"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Две недели назад "слуга народа" Алексей Леонов уверял всех, что прекращение огня на Донбассе уже состоялось.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя рассказ "слуги народа" Алексея Леонова о том, как он попал под обстрел во время пребывания в зоне ООС.
"Слуга народа" Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом! Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые "провокации" - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день! Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели назад Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада! Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к К-2, Майору, Барсуку, Ведмидю и к Да Винчи прикомандировать по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это ж какие горизонты откроются! Вот где креатив", - предложил журналист.
Ранее "слуга народа" Леонов рассказал, что попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.
22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
вы там осторожнее с идеями..
А вот когда за счет фейса,и теневого финансирования вспыли,и потом вылазит дурь без дублей ....
73% обрекли Украину на занятие зеленым ананизмом.
43%- лишбы не Порох.
Низкое небо над головой.
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Может с окопа, в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же 🙂
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
БуншуХазанова похож...
сдаюсь!
Люди добрые, вдумайтесь !Шо воно нэсэ!
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).
P.s. Моє передбачення - по приїзді в Київ, через тиждень після пережитого стресу, Олексій Леонов буде знову запевняти, що "припинення вогню на Донбасі відбулося" за винятком деяких неприцільних провокаційних обстрілів.
43%- лишбы не Порох.
Історія героічного відрядження або засранці на передовій