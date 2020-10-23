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Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс считает, что коронавирус может стать сезонными заболеванием, как грипп, а вакцина, возможно, не сможет полностью остановить распространение COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

Валланс отметил, что вакцина может помочь разве что уменьшить тяжесть заболевания и вероятность заражения, однако полностью вирус поборот не сможет.

"Это заболевание будет распространяться и носить эндемический характер, это моя лучшая оценка", - подчеркнул он.

По словам ученого, только одна человеческая болезнь "действительно искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине, и это была оспа.

"Сейчас мы находимся в исключительной ситуации, когда существует по крайней мере восемь вакцин, которые проходят довольно крупные клинические исследования по всему миру. ... В течение следующих нескольких месяцев мы узнаем, есть ли у нас действительно защищающие вакцины и как долго они защищают", - добавил Валланс.

Также смотрите: Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Там меньше идиотов, не носящих маску.
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23.10.2020 12:11
+5
Но ведь ЗЕ сказаль што вакцЫна уже есть, врет этот ученый, век воли не видать, брешит курва Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 11:52
+4
Вчоні такі вчоні. Аж страшно.
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23.10.2020 11:53
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оптимистично...
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23.10.2020 11:49 Ответить
Для чукчів. Можуть стати домінуючим народом.
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23.10.2020 13:03 Ответить
Но ведь ЗЕ сказаль што вакцЫна уже есть, врет этот ученый, век воли не видать, брешит курва Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 11:52 Ответить
Вчоні такі вчоні. Аж страшно.
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23.10.2020 11:53 Ответить
Ультрафиолет спасёт человечество.
Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 7068
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23.10.2020 11:56 Ответить
короновирус остановит не вакцина а лекарство, - как пеницилин в свое время.
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23.10.2020 11:59 Ответить
пока ни одну вирусную эпидемию лекарства не остановили - СПИД, гепатит, грипп, герпес и т.п.
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23.10.2020 12:56 Ответить
да ты ученый, итить.
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23.10.2020 14:39 Ответить
ну дык *******
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23.10.2020 14:46 Ответить
Да судя по второй волне распространения он уже есть(а не может стать) сезонный. В общем, капитан очевидность.
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23.10.2020 12:00 Ответить
Я вот только не пойму почему китайцы не болеют? Или не говорят?
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23.10.2020 12:05 Ответить
Там меньше идиотов, не носящих маску.
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23.10.2020 12:11 Ответить
Не думаю! Либо не говорят либо китайцы используют не популярные решения!
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23.10.2020 12:22 Ответить
Мои знакомые живут и работают в Китае, спрашиваю: неужели маски так помогают? Отвечают: Сами удивляемся! Но за последние три месяца не слышали ни об одном случае заболевания.
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23.10.2020 12:29 Ответить
Маски помогают по идее вирус должен сначала преодолеть препятствие от зараженного в виде маски потом преодолеть вторую маску что уж вобще редкость!
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23.10.2020 12:39 Ответить
недавно в каком-то китайском городе обнаружили 4 больных ковидом. За ОДНУ НЕДЕЛЮ протестировали поголовно ВСЕ ДВА МЛН населения города.
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23.10.2020 14:40 Ответить
я манав такі перспективи...
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23.10.2020 12:00 Ответить
он не сезонный, он - круглогодичный...
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23.10.2020 12:07 Ответить
Есть способ победить короновирус и довольно простой но тут нужно самоубийственое политическое решение я думаю что никто не пойдет на это!
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23.10.2020 12:20 Ответить
Ну хто ж захоче відказатися від депутатських і президентських пенсій, дійсно тільки самовбивці.
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23.10.2020 13:06 Ответить
В конце февраля этого года, когда только все начиналось, и приходили страшные сообщения из Китая, беседовал с одним настоящим врачом, инфекционистом, просто хорошим человеком и мудрой женщиной из Славянска в Донецкой области: Что это? Где правда? Или это информационная война?
- "50 на 50", - ответила она. - "Вирусы были, есть и будут. И эпидемии тоже. И будут те, кто станут наживаться на горе и болезнях. Есть одно всем давно известное лекарство, которое поможет выжить при любой эпидемии, его знают все. Это - иммунитет, здоровый образ жизни, чистые добрые мысли".
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23.10.2020 12:27 Ответить
Бред. Если инфеционист такое сказала! Главное это залезть в бункер и исключить любые контакты лт этидемии это главное лекарство а не какой-то здоровый образ жизни и добрые мысли! Еще древние греки сказали "В здоровом теле здоровый дух большая редкость!" И в эпидемии дохнуть как и алкашня так и разные там ЗОЖники!
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23.10.2020 12:35 Ответить
 
 