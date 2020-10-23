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Минфин (1541) транспорт (1736) Донбасс (26944) Донецкая область (7112)

Междугороднюю троллейбусную линию протяженностью 48 км планируют запустить на Донбассе, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Междугороднюю троллейбусную линию протяженностью 48 км планируют запустить на Донбассе, - Минфин

Министерство финансов и Донецкая областная госадминистрация ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта строительства троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой сейчас проживает около 500 тыс. граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Троллейбусная линия будет соединять Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута 48 километров. Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невеликое: 3,5 километра - от Славянская в Краматорск, 5,5 км - от Краматорска до Дружковки, 8 километров - от Дружковки до Константиновки.

В проекте также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. А в перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса - г. Святогорск.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
новости из дурдома
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23.10.2020 09:32
+11
ахххха ха вы что там реально ********? они штепу завтра выберут ахаха, тралик им пускайте и опционно включите вай фай и сивоху на подтанцовке
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23.10.2020 09:28
+6
Это кто-то поделился с кабмином волшебным порошком и их порвало!
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23.10.2020 09:37
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Маршрут троллейбуса будет через "нулевку" или как?
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23.10.2020 09:26 Ответить
Вообще-то, это глубокий тыл, до Константиновки даже поезд из Киева идет.
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23.10.2020 09:41 Ответить
Как вы понимаете, это была шутка.
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23.10.2020 10:11 Ответить
да ля ля пригласите ЛЮБУЮ КОМПАНИЮ из Европы и какой нафиг троллейбус?? А зимой кто снег то будет убирать??? а там часто и морозы и заносы.. надо проложить линию трамвая причем не нашу русскую 1520 мм... а европейскую 1435 мм или Капскую колею 1076 мм (Япония) или метровую Европа швейцария Словакия и Германия... на Капскую можно в Японии заказать подвижной трамвай поезда, или вообще дизель поезда.. а Европе вам на колею 1435 европейскую могут сделать метро+ трамвай- где есть возможность трамвай едет по пантографу с сети вверху- а где можно едет- как метро... максимальная скорость у метро 110 км час у трамвае до 145 км час... такой гибрид ездит в Нидерландах ГААГА... и Амстердам...можно заказать вообще гибрид электрика + дизель... что актуально- в случае обрыва контактной сети (можно вариант метро + дизель) при отсутствии электропитания...
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23.10.2020 10:29 Ответить
зачем приглашать компанию из европы? чтобы подороже было?
Идея с троллейбусной линией как в Крыму - отличная.
Снег, знаете те ли, не зависит от того - автобусы ездят или троллейбусы, тем более что снега в тех краях выпадает крайне мало, это вам не Карпаты и даже не Киев.
Вопрос в качестве дорожного покрытия и в том чтобы расписание было известно - а не как попало.
Самое простое - распечатать расписание на листках бумаги А4 и приклеить на остановках, как это делают в Польше. Но для нас это слишком сложно...
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23.10.2020 11:06 Ответить
при больших паузах в графике движения успеют контактную линию своровать
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23.10.2020 11:35 Ответить
тупая твоя шутка, как и ты.
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23.10.2020 11:04 Ответить
Зато ТЫ блещешь остроумием!
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23.10.2020 12:41 Ответить
ахххха ха вы что там реально ********? они штепу завтра выберут ахаха, тралик им пускайте и опционно включите вай фай и сивоху на подтанцовке
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23.10.2020 09:28 Ответить
В святогорск через донецк
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23.10.2020 09:29 Ответить
Я даже знаю эти международные финансовые организации.😁
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23.10.2020 09:31 Ответить
новости из дурдома
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23.10.2020 09:32 Ответить
Это кто-то поделился с кабмином волшебным порошком и их порвало!
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23.10.2020 09:37 Ответить
Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду
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23.10.2020 10:09 Ответить
От Кривого Рога до памятника Моторолы! Фокин Вовку повезет к своим пока неамнистированным героям.
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23.10.2020 09:35 Ответить
Я сразу подумал про Славянск-Краматорск - как я понял, это по сути один город. Оказывается, маршрут пройдет через 4 города. Плюсую. Пока на оккупированной территории автобусную (или троллейбусную - не помню) остановку торжественно открывали, на освобожденной части троллейбус через четыре города одним маршрутом проедет.
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23.10.2020 09:40 Ответить
Плохо ты понял...эти два города не соприкасаются друг с другом..
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23.10.2020 10:16 Ответить
согласен с вами полностью. Идея - хорошая. Еще бы дорогу сделали.. я давно там был - не уверен, какое там покрытие. А вот на Луганщине с дорогами - жопа.
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23.10.2020 11:08 Ответить
А грошикі у західних інвесторів просити будете? Ну як завжди))
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23.10.2020 09:52 Ответить
А почему не закупить электроавтобусы. Это я думаю выгодней и дешевле.
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23.10.2020 09:54 Ответить
потому что это в разы невыгоднее и дороже. в том числе в обслуживании.
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23.10.2020 11:08 Ответить
"туристического магнита Северного Донбасса - г. Святогорск."

До гундяевской лавры ,которую охраняют кизяки "всепланетного войска донского"
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23.10.2020 09:58 Ответить
Очередной распил...
Качественного автобусного сообщения там было бы вполне достаточно...и гораздо дешевле...
Хотя и сейчас маршруток там навалом..
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23.10.2020 10:10 Ответить
И по расстояниям полный звиздеж..
Славянск - Краматорск 15 км..
Краматорск - Дружковка 18 км..
Дружковка Константиновка 19 км..
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23.10.2020 10:15 Ответить
Зеленський зі " слугами" та опзж, це президент і депутати доМбаса, а ніяк не України.
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23.10.2020 10:21 Ответить
Из Донецка в Макеевку троллейбус ездил. Как ща - хз
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23.10.2020 10:21 Ответить
Из Макеевки в Донецк...вернее до вьезда в Донецк...
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23.10.2020 10:24 Ответить
В тонкостях я не разбирался. Наверное. Если не изменяят склероз, то после моста разворот и назад на Макеевку
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23.10.2020 10:38 Ответить
Я к тому что там с одной стороньі Донецк, с другой Макеевка
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23.10.2020 10:39 Ответить
даже не понятно на кой хрен мне там троллейбус, автобусы каждые 15 минут ездят, быстро и комфортно, причем из города, а троллейбус будет вдоль трассы ходить, туда еще надо на маршрутке доехать. Плюсом может быть только цена. Но уж лучше заплатить эти 25 грн. и ехать по-человечески, чем (допустим 10 грн.) и давиться в битком набитом пенсионерами троллейбусе, слушая их ватный треп.
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23.10.2020 10:53 Ответить
автобусы - это маршрутки барыг. А троллейбусы будут коммунальные.
Типа в автобусе нет ватных бадок? дада)) ездили, знаем. В "пустой" маршрутке))
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23.10.2020 11:10 Ответить
Хто не дає зробити комунальні автобуси?
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23.10.2020 19:50 Ответить
в конце концов у тебя будет выбор на чем ехать, что ты кудахчешь как те же ватные бабки, всем недоволен?
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23.10.2020 11:10 Ответить
У меня и так есть выбор на чем ехать. Как минимум 3-и варианта: такси, автобус, свое авто. Уж не тот ли ты непроходной Беляков, из списка кандидатов на пост городского головы Дружковки, напротив ФИО которого я послезавтра поставлю ПНХ?
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23.10.2020 13:23 Ответить
Они с ума сошли ???????????????
Для троллейбуса вешают МЕДНЫЕ провода!
Сколько они там ночей провисят?
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23.10.2020 11:53 Ответить
Нет!! Маршрут международного троллейбуса будет через Краматорск-луганск -Донецк-Мариуполь! По местам боевой славы, Штепы, мотороллы, захарченко и прочих бандитов ОРДЛО! А вообще-то, если серьёзно, там по этому маршруту , до войны с россией, ж\дорожное сообщение было и дизель-поезда и электрички ездили!! Что всё уже похерили!!
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23.10.2020 12:36 Ответить
Нормально так. Якщо потрібно побільше грошей втюхати.
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23.10.2020 19:49 Ответить
 
 