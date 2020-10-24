Притула и Дубинский выяснили отношения в эфире 1+1: "Мерзавец зарабатывал на фейках против Революции Достоинства!" "Тупое животное!". ВИДЕО
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Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева Сергей Притула на повышенных тонах поговорили в прямом эфире политического шоу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, словесная перепалка началась после того, как Дубинский задал вопрос Притуле о количестве линий метрополитена в Киеве.
"Я с вашего разрешения, позволю себе не отвечать на вопрос человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем, - обратился Притула к ведущей, - "Человека, который создавал фейки во время Революции достоинства когда гибли люди. Я очень удивлен присутствием этого подонка в вашей студии. Я по гигиеническим мотивам, не буду опускаться до общения с этим мужчиной".
"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно потому, что киевляне этого не заслужили", - отреагировал Дубинский.
Видео ТСН
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А Дубинскому заказывает музыку тот, кто сегодня ему платит.
- Віталій Кличко - 49%
- Микола Томенко - 8,1%
- Олександр Попов - 7,7%
- Ірина Верещук - 6,1%
- Сергій Притула - 5,5%
- Андрій Пальчевський - 5,3%
- Олексій Кучеренко - 3,1%
- Ігор Смешко - 2,2%
https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
https://www.youtube.com/watch?v=YnHMyUdj5Os
И тода на следующих выборах его могут выбрать мэром.
А пока от него тхнёт Юлей - он политический труп, хоть и классный дядька.
как можно это дерьмо смотреть ???
а вот тут он прав
только тупое животное - это дубинский