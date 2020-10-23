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В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных

В Словакии с 8:00 пятницы, 23 октября, началось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

С 23 по 25 октября анализы сдадут жители районов Дольни-Кубин, Тврдошин, Наместово-на-Ораве и Бардеёв — там сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка. С 30 октября по 1 ноября и с 6 по 8 ноября тестирование пройдет в остальных частях страны.

Участвовать в акции можно по своему желанию. Тем не менее, отказавшимся сдать анализы придется уйти на 10-дневный карантин.

К организации тестирования привлечены восемь тысяч военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава минздрава Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В частные лаборатории передадут анализы на COVID-19, которые не будут успевать делать государственные лаборатории, - Ляшко

1 октября Словакия ввела режим чрезвычайной ситуации на 45 дней. В стране, где живут 5,45 миллиона человек, коронавирусом заразились 35 330, выздоровели 8763, скончались 115 человек.
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Топ комментарии
+3
У нас полторушечку вынь да полож..!
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23.10.2020 10:59
+3
У нас это такое не светит даже тем, кто обращается к врачам с температурой и признаками ОРЗ. Зеленая саранча выжирает все.
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23.10.2020 11:01
+3
лохи европейские. вместо того чтобы аленьпияду организовать они про здоровье населения пекутся. дикие люди
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23.10.2020 11:03
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Всеобщее бесплатное тестирование в Словакии.
У нас в Украине - платное и не всеобщее тестирование.
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23.10.2020 10:58 Ответить
У нас полторушечку вынь да полож..!
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23.10.2020 10:59 Ответить
800 ПЦР+200 КТ=1000 "бесплатных" гривен у нас в частных клиниках
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23.10.2020 11:03 Ответить
ключевое слово БЕСПЛАТНОЕ!!! Конечно от него у зевласти начинается икота и понос
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23.10.2020 10:59 Ответить
У нас это такое не светит даже тем, кто обращается к врачам с температурой и признаками ОРЗ. Зеленая саранча выжирает все.
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23.10.2020 11:01 Ответить
Вот это дело, вот это я понимаю, малаццы В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных - Цензор.НЕТ 9050
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23.10.2020 11:02 Ответить
лохи европейские. вместо того чтобы аленьпияду организовать они про здоровье населения пекутся. дикие люди
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23.10.2020 11:03 Ответить
бесполезно, если соседние страны не сделают то же самое. ну или закрывать границы для всех въезжающих без исключения.
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23.10.2020 11:04 Ответить
І як на мене - це найдієвіший спосіб боротьби КОВІД-19.Чому? Бо будуть виявлені носії, а не лише хворі. Вони разом з хворими будуть ізольовані.Буде встановлено контроль по периметру держави у вигляді швидких тестів на кордоні. Все. Ситуація взята під контроль. Це те, чого ніколи не станеться в Україні при Зєлєнскому. Який просто не має коштів на загальне тестування, бо фонд антиковідний розпидений, а Захід в такому випадку злодія і марнотратникам не дає коштів. Бо тести, які закуповувалися з умовою дешевизни не точні (59 відсотків точності), бо Зєлєнскій у імітації боротьби з пандемією вдався до послуг шарлатанів (історія з начебто українською начебто впкциною). Тому бідна країна, у якій 73 відсотки громадян - ідіоти.
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23.10.2020 11:05 Ответить
Изолированы, и что? Все равно все переболеют. ВСЕ. Отсидеться не удастся никому.
Поэтому смысла тестировать всех - нет.
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23.10.2020 11:17 Ответить
У Словаччині ситуацію ускладнює велика кількість ромів, які живуть у складних антисанітарних умовах, в стихійних посиленням, що здебільшого живуть у саморобних бараках, зрозуміло без медичної допомоги. Аби затягти таких на тестування - як раз і потрібні військові. Особисто бачив такі поселення поблизу Кошіце. Правда, у згаданих у статті містах, велику кількість ромів не бачив (особисто бував у Дольні Кубин та Бардейов - перший є горнолижнт, а другий термальним курортом)
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23.10.2020 12:09 Ответить
Навколо Кошице та далі на півдкнь там такі анклави ромів, що військові не допоможуть. То просто показуха в совковому стилі - протестують всіх крім ромів які й надалі будуть поширювати інфекцію.
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23.10.2020 12:32 Ответить
Не погоджуся. Словаччина на сьогодні далека від совка. Це раз. І друге - у сусідній Чехії ромів менше на порядок і анклавами там не живуть. А інфікованих більше 10000 на добу. Я впевнений, що тестування пройдуть і Роми, або ж ці анклави будуть військовими ізольовані.
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23.10.2020 13:02 Ответить
эээ... Такого количества краснозадых памятнгиков "освободителям" со звездами какое на дорогах вокруг Кошице, я не видел даже в Украине. И население там соответствующее.
Конечно, Братислава - это другой мир.
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23.10.2020 13:24 Ответить
Так, це правда. Але ці пам'ятники стоять не тому, що там ******* комуністів, а тому, що свого часу комуністи їм мало сала за шкіру залили. Тому ці пам' ятники для них не несуть нічого особистого. Просто антураж. Я говорив з ними на цю тему.
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23.10.2020 16:10 Ответить
Как мы видим, географическая принадлежность к Европе - не гарантия от глупых решений.
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23.10.2020 11:32 Ответить
Яке рішення можете запропонувати ви?
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23.10.2020 12:03 Ответить
Я не пропоную рішень. Так само як і словаки - тотальне тестування то не рішення а показуха в совковому стилі.
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23.10.2020 12:28 Ответить
 
 