Количество административных единиц в "зеленой" зоне за неделю сократилось с 54 до 27, 100 - вошли в "красную" зону, - Степанов

Количество административно-территориальных единиц с "зеленым" уровнем эпидопасности за неделю сократилось с 54 до 27, ни один областной центр не попал в "зеленую" зону.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам заседания Комиссии по ТЭБ и ЧС в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К "зеленому" уровню эпидопасности отнесли 27 административно-территориальных единиц, а 590 должны внедрить или продолжить реализовывать дополнительные действия для защиты населения. Для сравнения на предыдущей неделе 54 административно-территориальных единицы входили в "зеленую" зону. А месяц тому - 245. Ни один областной центр не попал в "зеленый" уровень",- сказал он.

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Министр добавил, что количество областных центров, которые вошли в "красную" зону увеличилось до 10 - Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

"В "красную" зону вошли 100 административно-территориальных единиц, в частности все 15 Луганской области и 85 из 18 регионов Украины",- добавил Степанов.