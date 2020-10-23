Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс считает, что коронавирус может стать сезонными заболеванием, как грипп, а вакцина, возможно, не сможет полностью остановить распространение COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

Валланс отметил, что вакцина может помочь разве что уменьшить тяжесть заболевания и вероятность заражения, однако полностью вирус поборот не сможет.

"Это заболевание будет распространяться и носить эндемический характер, это моя лучшая оценка", - подчеркнул он.

По словам ученого, только одна человеческая болезнь "действительно искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине, и это была оспа.

"Сейчас мы находимся в исключительной ситуации, когда существует по крайней мере восемь вакцин, которые проходят довольно крупные клинические исследования по всему миру. ... В течение следующих нескольких месяцев мы узнаем, есть ли у нас действительно защищающие вакцины и как долго они защищают", - добавил Валланс.

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