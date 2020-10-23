Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать
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Нардеп "Слуги народа", кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что постановление об отмене второго тура местных выборов в связи с пандемией коронавируса не будут рассматривать.
Об этом Верещук сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН.
"Мы это постановление рассматривать не будем, оно не попадет в парламентский зал, оно совершенно абсурдное по своей сути: и юридически, и политически. Здесь даже нечего обсуждать. Этого постановления не будет", - отметила Верещук.
Ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета.
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Її немов скрізь забагато.
Одним словом - верещук.