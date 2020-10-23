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Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования

В Харьковской железнодорожной больнице утверждают, что не готовы принимать больных коронавирусом. Их заведение начинает принимать с понедельника, 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Медики говорят, что у них не хватает средств защиты и оборудования: аппаратов искусственного дыхания на всю больницу только пять. Кроме того, в заведении нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки массово увольняются с работы. Только за последние сутки заявления на увольнение подали около двадцати человек.

Переквалифицировать две железнодорожные больницы Харькова местные власти решили еще неделю назад, чтобы разгрузить переполненные опорные медучреждения города. Там дополнительные кровати ставят просто в коридорах и холлах.

"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, есть только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", - отметил директор больницы Игорь Пасюра.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
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23.10.2020 10:05
+8
А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
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23.10.2020 10:10
+4
Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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23.10.2020 10:23
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летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
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23.10.2020 10:05 Ответить
А бубочка каже , що в Украіні все під його контролем !
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23.10.2020 10:08 Ответить
А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
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23.10.2020 10:10 Ответить
Зато Гепа офигенные лавочки по цене Ланоса в Харькове поставил. На таких харьковчанам и умереть приятно, не то что в облупленных коридорах переполненных больниц... Может, помирая на лавочке еще успеют услышать эхо от концерта Подляковой или деБилык... Красота!
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23.10.2020 10:31 Ответить
Нету денег- привяжите к попе веник. У вашего губернатора деньги есть и на немецкую клинику и на частный самолет. Где он их взял догадайтесь.
Как говорил известный персонаж, если подняться высоко-высоко в небо на своем частном самолете над Харьковом то люди выглядят как мыши. Пардон, как крисы...Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования - Цензор.НЕТ 9119
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23.10.2020 10:12 Ответить
А с застройщиков, которые возводили в Харькове многоквартирные новострои... но забывали о социальных обязательствах - спросить не надо?
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23.10.2020 10:13 Ответить
Зелені не в змозі забезпечити організацію боротьби з ковідом. Як і все інше в країні.Мож позбутися їх?
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23.10.2020 10:16 Ответить
кормильцы чето подуныли как же восток кормит запад???
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23.10.2020 10:16 Ответить
Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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23.10.2020 10:23 Ответить
Гепа гепатитом болеет в Шарите) Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання - Цензор.НЕТ 7701
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23.10.2020 10:49 Ответить
знакомая санитарка уволилась. В ее отделении все санитарки уволились и половина медсестер. И все уже переболели ковидлом. Маски - 1 в неделю выдается, перчатки тоже. Это вся защита.
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23.10.2020 11:03 Ответить
Везите к гепе с допой в особняки,там места хватит
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23.10.2020 11:18 Ответить
Речь идет о ЦКБ-5, там где ЮВТ лечили. Кардиология там отличная вместе со специалистами и оборудованием. Как теперь там COVID-19 лечить будут для меня загадка.
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23.10.2020 12:34 Ответить
 
 