Междугороднюю троллейбусную линию протяженностью 48 км планируют запустить на Донбассе, - Минфин

Министерство финансов и Донецкая областная госадминистрация ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта строительства троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой сейчас проживает около 500 тыс. граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Троллейбусная линия будет соединять Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута 48 километров. Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невеликое: 3,5 километра - от Славянская в Краматорск, 5,5 км - от Краматорска до Дружковки, 8 километров - от Дружковки до Константиновки.

В проекте также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. А в перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса - г. Святогорск.

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