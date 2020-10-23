Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать

Нардеп "Слуги народа", кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что постановление об отмене второго тура местных выборов в связи с пандемией коронавируса не будут рассматривать.

Об этом Верещук сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН.

"Мы это постановление рассматривать не будем, оно не попадет в парламентский зал, оно совершенно абсурдное по своей сути: и юридически, и политически. Здесь даже нечего обсуждать. Этого постановления не будет", - отметила Верещук.

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Ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета.