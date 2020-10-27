За сутки коронавирус выявили у 287 сотрудников МВД, большинство в Киеве и Черниговской области
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро пятницы, 23 октября, лабораторно подтвердили 287 новых случаев заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество правоохранителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано: в Черниговской области (+18), в Сумской области (+16), в Запорожской области (+15) и в Киеве (+29).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 10 483 правоохранителей МВД, выздоровели - 9670, умерли - 26.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
интересно - какая во Франции например среди легавых