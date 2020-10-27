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За сутки коронавирус выявили у 287 сотрудников МВД, большинство в Киеве и Черниговской области

Новости Цензор.НЕТ Общество

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, лабораторно подтвердили 287 новых случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество правоохранителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано: в Черниговской области (+18), в Сумской области (+16), в Запорожской области (+15) и в Киеве (+29).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 10 483 правоохранителей МВД, выздоровели - 9670, умерли - 26.

Также читайте: За сутки в МВД выявили рекордные 434 новых случая COVID-19, загруженность коек в Киевском гарнизоне - 97%

За сутки коронавирус выявили у 287 сотрудников МВД, большинство в Киеве и Черниговской области 01

Автор: Богдан Гуньковський
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смертность конечно смешная.
интересно - какая во Франции например среди легавых
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23.10.2020 10:35 Ответить
Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет вважає, що причиною пандемії коронавіруса на планеті є одностатеві шлюби - на його думку, захворювання стало покаранням за гомосексуалізм.
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23.10.2020 10:43 Ответить
800 активних хворих - дайте чорту грошей
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23.10.2020 10:55 Ответить
За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській областях - Цензор.НЕТ 392
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23.10.2020 11:10 Ответить
Ну яке читачам новин діло, скільки з'явилось нових ковідних серед ментів?
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23.10.2020 11:54 Ответить
 
 