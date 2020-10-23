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Лишь на Херсонщине больничные койки заполнены менее чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лишь на Херсонщине больничные койки заполнены менее чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 61,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 693, Киев - 635 и Одесчина - 571

Лишь на Херсонщине больничные койки заполнены менее чем на 50%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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это он хвастается или жалуется?
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23.10.2020 10:21 Ответить
Ублюдочні слуги у Херсоні не допрацьовують...
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23.10.2020 10:27 Ответить
 
 