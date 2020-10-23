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"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Две недели назад "слуга народа" Алексей Леонов уверял всех, что прекращение огня на Донбассе уже состоялось.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя рассказ "слуги народа" Алексея Леонова о том, как он попал под обстрел во время пребывания в зоне ООС.

"Слуга народа" Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом! Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые "провокации" - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день! Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели назад Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада! Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к К-2, Майору, Барсуку, Ведмидю и к Да Винчи прикомандировать по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это ж какие горизонты откроются! Вот где креатив", - предложил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Леонов попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно"

Слуга народа Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов 01
Слуга народа Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов 02

Ранее "слуга народа" Леонов рассказал, что попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+63
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3425
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23.10.2020 09:45
+52
господин Бутусов!.. в стране кризис, а если по взводу депитутов отправлять на передовую каждый месяц, то страна разорится на служебных памперсах за счет бюджета..
вы там осторожнее с идеями..
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23.10.2020 09:43
+49
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4347
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23.10.2020 09:46
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"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7107
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23.10.2020 09:43 Ответить
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9382
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23.10.2020 11:24 Ответить
господин Бутусов!.. в стране кризис, а если по взводу депитутов отправлять на передовую каждый месяц, то страна разорится на служебных памперсах за счет бюджета..
вы там осторожнее с идеями..
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23.10.2020 09:43 Ответить
я два года на передке был и ответственно заявляю если вы видете чистую форму и берцы это нихуя не передок это понты
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23.10.2020 10:02 Ответить
респект, тебе ув Алекс!.. и долгих лет здоровья!
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23.10.2020 10:13 Ответить
+100
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23.10.2020 10:39 Ответить
Без сомнения чистой воды "показуха".
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23.10.2020 10:38 Ответить
Бєдній,бєдній мальчякь.....У Ггорат Кііфь паді лудчє...
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23.10.2020 22:17 Ответить
Сто пудов - коли бачу в тєліку побритих, по формі вдітих, в броніках з повною "загрузкою" "вояків", зразу переключаю.
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23.10.2020 10:49 Ответить
Думал ли клоун об этом их туда засылая... Заставь дураков пиару молиться!
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23.10.2020 09:44 Ответить
Паніко, слово "думал" і "клоун" в одному реченні аж ніяк не пасують.
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23.10.2020 10:50 Ответить
...хотя талантливые клоуны не глупые обычно.
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23.10.2020 10:52 Ответить
И потому (что НЕ глупые) они не лезут туда,где не профи,а тем более в политичекие лидеры!
А вот когда за счет фейса,и теневого финансирования вспыли,и потом вылазит дурь без дублей ....
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23.10.2020 11:06 Ответить
так это талантливые клоуны, но здесь другой случай.
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23.10.2020 11:25 Ответить
Воно стало воєнізіруваним обісранцем "Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5745
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23.10.2020 09:44 Ответить
Лучше ЗЕленых закопать где-то в безлюдном месте и не заниматься открыванием горизонтов на то, что нормальные украинцы и так знают.

73% обрекли Украину на занятие зеленым ананизмом.
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23.10.2020 09:44 Ответить
30%- хуже не будет.
43%- лишбы не Порох.
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23.10.2020 11:09 Ответить
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3425
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23.10.2020 09:45 Ответить
Бо воно серло
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23.10.2020 10:13 Ответить
Русккєй вітьєззь.
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23.10.2020 22:18 Ответить
А вдруг Порошенко вискочить? - поглянь як Воно дивиться.
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23.10.2020 10:51 Ответить
Дремлет притихший украинский город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?

Может с окопа, в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
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23.10.2020 10:52 Ответить
Так то ж на фронте, а не на съемочной площадке где-то в украинской глубинке.
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23.10.2020 17:01 Ответить
Вообще-то его возят километрах так в 5-10 от "нуля". Сцится оно.
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23.10.2020 17:19 Ответить
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4347
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23.10.2020 09:46 Ответить
языком трындеть - не мешки ворочать.
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23.10.2020 10:31 Ответить
Він-то заявив, а от чому український народ повірив? Мене просто шокує така бездумна довіра українців до слів. Зелені це зрозуміли і використовують на шкоду тим же українцям, а ті продовжують довіряти. Нема, мабуть, від цього ліків.
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23.10.2020 19:05 Ответить
Були б не дурні--мали б давно свою державу,були б у НАТО і реготали б з немитих кривавих "братьєффь",як поляки чи мадяри з румунами.
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23.10.2020 22:21 Ответить
То ніякий не обстріл.То росіяни салютували нашим миротворцям.
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23.10.2020 09:49 Ответить
Погано салютували !😄
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23.10.2020 09:51 Ответить
Очередная зеленая сосна хотела пропиариться своим хероизмом, но подставила своего босса, врущего и в Украине, и за рубежом об устойчивой тишине на линии фронта.
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23.10.2020 09:52 Ответить
И тут и с машинами бойцов слуги подставили своего бубочку по полной. Он уже и не рад, что послал дураков на фронт.
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23.10.2020 10:05 Ответить
Пользованные кондомы - в печали)
За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же 🙂
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
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23.10.2020 09:55 Ответить
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9087
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23.10.2020 09:55 Ответить
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1567
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23.10.2020 09:57 Ответить
Чисто українські риси обличчя... "Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9899
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23.10.2020 10:17 Ответить
До чего на нашего Буншу Хазанова похож...
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23.10.2020 10:19 Ответить
они же братья, по матери - галахические.
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23.10.2020 14:18 Ответить
вылитый кобзон.
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23.10.2020 10:32 Ответить
Кобздон чуть покрупнее.. И Кобздон уже на месте, а Зе чего то ждет...А так - все похоже
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23.10.2020 13:43 Ответить
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7445
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23.10.2020 10:01 Ответить
Прелестно. Своими глазами надо видеть и ручками щупать и не будешь оторван от жизни. Зюзе передай свой опыт похода в люди, а не вопросы бюрократические делать, даже соцопросом назвать нельзя.
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23.10.2020 10:04 Ответить
Ссылка не открывается.
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23.10.2020 11:18 Ответить
о! точно! еще час назад открывалась, пардон!
сдаюсь!
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23.10.2020 11:21 Ответить
Когда дурак каким то чудом получает власть то он тут же избавляется от умных что бы не контрастировать на их фоне и приводит ещё больших дураков на фоне которых хоть как то выделяется типа умного. А дальше идёт цепная реакция,им назначенные дураки увольняют умных и подбирают и себе персонал из ещё больших дураков и так до самого низа. В итоге мы получаем реальную "Страну Дураков".
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23.10.2020 10:17 Ответить
Государственный деятель, депутат ВР Алексей Леонов , возвращаясь из турпоездки на фронт сообщил- Мне есть что сообщить из первых уст , без фальшивой информации от продажных СМИ.
Люди добрые, вдумайтесь !Шо воно нэсэ!
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23.10.2020 10:29 Ответить
Оно посмело Вовку с фальшивым отчетом в ВР назвать" продажным СМИ"!
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23.10.2020 10:32 Ответить
Мне вот никак не понятно как можно было Гетьманом Украины выбрать вот ЭТО? Ребята в ЭТОМ всего 160 см роста!!! Это хриплое ничтожество может быть и хорошее в роли паяца но выбирать ЭТО президентом....... Украинцы набожные люди,вы хоть раз видели ЭТО в церкви!!!??. Он же иноверец,он не вашей даже веры и плюёт на ваши святыни! Это каким же нужно быть патологическим идиотом и мазохистом что бы так поиздеваться над собой,своими детьми,верой и достоинством что бы выбрать вот ЭТО!!!!!!!??????
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23.10.2020 10:30 Ответить
Проблема у тому, що більшість українців "... набожные люди..." - ходять у церкву 1 раз на рік на Пасху, посвятити пляшку і яєчки.
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23.10.2020 10:43 Ответить
Он и не иноверец даже. Он не иудей и не православный, он не верующий и не атеист, не еврей и не украинец, он не патриот и якобы не ватник. Он просто аморфное говно без принципов, убеждений и собственной позиции. Типичный флюгер-популист. Да он сам же свою философию озвучил: "Какая разница".
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23.10.2020 11:52 Ответить
Розміщу ще й тут свій пост про нашого героя:
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).

P.s. Моє передбачення - по приїзді в Київ, через тиждень після пережитого стресу, Олексій Леонов буде знову запевняти, що "припинення вогню на Донбасі відбулося" за винятком деяких неприцільних провокаційних обстрілів.
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23.10.2020 10:45 Ответить
А якщо воно ще й почне вважати себе "невразливим щасливчиком" то тоді "зливайте воду" ...
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23.10.2020 13:07 Ответить
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6574
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23.10.2020 10:48 Ответить
СУПЕР !!!!
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23.10.2020 13:36 Ответить
Это какие то молокососы чучхэ. У ,,настоящих,,чучхэйских енералов не только на спинжаках цацки сверху до самого низа, но за неимением свободного места приказано вешать на штаны, до колен. Ну а того, кто дослужился до ,,ниже колен,, просто пускают в расход
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23.10.2020 13:51 Ответить
так это талантливые клоуны, но здесь другой случай.
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23.10.2020 11:29 Ответить
30%- хуже не будет.
43%- лишбы не Порох.
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23.10.2020 11:47 Ответить
Жаль, что этому зе=бобику жопу не прострелили !!!!
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23.10.2020 12:22 Ответить
Я в 14 напросився до волонтерів завезти на передок гуманітарку. Попали під невеличкий обстріл. Розбіглися як мишенята, мордами в землю і здригалися разом з землею... Чуть не обісрався... Реально страшно. Потім з годину трусило - пост-мандраж... А в Верховній Раді затишно... Буфет, бутерброди з червоною рибою майже халявні... і кожне зе-падло там вважає що "жізнь удалась" і залишилось лише "знайти мир в глазах *****"...
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23.10.2020 13:04 Ответить
Роздався вибух. На відстані 50 метрів розірвався птур. І тут Слуг народу пронесло. В укритті засмерділо і запахло киівськими морепродуктами от Тищенко. Військовослужбовці посміхнулисьВзводний вирішив трішки підняти настрій і вирішив розповісти новий анекдот , але шальна куля зі свистом увійшла в стінку укриття.. І тут Слуг народу пронесло в друге. Кулеметник не витримав і зареготав... і добавив що він знеє цей анекдот ..смішний ... але ми зрозуміли його. Кулеметника перервав радізв'язок .різкий громкий..І тут Слуг Народа пронесло в трете..Ну це вже був перебор сказав він і різко піднявся. І Слуг народа пронесло в четверте..

Історія героічного відрядження або засранці на передовій
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23.10.2020 14:25 Ответить
ну пострілюють з стрілкового то таке. Цих депутатів треба щоб разок пакет градів обстріляв, або хочаб 120 міномет. Шоб вони там пообсирались.
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23.10.2020 14:28 Ответить
 
 