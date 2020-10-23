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Экс-замглавы ГФС Ликарчук о смене руководства Гостаможслужбы: За год четвертый глава таможни - это сильно тупо. Дерибан продолжается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замглавы ГФС Ликарчук о смене руководства Гостаможслужбы: За год четвертый глава таможни - это сильно тупо. Дерибан продолжается

Дыру в бюджете будут залатывать, прессуя международные компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

"Я не знаю ни Ентиса, ни Павловского, поэтому не буду их комментировать. Знаю Муратова как профессионала и, думаю, что за последний год он единственный был на своем месте. А вообще, за год четвертый глава таможни - это сильно. Сильно тупо. И прозрачно. Дерибан продолжается! А дыру в бюджете будут залатывать, прессуя международные компании, которые еще отваживаются вести бизнес в этой дичи", - написал он.

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"В точку! Если я специалист в международной торговле и налогообложении, то не стану управлять МОЗом или Нафтогазом. А вот таможней порулить может кто-угодно. Муратов действительно единственный, кто знал матчасть, возможно управленческих навыков не хватило", - добавила экс-нардеп Татьяна Острикова.

Экс-замглавы ГФС Ликарчук о смене руководства Гостаможслужбы: За год четвертый глава таможни - это сильно тупо. Дерибан продолжается 01
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Главное , - Новые лица и каждому дать порулить по Чуть , Чуть . И себе и родственникам и кумовьям , и Дальше .
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23.10.2020 10:15 Ответить
Таможню дурдома временно закрыть и всех послать санитарами для борьбы с короной . Депутатов ЗЕленых снарядить на дежурство на фронт , считать честно обстрелы . Уже можно - Вовка о победах где только мог отчитался!
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23.10.2020 10:17 Ответить
Пусть не брешет Осёл Оманский сказал ,что коррупцию на таможне мы победили ещё при Нефёдове
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23.10.2020 10:31 Ответить
 
 