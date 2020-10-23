РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5058 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
618 5
дети (6020) карантин (16730) врачи (1448) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Коронавирусом за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 356 медиков, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Коронавирусом за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 356 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 330 396 человек. Из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 517 человек за сутки заболели COVID-19. Из них 344 ребенка, а также 356 медицинских работников. Были госпитализированы за минувшие сутки 1 032 человека. Зафиксирован 121 летальный случай", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 2 680 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 330 396 человек. Из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника. Всего выздоровели 137 578 паицентов, а летальных случаев - 6 164", - добавил Степанов.

Также читайте: Мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа в Киеве. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". ВИДЕО (обновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В армии сводки с фронта дает пресс-служба , а в кабмине ЗЕленского - МИНИСТР .
показать весь комментарий
23.10.2020 09:51 Ответить
Все дружно бросились писать про новый антирекорд 7500.
Я бы начал с преступления Зевласти,и её лидера,потративших деньги из Ковид фонда не по назначению.
Вернее, просто укравших деньги !!
показать весь комментарий
23.10.2020 10:00 Ответить
самое плохое в этих цифрах - 356 медиков, тут явно все хреново с обеспечением защиты, с такими темпами лечить будет некому, плюс увеличившееся количество увольняющихся.
показать весь комментарий
23.10.2020 11:10 Ответить
Дети так бессимптомно болеют, что им аж тест пришлось делать?
показать весь комментарий
23.10.2020 11:16 Ответить
 
 