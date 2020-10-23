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Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из РФ в целях реализации трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Махаон-Украина" в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства "Азбука-Аттикус", которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.

В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", представляющую малышам российский танк и коммунистическую символику. В другой книге для маленьких читателей "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом РФ, вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Кроме того, книга под названием "А почему небо голубое?", которая также не получила разрешения на ввоз, предлагает детям познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора. Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует и благородство, и честность, и мужество, и еще большое количество достоинств.

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Отмечается, что в целом, начиная 2017 года, Госкомтелерадио выдало 29 004 разрешения на ввоз издательской продукции и 4 162 отказа в выдаче разрешений.
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а у продаванов собственных мозгов нет ?тащить эту макулатуру из роисси ?
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23.10.2020 09:59 Ответить
Неужто не все еще госорганы в стране ЗЕплесень разьела! Или это пиарщики подбросили этому органу инфу о книгах вместе с волшебным порошком.
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23.10.2020 10:00 Ответить
Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435"...В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", представляющую малышам российский танк и коммунистическую символику..."

На самом деле на иллюстрации американский танк М24 "Чаффи" с белыми звездами на башне и корпусе. Но йододефицитным знать этого необязательно...

https://images.wbstatic.net/big/new/2260000/2263924-3.jpg?_ga=2.113473345.713770341.1603437113-781355504.1603437113
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23.10.2020 10:21 Ответить
книжка для 1-2г малышей - не рановато им танки учить?
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23.10.2020 13:16 Ответить
Будь яка кацапомовна література не повинна потрапляти в Україну і вся друкована продукція в Україні має бути тільки українською мовою. Кацап в Україні має вчити українську або відчувати в побуті свою неповноцінність і неповносправність. Кацапська - мова окупантів, жидобільшовиків, злочинців, алкоголіків, даунбасят та латентних зрадників. Крапка.
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23.10.2020 12:40 Ответить
Andrii Kucher

7 жовтня о 21:3
Домашнє завдання з російської мови, 3 клас, 89 школа, Одеса.
Ось що прививають дітям в українських школах. Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора - Цензор.НЕТ 3407
Йшов 6 рік війни...

Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора - Цензор.НЕТ 268
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23.10.2020 13:44 Ответить
 
 