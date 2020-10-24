Притула и Дубинский выяснили отношения в эфире 1+1: "Мерзавец зарабатывал на фейках против Революции Достоинства!" "Тупое животное!". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева Сергей Притула на повышенных тонах поговорили в прямом эфире политического шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, словесная перепалка началась после того, как Дубинский задал вопрос Притуле о количестве линий метрополитена в Киеве.

"Я с вашего разрешения, позволю себе не отвечать на вопрос человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем, - обратился Притула к ведущей, - "Человека, который создавал фейки во время Революции достоинства когда гибли люди. Я очень удивлен присутствием этого подонка в вашей студии. Я по гигиеническим мотивам, не буду опускаться до общения с этим мужчиной".

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно потому, что киевляне этого не заслужили", - отреагировал Дубинский.

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