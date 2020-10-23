В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Словакии с 8:00 пятницы, 23 октября, началось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
С 23 по 25 октября анализы сдадут жители районов Дольни-Кубин, Тврдошин, Наместово-на-Ораве и Бардеёв — там сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка. С 30 октября по 1 ноября и с 6 по 8 ноября тестирование пройдет в остальных частях страны.
Участвовать в акции можно по своему желанию. Тем не менее, отказавшимся сдать анализы придется уйти на 10-дневный карантин.
К организации тестирования привлечены восемь тысяч военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава минздрава Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.
1 октября Словакия ввела режим чрезвычайной ситуации на 45 дней. В стране, где живут 5,45 миллиона человек, коронавирусом заразились 35 330, выздоровели 8763, скончались 115 человек.
Пожалуйста, подождите...
У нас в Украине - платное и не всеобщее тестирование.
Поэтому смысла тестировать всех - нет.
Конечно, Братислава - это другой мир.