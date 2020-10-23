Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования

В Харьковской железнодорожной больнице утверждают, что не готовы принимать больных коронавирусом. Их заведение начинает принимать с понедельника, 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Медики говорят, что у них не хватает средств защиты и оборудования: аппаратов искусственного дыхания на всю больницу только пять. Кроме того, в заведении нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки массово увольняются с работы. Только за последние сутки заявления на увольнение подали около двадцати человек.

Переквалифицировать две железнодорожные больницы Харькова местные власти решили еще неделю назад, чтобы разгрузить переполненные опорные медучреждения города. Там дополнительные кровати ставят просто в коридорах и холлах.

"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, есть только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", - отметил директор больницы Игорь Пасюра.

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