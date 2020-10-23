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На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова

На утро пятницы ни один избирательный участок не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге в пятницу в Киеве.

"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен (температурным. – Ред.) скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - сообщила Денисова.

По ее словам, на избирательных участках заверяют, что в пятницу они будут обеспечены и приборами для проведения температурного скрининга, и дезинфекторами.

Денисова выразила надежду, что все избирательные участки будут обеспечены необходимыми средствами, "чтобы потом не случилось такого, что в разы будет увеличиваться количество больных коронавирусом после этих выборов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК принял постановление о проведении избирательных процедур в условиях пандемии COVID-19

Она сообщила, что в день выборов представители уполномоченного по правам человека будут мониторить ситуацию на избирательных участках на предмет соблюдения эпидемиологических правил.

"Мы будем проверять 25 октября как реализуются карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы, безусловно, был скрининг температурный", - сказала Денисова.
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а до выборов...менее двух суток ...
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23.10.2020 11:44 Ответить
А выбары послезавтра, ахахахах, мухахахха На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 1416 кароче будет вспышка короны как обещал зеленский - 15 тысяч в сутки На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 4951
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23.10.2020 11:44 Ответить
А на шо ж ще звалити цей спалах? Звісно - на відсутність термометрів. І піх... шо вони зараз з вулиці до 35 градусів показують.
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23.10.2020 11:47 Ответить
Не ври. Качественные пирометры показывают с погрешностью +/- 0.2градуса и стоят по современным меркам копейки -- около 20 баксов. И этого хватает для обычных условий. Я и все мои друзья пользуемся такими и без вопросов. Кто мешает центральной власти их закупить по паре на каждую избирательную комиссию и участок?
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23.10.2020 12:08 Ответить
До влади звернись.
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23.10.2020 12:51 Ответить
Но врешь и ты. А не только власть.
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23.10.2020 13:09 Ответить
Не вру, говорю про термометр в госучреждении, которым пользуются на входе.
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23.10.2020 13:16 Ответить
Меньше нужно воровать. Это совсем фуфло взяли. Рынок страны завален недорогими и качественными пирометрами начиная от цены в 20 баксов.
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23.10.2020 13:31 Ответить
К тому же ты забыл о чем тебе дяди из минздрава и ВОЗа говорили, шо отсутствие температуры не говорит об отсутствии болезни. Так шо трижды точные термометры до одного места. Но свалить вспышку на их отсутствие можно.
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23.10.2020 13:58 Ответить
И до 25.10 ничего не изменится.. Хотите проголосовать? Берите с собой термометр, антисептик и авторучку На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 7883
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23.10.2020 11:47 Ответить
На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 9227
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23.10.2020 11:49 Ответить
Не обеспечен так же, как и честным голосованием.
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23.10.2020 11:51 Ответить
Не совсем верная инфа.Все избирательные участки,которые в школах! оснащены дезинфекторами на входе.Скрининг будут на входе делать.
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23.10.2020 12:15 Ответить
Низкая явка, большая возможность нафальсифицировать, потому так.
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23.10.2020 12:20 Ответить
 
 