РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4883 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
1 090 9
Зеленский (16483) местные выборы (2145) свобода слова (1158) Шустер (681)

"Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 23 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят избрание новой местной власти. А именно к чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.

Гостями студии будут: Давид Арахамия, председатель фракции партии "СЛУГА НАРОДА"; Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС"; Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии"; Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность"; Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"; Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція"; Андрей Садовый, мэр Львова; Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность"; Александр Сенкевич, мэр Николаева; Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева"; Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины; Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоу для зебилов "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 1842
показать весь комментарий
23.10.2020 11:41 Ответить
"Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 5849
показать весь комментарий
23.10.2020 11:41 Ответить
Почему "послезавтра" в кавычках? "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 4071
Это типа - "сегодня"? "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 4626
показать весь комментарий
23.10.2020 11:47 Ответить
фильм-апокалипсис такой был... будет сиквел)))
показать весь комментарий
23.10.2020 11:48 Ответить
Понял! "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 3782
показать весь комментарий
23.10.2020 11:51 Ответить
Пользованные кондомы - в печали)

За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 6862
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
А в это время, в спасение "Титаника" не верят уже и сами "слуги".
Лиза Богуцкая, например, сегодня заявила, что на выборах собирается поддержать совсем даже не свою ЗЕ-партию, а ещё одну партию олигарха Коломойского - "За майбутнє"!
Восток Украины у слуг отберет медведчук с ОПЗЖ, Запад отберет ЕС, Центр поделят ЕС, БЮТ, Слуги, а Юг поделят За майбутне, Слуги и ОПЗЖ.
То есть, со всего пирога, "слугам" останутся крохи и это - сокрушительное поражение на местах, о котором многие слуги уже догадываются, и готовят запасные аэродромы, как вот Лизонька.
А дурачок-клоун, в это время мечется, и пытается спасти разрушающийся карточный домик.
Зачем, Вова?
Ты можешь попробовать, как Лиза - снова предложить себя Коломойскому. Вот только захочет ли он брать сильно уцененную и попользованную вещь...но ты попробуй, а вдруг?
Nick Vest
показать весь комментарий
23.10.2020 11:49 Ответить
Знов Секта Недоумків розповідатиме які вони борцуни за епоху дастатку для наріда.
показать весь комментарий
23.10.2020 11:51 Ответить
Давнім давно это обсудили на всех каналах. Тоже мне нашелся мессия-обсудитель, только у него в студии можно обсуждать. Пусть возвращается в россию на свой НТВ, а то панаехало специалистом политологов оттуда. А у него какое гражданство - Израиля, Италии, россии или Украины?
показать весь комментарий
23.10.2020 12:35 Ответить
Якщо би написали, що післязавтра шустєра копняками погонять на фєдєрашку - ото була би новина...
показать весь комментарий
23.10.2020 13:07 Ответить
 
 