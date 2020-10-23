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Новости Политика Украины
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Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать

Нардеп "Слуги народа", кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что постановление об отмене второго тура местных выборов в связи с пандемией коронавируса не будут рассматривать.

Об этом Верещук сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН.

"Мы это постановление рассматривать не будем, оно не попадет в парламентский зал, оно совершенно абсурдное по своей сути: и юридически, и политически. Здесь даже нечего обсуждать. Этого постановления не будет", - отметила Верещук.

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Ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета.
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Топ комментарии
+5
Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 1403

...
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23.10.2020 11:35
+3
Пролетиш ти над Києвом на парасолі.
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23.10.2020 11:26
+2
Часто вы "оговариваетесь",то вода в Крым,то сокращение армии,то дети не полноценные,то свободные экономические зоны... Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 7730
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23.10.2020 11:29
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Пролетиш ти над Києвом на парасолі.
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23.10.2020 11:26 Ответить
Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 1403

...
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23.10.2020 11:35 Ответить
Послідовниця Сєсєтава?
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23.10.2020 11:40 Ответить
ну... він то без парасолі стрибав
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23.10.2020 11:42 Ответить
Что много у вас"абсурда",опять -пробный шар? Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 9000
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23.10.2020 11:27 Ответить
Часто вы "оговариваетесь",то вода в Крым,то сокращение армии,то дети не полноценные,то свободные экономические зоны... Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 7730
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23.10.2020 11:29 Ответить
Не знаю....мені вона така бридка.
Її немов скрізь забагато.
Одним словом - верещук.
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23.10.2020 11:31 Ответить
Попервах її запрошували на ПРЯМИЙ, так вона всім запльовувала очі. Тепер всьо, не запрошують.
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23.10.2020 11:43 Ответить
Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 3043
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23.10.2020 11:41 Ответить
Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 7232
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23.10.2020 11:42 Ответить
Укол зонтиком? Но по виду игла не для вены.
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23.10.2020 11:48 Ответить
Так для вас же абсурд - норма!
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23.10.2020 11:51 Ответить
Ніяке не абсурдне, там все продумано. Якщо переносять другий тур виборів на пів року, то мери усіх великих міст, які є сьогодні мерами і які у другому турі перемагають, не зможуть цих пів року виконувати свої обов'язки. І тоді функції мера виконує секретар міськради, якого оберуть нові депутати міських рад. Клоунам мерські крісла не світять, але у міськради вони проходять, особливо на півдні і сході, тому вони сподіваються, що створивши коаліції де з жопоблоком, а де з партіями, опозиційними до нині чинного мера, отримають доступ до дерибану.
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23.10.2020 11:54 Ответить
Зе-жоппинс опять пукнула не по теме !!!!
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23.10.2020 12:20 Ответить
 
 