 12:53 Ответить
ТАКА РОЖА ЩО ПРОСИТЬ ЦЕГЛИНИ "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 2285
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 9556
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23.10.2020 12:54 Ответить
"слуги народу" повертаються з одноденного турне в зону ООС
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 3513 . "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 1059 .
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23.10.2020 12:56 Ответить
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 5730
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24.10.2020 00:31 Ответить
Девочки попали в какую то "военнизированную" бригаду. Но селфи получились зачетные. Что не сделаешь для выборов.
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23.10.2020 14:27 Ответить
и тем не менее гибнет по 3-5 чел в месяц, а не по 25-30, как год назад. всё одно на позициях стоят неподвижно.
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23.10.2020 14:29 Ответить
А якщо серед тих "3-5 чел в месяц" будеш ти, серед тих "незначительниих потерь", потеряшка ти наш?
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23.10.2020 14:53 Ответить
я, не потеряшки и не ваш
а вот ты потеряшка и не наш, а ихний.
а что если тех 25-30 чел "незначительниих потерь" будешь лично ты?
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23.10.2020 14:59 Ответить
А какими бы патриотами стали зеленые слуги, если бы эту десятку подорвало на противотанковой!!!!!!
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23.10.2020 15:24 Ответить
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 874
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23.10.2020 15:52 Ответить
"Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!" - получается, что Зеленский нам брешет, как его мама перед выборами. - Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать".
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.Хотел и перехотел. С удовольствием он смотрит на нищих пенсионеров. Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты.
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23.10.2020 16:10 Ответить
устойчиво пиздаболить это единственное что умеют на отлично Зе-Рагули
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23.10.2020 16:30 Ответить
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 736
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23.10.2020 22:39 Ответить
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