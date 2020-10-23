Междугороднюю троллейбусную линию протяженностью 48 км планируют запустить на Донбассе, - Минфин
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Министерство финансов и Донецкая областная госадминистрация ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта строительства троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой сейчас проживает около 500 тыс. граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Троллейбусная линия будет соединять Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута 48 километров. Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невеликое: 3,5 километра - от Славянская в Краматорск, 5,5 км - от Краматорска до Дружковки, 8 километров - от Дружковки до Константиновки.
В проекте также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. А в перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса - г. Святогорск.
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Идея с троллейбусной линией как в Крыму - отличная.
Снег, знаете те ли, не зависит от того - автобусы ездят или троллейбусы, тем более что снега в тех краях выпадает крайне мало, это вам не Карпаты и даже не Киев.
Вопрос в качестве дорожного покрытия и в том чтобы расписание было известно - а не как попало.
Самое простое - распечатать расписание на листках бумаги А4 и приклеить на остановках, как это делают в Польше. Но для нас это слишком сложно...
До гундяевской лавры ,которую охраняют кизяки "всепланетного войска донского"
Качественного автобусного сообщения там было бы вполне достаточно...и гораздо дешевле...
Хотя и сейчас маршруток там навалом..
Славянск - Краматорск 15 км..
Краматорск - Дружковка 18 км..
Дружковка Константиновка 19 км..
Типа в автобусе нет ватных бадок? дада)) ездили, знаем. В "пустой" маршрутке))
Для троллейбуса вешают МЕДНЫЕ провода!
Сколько они там ночей провисят?