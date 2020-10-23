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Количество административных единиц в "зеленой" зоне за неделю сократилось с 54 до 27, 100 - вошли в "красную" зону, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Количество административных единиц в

Количество административно-территориальных единиц с "зеленым" уровнем эпидопасности за неделю сократилось с 54 до 27, ни один областной центр не попал в "зеленую" зону.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам заседания Комиссии по ТЭБ и ЧС в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К "зеленому" уровню эпидопасности отнесли 27 административно-территориальных единиц, а 590 должны внедрить или продолжить реализовывать дополнительные действия для защиты населения. Для сравнения на предыдущей неделе 54 административно-территориальных единицы входили в "зеленую" зону. А месяц тому - 245. Ни один областной центр не попал в "зеленый" уровень",- сказал он.

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Министр добавил, что количество областных центров, которые вошли в "красную" зону увеличилось до 10 - Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

"В "красную" зону вошли 100 административно-территориальных единиц, в частности все 15 Луганской области и 85 из 18 регионов Украины",- добавил Степанов.
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Незабаром почервоніє вся Україна. Готуйтесь.
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23.10.2020 11:24 Ответить
А вы дальше детей в школы гоняйте и держите в осенне-зимний период температуру ниже 26 градусов в жилых и образовательных помещениях. А потом еще вакцины добавьте. А потом цивилизация дельфинов будет ломать голову над тем, почему вдруг вымерли двуногие обезьяны. Считаю, правильно, выживать должны носители интеллекта, а не жадности.
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23.10.2020 11:32 Ответить
Інформація до роздумів:
- Індія 2 місце по КОВІД 7 791 131 випадків, 85 померлих на 1 мільйон населення;
- Україна 23 місце по КОВІД 330 396 випадків, 141 померлий на 1 мільйон населення...
Ото така пуйня, малята.
Количество административных единиц в "зеленой" зоне за неделю сократилось с 54 до 27, 100 - вошли в "красную" зону, - Степанов - Цензор.НЕТ 6358Думай-тє!
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23.10.2020 11:40 Ответить
 
 