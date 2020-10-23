"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов

Две недели назад "слуга народа" Алексей Леонов уверял всех, что прекращение огня на Донбассе уже состоялось.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя рассказ "слуги народа" Алексея Леонова о том, как он попал под обстрел во время пребывания в зоне ООС.

"Слуга народа" Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом! Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые "провокации" - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день! Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели назад Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада! Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к К-2, Майору, Барсуку, Ведмидю и к Да Винчи прикомандировать по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это ж какие горизонты откроются! Вот где креатив", - предложил журналист.

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Ранее "слуга народа" Леонов рассказал, что попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.