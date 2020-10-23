"Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 23 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят избрание новой местной власти. А именно к чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.
Гостями студии будут: Давид Арахамия, председатель фракции партии "СЛУГА НАРОДА"; Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС"; Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии"; Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность"; Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"; Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція"; Андрей Садовый, мэр Львова; Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность"; Александр Сенкевич, мэр Николаева; Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева"; Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины; Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.
Пожалуйста, подождите...
Это типа - "сегодня"?
За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
А в это время, в спасение "Титаника" не верят уже и сами "слуги".
Лиза Богуцкая, например, сегодня заявила, что на выборах собирается поддержать совсем даже не свою ЗЕ-партию, а ещё одну партию олигарха Коломойского - "За майбутнє"!
Восток Украины у слуг отберет медведчук с ОПЗЖ, Запад отберет ЕС, Центр поделят ЕС, БЮТ, Слуги, а Юг поделят За майбутне, Слуги и ОПЗЖ.
То есть, со всего пирога, "слугам" останутся крохи и это - сокрушительное поражение на местах, о котором многие слуги уже догадываются, и готовят запасные аэродромы, как вот Лизонька.
А дурачок-клоун, в это время мечется, и пытается спасти разрушающийся карточный домик.
Зачем, Вова?
Ты можешь попробовать, как Лиза - снова предложить себя Коломойскому. Вот только захочет ли он брать сильно уцененную и попользованную вещь...но ты попробуй, а вдруг?
Nick Vest